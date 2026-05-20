РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением («Ведомости»)

Арбитров обязали сообщать о подозрительных взаимодействиях, связанных с матчами.

РФС обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости».

Судейский комитет РФС разослал арбитрам, ассистентам и инспекторам официальное уведомление, в котором обязал их незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства.

Согласно письму, уведомлять РФС необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Речь идет в том числе о звонках, сообщениях, попытках организовать личное общение или иных действиях со стороны клубов, их представителей либо третьих лиц, связь которых с клубами установить затруднительно.

В документе отдельно подчеркивается, что под обязательное информирование подпадают: предложения о предвзятом или субъективном судействе; просьбы о поддержке команды; попытки оказать влияние на ход матча; предложения покровительства в обмен на лояльность; любые действия, способные нанести ущерб репутации РФС или поставить под сомнение независимость арбитров.

Свои уведомления всем представителям судейского корпуса необходимо направлять одновременно в Департамент защиты игры РФС и Судейский комитет РФС. В письме говорится, что отсутствие сообщения о подобных случаях теперь само по себе может считаться дисциплинарным нарушением.

РФС также напомнил судьям о действующих правилах делового поведения, утвержденных бюро исполкома организации. Согласно этим нормам, арбитры обязаны сообщать о любых предложениях подарков, финансового вознаграждения или попытках склонить их к «необъективному судейству». В документе отмечается, что за сокрытие подобных контактов, нарушение морально-этических норм или правил делового поведения арбитр может быть исключен из списков судей и инспекторов РФС.

Как сообщают «Ведомости», сейчас в РФС изучают первый зафиксированный случай – арбитр Антон Анопа направил уведомление о конфликте, произошедшем после матча 27-го тура Лиги PARI между «Уфой» и «Торпедо » (1:1). По словам Анопы, на ужине после матча бывший арбитр РФС Владимир Рогулев пытался спровоцировать конфликт с судейской бригадой. По оценке Анопы, высказывания Рогулева могут свидетельствовать о его заинтересованности в результатах команды из Уфы.