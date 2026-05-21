Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Дамак» в последнем туре и стал чемпионом

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи заключительного тура.
В среду «Аль-Ахли» Айвена Тоуни разгромил «Аль-Халидж» (4:1) на выезде.
В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Дамак» и стал чемпионом страны (4:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
34-й тур
Бакли Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz Аль-Сафари
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi Mohammed Qasim Bumuaykel
Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Mohamed Mansour Camara Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili Бахебри
Kortajarena Canellada Berry
Wesley Bruno Lima Delgado Ahmed Mahmoud Metwally Gabal El Sayed
Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed
Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti Ali bin Hassan Al Masoud
Аль-Холуд
Alshammari, Пинас, Mohamed Mansour Camara, Уткус, Солан, Бакли, Аль-Досари, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Kortajarena Canellada, Аль-Алива, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Mohamed Mansour Camara, Kortajarena Canellada, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Fares Bandar Al Zahrani, Бакли, Аль-Асмари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари
Аль-Фатех:
Бохари, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Жорже Фернандеш, Aljari, Касим, Юссуф, Бендебка, Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Wesley Bruno Lima Delgado
Запасные: Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Abdulaziz Khalid Abdulaziz Al Fawaz, Wesley Bruno Lima Delgado, Hassan Ali Al Ghazal, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Бендебка, Abdulaziz Anwar Abdulrahman Al Suwailem
Аль-Сома Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed Аль-Шаммари
Аль-Куикби Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Аль-Хараджин Miguel Carvalho Vianna
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Хазем
Зайед, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Oumarou Alio, Aboubacar Bah, Аль-Хараджин, Фабиу Мартинш, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Фабиу Мартинш, Al-Ghamdi, Аль-Хайбари, Amadou Bamba Dieng, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Аль-Хараджин, Моквана, Аль-Сома
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Жиротто, Петков, Махзари, Эль-Махдиуи, Биэл, Фюльжени, Флавио, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Аль-Авджами, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Биэл, Флавио, Аль-Куикби, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Аль-Хавсави Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Жоау Феликс, Мане, Яхья, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Яхья, Аль-Акиди, Аман, Аль-Нассер, Маран, Мане, Роналду, Аль-Наджди
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Аль-Хавсави, Рабеа, Бедран, Харкасс, Аль-Анази, Мохаммед, Силла, Окита, Сампайо
Запасные: Окита, Сампайо, Meshaal Mohamed Al Shahrani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Рабеа, Аль-Анази, Al-Rashidi, Аль-Хавсави, Naser Al Ghamdi
Вронтис Sattam Hassan M. Al Ruqi
Радиф Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Аль-Рашиди, Смоллинг, Аль-Бакауи, Кааби, Джейсон, Вронтис, Бензия, Дахаль, Радиф
Запасные: Аль-Рашиди, Вронтис, Аль-Биши, Бензия, Бамасуд, Радиф, Al-Deqeel, Аль-Саафи, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi
Аль-Хилаль:
Буну, Аль-Харби, Томбакти, Рубен Невеш, Тео, Канно, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Мендаш, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Томбакти, Малком, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Suhayb Ayman Aafat Al Zaid, Мендаш, Маркос Леонардо, Канно, Аль-Хавсави
Лиа Оку Ammar Nasser Al Harfi
Леандру Антунеш Essam Hassan Abdullah Bahri
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Ahmed Mohammed Al Siyahi Аль-Хайбари
Нген Mohamed bin Nayef Al Jahif
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani Аль-Кайди
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
Гюль Mohammed Abdullah Al Qahtani
Khaled Sulaiman A. Al Lazam Аль-Аббас
Аль-Рияд
Борян, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Барбе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тозе, Серхио Гонсалес, Лехаль, Леандру Антунеш, Силла, Лиа Оку
Запасные: Леандру Антунеш, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Силла, Лиа Оку, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Аль-Шехри, Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Аль-Охдуд:
Аль-Наджар, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюль, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Saud Salem Saud Al Yami, Mateo Borrell, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Гюль, Нген, Нарей, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Saif Mohammed Saleh Qawan Balhareth, Португал, Ahmed Ali Yahya Majrashi
Аль-Салем Gabriel Carvalho Teixeira
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Симич, Диаби, Аль-Обод, Митай, Аль-Гамди, Аль-Нашри, Аль-Шенгити, Эн-Несири
Запасные: Симич, Аль-Обод, Аль-Гамди, Эн-Несири, Аль-Мермеш, Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Отавио, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Нахли, Баа, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Такри, Нандес, Киньонес
Аль-Ганнам Abdulhakim Hassan Maghfori
Глушчевич Faris Saeed Al Ghamdi
Аль-Досари Yahya Mousa Yahya Gharawi
Аль-Олайян Awad Abdu Hussain Dahal
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi Абди
Неом
Булка, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Месси, Коне, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Хеджи, Ляказетт, Родригес
Запасные: Месси, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Салули, Аль-Досари, Fares Ahmed Ali Al Ghafli, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Родригес, Луиш Машимиану
Аль-Иттифак:
Родак, Аль-Олайян, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Коста, Дембеле
Запасные: Abdullah bin Rashad bin Ali Al Bishi, Глушчевич, Jalal bin Adel Abbas Al Salem, Коста, Дембеле, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Олайян
Атангана Эдоа Аль-Джухани
Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi Хамзи
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Масурас, Паоло Фернандес, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Канаба, Аль-Джамаан, Кинг
Запасные: Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Ребошу, Аль-Хамсаль, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Хайдари, Аль-Мутайри, Аль-Джамаан, Al-Khubrani, Al-Haydar
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Дамс, Хамед, Демирал, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Гонсалвес, Салех, Тоуни, Аль-Бурайкан
Запасные: Атангана Эдоа, Салех, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Аль-Санби, Маджраши, Аль-Бурайкан, Мадани, Демирал, Аль-Муваллад
Лазаро Mohammed Mansour Yahya Mile
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Хаусауи Vitor Hugo Brenneisen Vargas
Аль-Булайхи Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Бутобба
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Эрнандес
Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki Mubarak Abdulrahman Al Rajeh
Азайце Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Аль-Нажма
Аль-Энази, Аль-Хаусауи, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Тиянич, Лазаро, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Фелиппе Кардосо
Запасные: Аль-Хаусауи, Лазаро, Аль-Мукайтиб, Al Hawsawi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Шаммари, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Браунхилл, Аль-Хаммами, Адли, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Азайце, Камара
Запасные: Аль-Таин, Sultan Anwar Al Anize, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Махаснех, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Аль-Булайхи, Азайце, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
Приятно наблюдать!
Он туда за другим приехал.