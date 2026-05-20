Селюк о Шварце: «Он неплохо работал с «Динамо» при царе Горохе, но после везде облажался. Если Гусева разменяют на него, то российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»?

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» стоит сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера вместо приглашения немецкого специалиста Сандро Шварца.

Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина. Инсайдер Иван Карпов ранее сообщил, что в ближайшее время бело‑голубых вновь возглавит экс‑главный тренер Сандро Шварц.

«Считаю, «Динамо» абсолютно правильно зимой доверило команду Гусеву. Это хороший российский специалист. И он доказал это своими результатами, обыграв и «Краснодар», и «Балтику», и «Спартак» в Кубке. Да, потом вылетели из Кубка от «Краснодара», но это было по пенальти – стечение обстоятельств… В остальном он своей работой оправдал доверие к нему. Тем более Ролан Гусев один из немногих российских тренеров, кому сам президент Путин вручал «Орден Дружбы». То есть он и орденоносец, и как тренер доказал состоятельность, и показал себя с точки зрения достойного человека. Безусловно, руководство «Динамо» должно дать возможность работать российскому специалисту. Как минимум, дать шанс еще раз доказать свои возможности.

Мы говорим о поддержке российского тренерского цеха, в котором, кстати, не так много хороших тренеров. И в данном случае Гусев один из немногих тренеров, которые реально показали результат. Он практически догнал ту же «Балтику», хотя было чуть ли не 15 очков отставания во время весенней стадии.

Что касается Шварца, то для меня странно, почему «Динамо» и ЦСКА вообще с ним ведут разговор. Мы сейчас вспоминаем времена при царе Горохе, когда он неплохо работал с «Динамо», но после этого он везде облажался. Он сейчас сидит никому не нужный, в огороде сажает помидоры. И хочет прийти в «Динамо»… Вдруг два российских топ‑клуба обращаются к человеку, который просит себе максимально защищенный контракт вне зависимости от результатов. Так получается, человек приходит немотивированный? Для меня странно, когда такой интерес от топ‑клубов именно к одному тренеру. Других тренеров нет, что ли?

В то же время надо отдать должное Гусеву за его работу. Кого надо еще обыграть, чтобы его оставили? Он показал, что он достойный тренер. Определенные вещи, естественно, надо поменять. Но Гусев только начал работу. Это его первые полноценные полсезона как главного тренера. Покажите мне, какая еще команда практически ни в чем не уступила «Краснодару», например. Да, были ошибки. Но в этом и есть становление тренера. Семак в «Зените» тоже когда‑то начинал и ошибался, но ему доверяли, а сейчас мы видим результат – 7 чемпионств за 8 лет.

Если после настолько успешной работы Гусева убрать его и разменять на Шварца, это будет значить, что вытрут ноги о вообще весь российский тренерский цех. Получается, что российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»? Вы так закрываете дверь для них», – заявил Селюк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Семак в Зените, Мусаев в Краснодаре, Галактионов в Локо, три призёра, как бы, товарищ Селюк.
может имел в виду бывших динамовцев
я бы ещё Талалаева с Балтикой отметил, Балтика добилась хорошего результата за сезон
Трое российских тренеров взяли весь комплект медалей в нынешнем сезоне, дело в уровне, а не в национальности. Тем, кто хорошо работает, работу дадут.
К.м.к причина несколько другая. Менеджмент ЦСКА и Динамо решили повторить тактику КБ клуба, когда за 3 года меняются 2 ГТ. Гастарбайтер уезжает с неустойкой, а распилы остаются. С тренером россиянином все сложнее, он никуда не уезжает и СМИ всегда могут эти дела раскопать.
Что за бред? Ты еще не протрезвел там после чемпионства?
Тот редкий случай, когда с мнением Селюка трудно не согласиться. При Гусеве команда преобразовать, есть определённый результат. Но нет, два столичных бюджетных клуба готовы тратить "бабушкины" деньги на всяких забугорных аферистов. Гусев и для ЦСКА не чужой человек, берите тренером. Боссы Динамы сами не верят в свой клуб, поэтому и такие странные решения принимают.
Здесь по факту, менять Гусева на Шварцнегера это бред.
Карпин уже был !
Гусев явно сильнее Карпина
Тот случай, когда царь Горох всё еще на месте)
Ну здесь возможен только один вариант- распил бюджетного бабла. Видимо агент Шварца пообещал откатить, вот и идёт борьба за этот откат а вовсе не за этого Шварца, прости господи. Как то так.
Мечты о Шварце, личке, ивиче и тд просто смешны) такие же физруки, неплохо шедшие, но потом в решающий момент все упустившие, либо разбазарившие преимущество... Уж лучше наши пусть
Гусев нормально работает. Я бы посмотрел, как он проведает полноценный сезон.
Почему вопросы о будущем тренере Динамо ограничиваются только Гусевым? На самом деле командой руководила хорошая российская группа, Гусев, Шаронов, Жирков, Изотов. Кто какую скрипку играл трудно сказать. Вопрос отставки Гусева, это, на самом деле, вопрос отставки всей тренерской команды, т.к. со Шварцем или еще каким-либо варягом придут неизвестно кто, типа как в ЦСКА жена Челестини.
РПЛ мутный чемпионат. Все, кто тут успешны - Петржела, Каррера, Шварц, Николич, Личка - с грохотом проваливаются в Европе а все, кто успешным в европе - Манчини, Эмери, Луческу - с грохотом провалились здесь. Исключения только Адвокаат, Спаллетти и Боаш, которые были в Зените в самое жирное время.
В общем:
Умом РФПЛ не взять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать -
На чудо надо в ней лишь верить!
Селюк о «Динамо»: «Шварц везде облажался и сейчас выращивает помидоры в огороде. Выбрать его – плевок в сторону орденоносца Гусева. Он может прийти грабить клуб, как немцы с «Локо»
19 мая, 23:03
Дмитрий Селюк: «Гусеву сам Путин вручал орден. Если таких заслуженных мастеров спорта не продлевать, это будет убийство российского тренерского цеха. С Карпиным – небо и земля»
19 мая, 22:27
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
18 мая, 13:09
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
18 мая, 11:08
