РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением («Ведомости»)
РФС обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости».
Судейский комитет РФС разослал арбитрам, ассистентам и инспекторам официальное уведомление, в котором обязал их незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства.
Согласно письму, уведомлять РФС необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Речь идет в том числе о звонках, сообщениях, попытках организовать личное общение или иных действиях со стороны клубов, их представителей либо третьих лиц, связь которых с клубами установить затруднительно.
В документе отдельно подчеркивается, что под обязательное информирование подпадают: предложения о предвзятом или субъективном судействе; просьбы о поддержке команды; попытки оказать влияние на ход матча; предложения покровительства в обмен на лояльность; любые действия, способные нанести ущерб репутации РФС или поставить под сомнение независимость арбитров.
Свои уведомления всем представителям судейского корпуса необходимо направлять одновременно в Департамент защиты игры РФС и Судейский комитет РФС. В письме говорится, что отсутствие сообщения о подобных случаях теперь само по себе может считаться дисциплинарным нарушением.
РФС также напомнил судьям о действующих правилах делового поведения, утвержденных бюро исполкома организации. Согласно этим нормам, арбитры обязаны сообщать о любых предложениях подарков, финансового вознаграждения или попытках склонить их к «необъективному судейству». В документе отмечается, что за сокрытие подобных контактов, нарушение морально-этических норм или правил делового поведения арбитр может быть исключен из списков судей и инспекторов РФС.
Как сообщают «Ведомости», сейчас в РФС изучают первый зафиксированный случай – арбитр Антон Анопа направил уведомление о конфликте, произошедшем после матча 27-го тура Лиги PARI между «Уфой» и «Торпедо» (1:1). По словам Анопы, на ужине после матча бывший арбитр РФС Владимир Рогулев пытался спровоцировать конфликт с судейской бригадой. По оценке Анопы, высказывания Рогулева могут свидетельствовать о его заинтересованности в результатах команды из Уфы.
Вопрос : а где РФС был в прош сезоне когда в обоих стыковых матчах Урала с Ахматом просто убивали уральцев ? Левников и Иванов с большим усердием тащили Грозный за уши . ((
"За исключением матчей Зенита"
Звучит также )
Только давление болельщиков, давление руководства клубов, давление главы судкомитета, давление ЭСК, давление РФС, давление от коллег на ВАР, которые только и ищут мини-касания, чтобы докопаться до любого самого нейтрального эпизода. Их ещё очень успокаивает выставление оценок в табель о рангах и выплата премок за хорошие результаты.
А если их заставить кляузничать на все подряд, это сделает только лучше. Бутылка вина в номере перед игрой от команды-хозяина? Звони в комитет! Бутылка дороже 15 тысяч? Нужно собрать в комитете собрание на 20 экспертов, которые будут думать, позволительно ли это считать гостеприимством или такой подарок нужно оставить в номере и не забирать с собой?
Подошел руководитель клуба и ехидно что-то сказал про "прошлый раз"? Нужно написать 5 страниц жалобы, не дай Бог он оказывал давление на кого-то. И тоже комиссию на 20 человек собрать, а потом проверить и арбитра и директора на полиграфе. Так судьи будут только лучше работать и меньше ошибаться.