Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»

Гусев о победе над «Краснодаром» в РПЛ: не интересовало, поможем ли мы «Зениту».

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что у него не было реваншистских настроений по отношению к «Краснодару».

«Динамо» обыграло «Краснодар» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1), в результате чего команда Мурада Мусаева утратила лидерство в турнирной таблице – чемпионом в итоге стал «Зенит ». Ранее «Краснодар » выбил бело-гоубых из FONBET Кубка России в финале Пути РПЛ.

– Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?

– Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия против «быков». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.

– В итоге вернули должок команде Мусаева.

– Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит – «должок»? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили...

Понятно, что против чемпиона у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок... Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.

– Это первое удаление в вашей тренерской карьере?

– Впервые меня удалили еще в молодежке ЦСКА в матче со «Строгино».

– А что на этот раз вас вывело из себя?

– Мне показалось, что судья на линии хочет поднять флажок и назначить угловой. Я считал, что мы должны вводить мяч от ворот. Поэтому просто побежал вдоль бровки, что-то кричал. Но без оскорблений! Арбитр показал мне вторую желтую. Ну что поделать... Я просто увидел, что у линейного уже рука поднималась с флажком. Вот я и рванул. Не знаю, может, это и повлияло на решение рефери. Он же в итоге показал – от ворот. Это же концовка встречи. Кордоба еще показывал, что мяч попал нашему футболисту в руку, требовал пенальти...

– Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?

– Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придет полный стадион.

– То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.

– Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний... Повторю: ребята играли за «Динамо » и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли... Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?

Почему-то все гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума, – сказал Гусев.