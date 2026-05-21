  Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Дамак» в последнем туре и стал чемпионом
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Дамак» в последнем туре и стал чемпионом

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи заключительного тура.

В среду «Аль-Ахли» Айвена Тоуни разгромил «Аль-Халидж» (4:1) на выезде.

В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Дамак» и стал чемпионом страны (4:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

34-й тур

Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Холуд
0 - 0
1.32xG0.22
Аль-Фатех
Бакли   Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman
88’
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz   Аль-Сафари
88’
87’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Mohammed Qasim Bumuaykel
87’
Бендебка   Ali Al Youssef
85’
Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Mohamed Mansour Camara   Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
79’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Бахебри
79’
Kortajarena Canellada   Berry
67’
64’
Wesley Bruno Lima Delgado   Ahmed Mahmoud Metwally Gabal El Sayed
64’
Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz   Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
64’
Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti   Ali bin Hassan Al Masoud
Alshammari, Пинас, Mohamed Mansour Camara, Уткус, Солан, Бакли, Аль-Досари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Kortajarena Canellada, Аль-Алива, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Mohamed Mansour Camara, Kortajarena Canellada, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Fares Bandar Al Zahrani, Бакли, Аль-Асмари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари
Бохари, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Жорже Фернандеш, Aljari, Касим, Юссуф, Бендебка, Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Wesley Bruno Lima Delgado
Запасные: Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz, Wesley Bruno Lima Delgado, Hassan Ali Al Ghazal, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Бендебка, Abdulaziz Anwar Abdulrahman Al Suwailem
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Хазем
2 - 0
2.47xG0.96
Аль-Таавун
90’
+3’
Жиротто
Фабиу Мартинш   Бутуй
89’
83’
Флавио   Аль-Рашиди
Аль-Сома   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
83’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Аль-Шаммари
82’
  Oumarou Alio
81’
  Aboubacar Bah
78’
74’
Биэл   Аль-Кахтани
74’
Аль-Куикби   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Аль-Хараджин   Miguel Carvalho Vianna
64’
Моквана   Al Dhuwayhi
64’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
55’
31’
Флавио
27’
Фюльжени
Oumarou Alio
11’
Аль-Хазем
Зайед, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Oumarou Alio, Aboubacar Bah, Аль-Хараджин, Фабиу Мартинш, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Ghamdi, Аль-Хайбари, Amadou Bamba Dieng, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Аль-Хараджин, Моквана, Аль-Сома
Маилсон, Аль-Муфрадж, Жиротто, Петков, Махзари, Эль-Махдиуи, Биэл, Фюльжени, Флавио, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Аль-Авджами, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Биэл, Флавио, Аль-Куикби, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
4 - 1
0.99xG0.91
Дамак
Бушаль   Аль-Шарари
90’
+2’
Роналду   Аль-Хамдан
87’
Мане   Гариб
87’
85’
Окита   Аль-Самири
Яхья   Анжело Габриэл
85’
81’
Аль-Хавсави   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
  Роналду
81’
71’
Мохаммед
  Роналду
63’
62’
Харкасс
61’
Рабеа   Naji
61’
Аль-Анази   David
61’
Сампайо   Мейте
Мане
60’
58’
  Силла
Роналду
54’
  Коман
52’
  Мане
34’
26’
Аль-Анази
25’
Аль-Хавсави
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Жоау Феликс, Мане, Яхья, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Яхья, Аль-Акиди, Аман, Аль-Нассер, Маран, Мане, Роналду, Аль-Наджди
Кевин, Аль-Обайд, Аль-Хавсави, Рабеа, Бедран, Харкасс, Аль-Анази, Мохаммед, Силла, Окита, Сампайо
Запасные: Окита, Сампайо, Meshaal Mohamed Al Shahrani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Рабеа, Аль-Анази, Al-Rashidi, Аль-Хавсави, Naser Al Ghamdi
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Аль-Фейха
0 - 1
0.22xG1.12
Аль-Хилаль
88’
Томбакти   Аль-Авджами
88’
Канно   Буабре
88’
Малком   Аль-Досари
83’
Мендаш   Дариси
Аль-Рашиди   Вильянуэва
81’
Вронтис   Sattam Hassan M. Al Ruqi
81’
Аль-Рашиди
74’
Джейсон
71’
69’
Маркос Леонардо   Меите
Бензия   Алфа Семеду
65’
Радиф   Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
65’
Бамасуд   Ганвула
65’
64’
Рубен Невеш
4’
  Мендаш
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Аль-Рашиди, Смоллинг, Аль-Бакауи, Кааби, Джейсон, Вронтис, Бензия, Дахаль, Радиф
Запасные: Аль-Рашиди, Вронтис, Аль-Биши, Бензия, Бамасуд, Радиф, Al-Deqeel, Аль-Саафи, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi
Буну, Аль-Харби, Томбакти, Рубен Невеш, Тео, Канно, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Мендаш, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Томбакти, Малком, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Suhayb Ayman Aafat Al Zaid, Мендаш, Маркос Леонардо, Канно, Аль-Хавсави
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Аль-Рияд
1 - 0
1.06xG0.57
Аль-Охдуд
Лиа Оку   Ammar Nasser Al Harfi
90’
+1’
Лехаль
88’
Силла   Sultan Ali Haroun
86’
Леандру Антунеш   Essam Hassan Abdullah Bahri
86’
69’
Бассогог   Индже
69’
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Леандру Антунеш
64’
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Аль-Хайбари
61’
60’
Нген   Mohamed bin Nayef Al Jahif
60’
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani   Аль-Кайди
58’
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
46’
Гюль   Mohammed Abdullah Al Qahtani
46’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam   Аль-Аббас
  Тозе
5’
Аль-Рияд
Борян, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Барбе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тозе, Серхио Гонсалес, Лехаль, Леандру Антунеш, Силла, Лиа Оку
Запасные: Леандру Антунеш, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Силла, Лиа Оку, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Аль-Шехри, Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Аль-Наджар, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюль, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Saud Salem Saud Al Yami, Mateo Borrell, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Гюль, Нген, Нарей, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Saif Mohammed Saleh Qawan Balhareth, Португал, Ahmed Ali Yahya Majrashi
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, King Abdullah Sports City
Аль-Иттихад Джидда
1 - 5
1.8xG4.15
Аль-Кадисия
86’
Такри   Махнаши
86’
Баа   Аль-Шахрани
Фаллатах
84’
76’
Нандес   Хазази
76’
Киньонес   Ассири
Эн-Несири   Иленикена
76’
Аль-Обод   Аль-Гамди
76’
69’
Аль-Салем   Gabriel Carvalho Teixeira
Симич   Аль-Шехри
68’
Аль-Нашри   Фаллатах
68’
64’
  Киньонес
Аль-Обод
60’
Митай
59’
55’
  Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Аль-Гамди   Аль-Биши
54’
44’
Киньонес
  Эн-Несири
42’
37’
  Киньонес
37’
  Киньонес
2’
  Аль-Джувайр
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Симич, Диаби, Аль-Обод, Митай, Аль-Гамди, Аль-Нашри, Аль-Шенгити, Эн-Несири
Запасные: Симич, Аль-Обод, Аль-Гамди, Эн-Несири, Аль-Мермеш, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Отавио, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Нахли, Баа, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Такри, Нандес, Киньонес
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
21 мая 18:00, King Khalid Sport City Stadium
Неом
1 - 1
1.56xG0.59
Аль-Иттифак
90’
+3’
Аль-Ганнам   Abdulhakim Hassan Maghfori
90’
+3’
Глушчевич   Faris Saeed Al Ghamdi
  Аль-Хеджи
80’
Месси   Аль-Брейк
79’
Аль-Досари   Yahya Mousa Yahya Gharawi
79’
69’
Аль-Олайян   Awad Abdu Hussain Dahal
Аль-Досари
69’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari   Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi
67’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
67’
62’
Дембеле   Хассан
Родригес   Аль-Саад
55’
48’
Глушчевич
46’
Коста   Глушчевич
6’
  Дембеле
Неом
Булка, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Месси, Коне, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Хеджи, Ляказетт, Родригес
Запасные: Месси, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Салули, Аль-Досари, Fares Ahmed Ali Al Ghafli, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Родригес, Луиш Машимиану
Родак, Аль-Олайян, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Коста, Дембеле
Запасные: Abdullah bin Rashad bin Ali Al Bishi, Глушчевич, Jalal bin Adel Abbas Al Salem, Коста, Дембеле, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Олайян
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
20 мая 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Халидж
1 - 4
0.86xG2.03
Аль-Ахли Джидда
Канаба
90’
85’
Салех   Аль-Хавсави
79’
Аль-Бурайкан   Матиас
78’
  Гонсалвес
Al-Khubrani   Шенкевелд
77’
Аль-Хамсаль   Аль-Джайзани
76’
66’
Атангана Эдоа   Аль-Джухани
66’
Маджраши   Абдулрахман
Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi   Хамзи
61’
Аль-Джамаан   Аль-Исса
61’
50’
  Аль-Салем
46’
Демирал   Бакор
34’
  Аль-Бурайкан
Ребошу   Аль-Салем
19’
  Масурас
17’
Аль-Хамсаль
13’
8’
  Хамед
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Масурас, Паоло Фернандес, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Канаба, Аль-Джамаан, Кинг
Запасные: Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Ребошу, Аль-Хамсаль, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Хайдари, Аль-Мутайри, Аль-Джамаан, Al-Khubrani, Al-Haydar
Менди, Дамс, Хамед, Демирал, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Гонсалвес, Салех, Тоуни, Аль-Бурайкан
Запасные: Атангана Эдоа, Салех, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Аль-Санби, Маджраши, Аль-Бурайкан, Мадани, Демирал, Аль-Муваллад
Подробнее
Высшая лига. 34 тур
20 мая 18:00, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Нажма
1 - 0
1.42xG0.94
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Лазаро   Mohammed Mansour Yahya Mile
90’
+6’
Лазаро
90’
+6’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
88’
Аль-Хаусауи   Vitor Hugo Brenneisen Vargas
84’
83’
Аль-Булайхи   Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Бутобба
77’
71’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Эрнандес
59’
Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki   Mubarak Abdulrahman Al Rajeh
52’
Камара
Аль-Хаусауи
49’
46’
Азайце   Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Аль-Фатиль
45’
+4’
  Лазаро
45’
Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
30’
23’
Худт
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
20’
Аль-Нажма
Аль-Энази, Аль-Хаусауи, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Тиянич, Лазаро, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Фелиппе Кардосо
Запасные: Аль-Хаусауи, Лазаро, Аль-Мукайтиб, Al Hawsawi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Шаммари, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Браунхилл, Аль-Хаммами, Адли, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Азайце, Камара
Запасные: Аль-Таин, Sultan Anwar Al Anize, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Махаснех, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Аль-Булайхи, Азайце, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Матч еще не закончился, а хейтерки уже плачут:)
Приятно наблюдать!
Кстати, человеку плохо. Нужны санитары. Человеку 1991, кстати, нужно переименовать себя на человек 911
ОтветРоман
известный пациент с днк БЧК, люблю его унижать
Величайший игрок в истории водит хейтеркам по губам)
ОтветRomanian_Daddy
Ага , 14 трофеев проиграл в пустыне ..)))
Ответcektor
Ну, не плакай, не плакай )
Если проиграют чемпионат, Роналду сойдёт с ума кажется
ОтветCaleb Marvin
Да нет конечно. Поноет пару дней, попросит прибавку к зарплате и успокоится. ЧМ на носу.
ОтветCaleb Marvin
Не думаю, что ему действительно есть какое-то дело до этих титулов в Саудовской Аравии.
Он туда за другим приехал.
Гоооооол!!! Роналду!!! Величайший игрок в истории. Гениальный гол!!! Космический уровень футбола. Как в старые добрые времена. Его штрафные уникальны и невероятны.
ОтветDexter Morgan
Самое главное - забил когда это действительно было нужно!
ОтветСергей Кувшинов
Факт! Решает и сейчас, делает разницу.
Ахахах. За это пенку, спиной стоял, удар в упор, и судья дает пенку) видимо цель тащить хиляль до последнего🤣
Ответзаблокированному пользователю
Там ещё в матче хилаля сейчас смешной пенальти дали, но они не забили
как же горит у некоторых))
блин ну это беда.. огнетушителей то не хватит на этот вечер
Ох, бедные хейтеры, жестко Роналду с ними🤣
Роналду!!! Роналду!!! Роналду!!!
