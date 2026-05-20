Джаккерини о «Ювентусе»: «Спаллетти не подлежит критике, но команде нужны лидеры. Им не хватило характера, чтобы выигрывать матчи. Кого-то вроде Кьеллини будет достаточно»

Джаккерини о «Юве»: им не хватало характера, команде нужны лидеры.

Бывший вингер «Ювентуса » Эмануэле Джаккерини заявил, что команде не хватает лидерства.

Туринцы рискуют упустить возможность квалификации в Лигу чемпионов после поражения от «Фиорентины» (0:2) в воскресенье. Главный тренер Лучано Спаллетти после матча заявил, что «бьянконери» могут остаться даже без места в Лиге Европы.

«Спаллетти хорошо удалось передать свой стиль игры, но им не хватало умения выигрывать матчи, даже когда качество их игры оставляло желать лучшего. Нужен еще и характер.

Я не согласен с его словами. Амбиции «Ювентуса» всегда должны быть направлены вверх, нельзя останавливаться на достигнутом.

Кого-то вроде Кьеллини вполне достаточно, он знает, что сказать команде. Спаллетти не подлежит критике, но «Ювентусу» нужны лидеры», – цитирует TMW интервью Джаккерини для La Stampa.