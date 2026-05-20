Селюк о Шварце: «Он неплохо работал с «Динамо» при царе Горохе, но после везде облажался. Если Гусева разменяют на него, то российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»?

Селюк о Шварце в «Динамо»: неплохо работал при царе Горохе, потом облажался.

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» стоит сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера вместо приглашения немецкого специалиста Сандро Шварца .

Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина. Инсайдер Иван Карпов ранее сообщил , что в ближайшее время бело‑голубых вновь возглавит экс‑главный тренер Сандро Шварц.

«Считаю, «Динамо» абсолютно правильно зимой доверило команду Гусеву. Это хороший российский специалист. И он доказал это своими результатами, обыграв и «Краснодар», и «Балтику», и «Спартак » в Кубке. Да, потом вылетели из Кубка от «Краснодара », но это было по пенальти – стечение обстоятельств… В остальном он своей работой оправдал доверие к нему. Тем более Ролан Гусев один из немногих российских тренеров, кому сам президент Путин вручал «Орден Дружбы». То есть он и орденоносец, и как тренер доказал состоятельность, и показал себя с точки зрения достойного человека. Безусловно, руководство «Динамо» должно дать возможность работать российскому специалисту. Как минимум, дать шанс еще раз доказать свои возможности.

Мы говорим о поддержке российского тренерского цеха, в котором, кстати, не так много хороших тренеров. И в данном случае Гусев один из немногих тренеров, которые реально показали результат. Он практически догнал ту же «Балтику», хотя было чуть ли не 15 очков отставания во время весенней стадии.

Что касается Шварца, то для меня странно, почему «Динамо» и ЦСКА вообще с ним ведут разговор. Мы сейчас вспоминаем времена при царе Горохе, когда он неплохо работал с «Динамо», но после этого он везде облажался. Он сейчас сидит никому не нужный, в огороде сажает помидоры. И хочет прийти в «Динамо»… Вдруг два российских топ‑клуба обращаются к человеку, который просит себе максимально защищенный контракт вне зависимости от результатов. Так получается, человек приходит немотивированный? Для меня странно, когда такой интерес от топ‑клубов именно к одному тренеру. Других тренеров нет, что ли?

В то же время надо отдать должное Гусеву за его работу. Кого надо еще обыграть, чтобы его оставили? Он показал, что он достойный тренер. Определенные вещи, естественно, надо поменять. Но Гусев только начал работу. Это его первые полноценные полсезона как главного тренера. Покажите мне, какая еще команда практически ни в чем не уступила «Краснодару», например. Да, были ошибки. Но в этом и есть становление тренера. Семак в «Зените» тоже когда‑то начинал и ошибался, но ему доверяли, а сейчас мы видим результат – 7 чемпионств за 8 лет.

Если после настолько успешной работы Гусева убрать его и разменять на Шварца, это будет значить, что вытрут ноги о вообще весь российский тренерский цех. Получается, что российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»? Вы так закрываете дверь для них», – заявил Селюк.