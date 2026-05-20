  • Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»
Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что у него не было реваншистских настроений по отношению к «Краснодару».

«Динамо» обыграло «Краснодар» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1), в результате чего команда Мурада Мусаева утратила лидерство в турнирной таблице – чемпионом в итоге стал «Зенит». Ранее «Краснодар» выбил бело-гоубых из FONBET Кубка России в финале Пути РПЛ.

– Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?

– Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия против «быков». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.

– В итоге вернули должок команде Мусаева.

– Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит – «должок»? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили...

Понятно, что против чемпиона у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок... Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.

– Это первое удаление в вашей тренерской карьере?

– Впервые меня удалили еще в молодежке ЦСКА в матче со «Строгино».

– А что на этот раз вас вывело из себя?

– Мне показалось, что судья на линии хочет поднять флажок и назначить угловой. Я считал, что мы должны вводить мяч от ворот. Поэтому просто побежал вдоль бровки, что-то кричал. Но без оскорблений! Арбитр показал мне вторую желтую. Ну что поделать... Я просто увидел, что у линейного уже рука поднималась с флажком. Вот я и рванул. Не знаю, может, это и повлияло на решение рефери. Он же в итоге показал – от ворот. Это же концовка встречи. Кордоба еще показывал, что мяч попал нашему футболисту в руку, требовал пенальти...

– Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?

– Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придет полный стадион.

– То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.

– Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний... Повторю: ребята играли за «Динамо» и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли... Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?

Почему-то все гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума, – сказал Гусев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Уникальный случай. Тренеру приходится оправдываться почему его команда победила)
Уникальный случай. Тренеру приходится оправдываться почему его команда победила)
И это еще не все «заготовки журналистов» свои тупые вопросы задали. Тема будет актуальна пока динамо с краснодаром встречаться будут в очных встречах))
Представителям Динамо приходиться объяснять, зачем они победили, а не легли под Краснодар. Как же корёжит журналюх.
– Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом? (с)
Это похоже на вопрос следователя, который пытается натянуть более тяжкую статью.
- Вы посмели обыграть САМ Краснодар, но мало того вы косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом? Это тянет на пожизненное.
"Зачем вы победили Краснодар, если можно было лечь под него, как остальные московские команды, лишь бы титул не достался Зениту."
Знаменитая московская журналистика as is.
Справедливости ради, Локомотив не лег, 4 очка взял в личных встречах с Краснодаром
Да и под Зенит не сильно лег
А умным журналистам не пришло в голову, что вообще то дальнейшее пребывание Гусева на посту главного тренера Динамо в какой то мере зависило и от результата этого матча? Не моё дело, там разберутся конечно сами, но Гусев этой победой добавил плюсов к своей тренерской карьере.
Мальчик, если про + и - на мой счёт, то мне уже давно фиолетово на это. Если про Гусев, то любая победа будет ему в зачёт. Выражайся яснее впредь.
Журналисты, которые задают победившей команде вопросы в таком ключе, не должны иметь ничего общего со спортивной журналистикой. Эталонная профнепригодность
Динамовцы молодцы, повлияли на чемпионскую гонку. В прошлом году помешали Зениту, теперь Краснодару. Играли с мотивацией, а не отбывали номер. Хоть болею за Краснодар, но радует, что не претендующему уже особо ни на что клубу не безразлична игра с мотивированными соперниками
На каком же низком уровне спортивная журналистика. Это просто ужас
Мне тоже интересно, а кому какое дело даже если это месть. Спортивная месть. Вполне резонная. В том сезоне динамо сами себе дураки были упустили , в этом краснодар, который должен был на 390% выкладываться - проиграл. Динамо - Краснодар это уже новое дерби со своей историей
динамо вроде 2 сезона назад
Да хоть месть. Это вообще не должно никого волновать. Был за краснодар, но.. Сами виноваты, как и мы. Болельщик Спартака
