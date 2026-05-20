  • РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением («Ведомости»)
РФС обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости».

Судейский комитет РФС разослал арбитрам, ассистентам и инспекторам официальное уведомление, в котором обязал их незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства. 

Согласно письму, уведомлять РФС необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Речь идет в том числе о звонках, сообщениях, попытках организовать личное общение или иных действиях со стороны клубов, их представителей либо третьих лиц, связь которых с клубами установить затруднительно. 

В документе отдельно подчеркивается, что под обязательное информирование подпадают: предложения о предвзятом или субъективном судействе; просьбы о поддержке команды; попытки оказать влияние на ход матча; предложения покровительства в обмен на лояльность; любые действия, способные нанести ущерб репутации РФС или поставить под сомнение независимость арбитров.

Свои уведомления всем представителям судейского корпуса необходимо направлять одновременно в Департамент защиты игры РФС и Судейский комитет РФС. В письме говорится, что отсутствие сообщения о подобных случаях теперь само по себе может считаться дисциплинарным нарушением. 

РФС также напомнил судьям о действующих правилах делового поведения, утвержденных бюро исполкома организации. Согласно этим нормам, арбитры обязаны сообщать о любых предложениях подарков, финансового вознаграждения или попытках склонить их к «необъективному судейству».  В документе отмечается, что за сокрытие подобных контактов, нарушение морально-этических норм или правил делового поведения арбитр может быть исключен из списков судей и инспекторов РФС. 

Как сообщают «Ведомости», сейчас в РФС изучают первый зафиксированный случай – арбитр Антон Анопа направил уведомление о конфликте, произошедшем после матча 27-го тура Лиги PARI между «Уфой» и «Торпедо» (1:1).  По словам Анопы, на ужине после матча бывший арбитр РФС Владимир Рогулев пытался спровоцировать конфликт с судейской бригадой. По оценке Анопы, высказывания Рогулева могут свидетельствовать о его заинтересованности в результатах команды из Уфы.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Ведомости»
Интересно, что все это инициировано перед стыками за право играть в РПЛ .
Вопрос : а где РФС был в прош сезоне когда в обоих стыковых матчах Урала с Ахматом просто убивали уральцев ? Левников и Иванов с большим усердием тащили Грозный за уши . ((
Комментарий скрыт
не беспокойтесь, контакты с определенными людьми не будут квалифицироваться как подозрительные
Чай пить можно с судьями?
Только удалённо, с зкрытыми глазами и молча.
Только чай, без печенек.
и в конце документа приложение :

"За исключением матчей Зенита"
краснодара вы имели в виду
Неактуально.
ну, чемп уже закончен, так что весьма своевременно.
Самое главное - выпустили документ!
У нас только Торпедо подкупает судей. Больше никого нет.
были ещё, например Рафик Шафеев...который отдал на "благотворительность"
Помнится, один из прошлых газовых руководителей РФС (брат у него ещё есть) сочинил аж цельный Кодекс чести, каковой подписали чуть меньше чем все игроки, судьи, болбои и проч. И где тот Фурсенко, где его кодекс? В лужу дунул. И этой писулькой подотрутся.
Получается пчелы против меда?
МВД обязал взяточников сообщать о даче взятки )
Звучит также )
А кричать с трибуны судья-тридвараз это считается воздействием на судью?
Ну ежели правду кричат - какое это воздействие? Абсолютно объективная констатация факта, не более того.
Очень правильно. Это только успокоит судей и позволит сфокусироваться на профессиональных обязанностях, у них же нет никакого стресса.

Только давление болельщиков, давление руководства клубов, давление главы судкомитета, давление ЭСК, давление РФС, давление от коллег на ВАР, которые только и ищут мини-касания, чтобы докопаться до любого самого нейтрального эпизода. Их ещё очень успокаивает выставление оценок в табель о рангах и выплата премок за хорошие результаты.

А если их заставить кляузничать на все подряд, это сделает только лучше. Бутылка вина в номере перед игрой от команды-хозяина? Звони в комитет! Бутылка дороже 15 тысяч? Нужно собрать в комитете собрание на 20 экспертов, которые будут думать, позволительно ли это считать гостеприимством или такой подарок нужно оставить в номере и не забирать с собой?

Подошел руководитель клуба и ехидно что-то сказал про "прошлый раз"? Нужно написать 5 страниц жалобы, не дай Бог он оказывал давление на кого-то. И тоже комиссию на 20 человек собрать, а потом проверить и арбитра и директора на полиграфе. Так судьи будут только лучше работать и меньше ошибаться.
Получается, что госслужащие не волнуются, а тут волноваться будут? Бедные((
