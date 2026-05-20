  • Дзюба может сыграть с «Ротором»: «Артем приступил к тренировочному процессу. Решение ближе к игре примет тренерский штаб «Акрона»
Дзюба может сыграть с «Ротором»: «Артем приступил к тренировочному процессу. Решение ближе к игре примет тренерский штаб «Акрона»

Артем Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном».

Форвард был заменен в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1), который прошел 4 мая. Сообщалось, что 37-летний игрок получил мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Сегодня тольяттинцы на выезде сыграют против «Ротора» в первом переходном матче за право играть в РПЛ в сезоне-2026/27. Встреча пройдет в 19:30 по московскому времени.

«Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу. Что касается его участия в предстоящем матче, то это решение будет принимать тренерский штаб ближе к игре.

Сейчас команда уже находится в Волгограде, готовится в матчу, все отлично», – сообщили в пресс-службе «Акрона».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Ждём. Хочется сразиться с оптимальным составом Акрона
