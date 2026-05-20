  • Джаккерини о «Ювентусе»: «Спаллетти не подлежит критике, но команде нужны лидеры. Им не хватило характера, чтобы выигрывать матчи. Кого-то вроде Кьеллини будет достаточно»
Бывший вингер «Ювентуса» Эмануэле Джаккерини заявил, что команде не хватает лидерства.

Туринцы рискуют упустить возможность квалификации в Лигу чемпионов после поражения от «Фиорентины» (0:2) в воскресенье. Главный тренер Лучано Спаллетти после матча заявил, что «бьянконери» могут остаться даже без места в Лиге Европы.

«Спаллетти хорошо удалось передать свой стиль игры, но им не хватало умения выигрывать матчи, даже когда качество их игры оставляло желать лучшего. Нужен еще и характер.

Я не согласен с его словами. Амбиции «Ювентуса» всегда должны быть направлены вверх, нельзя останавливаться на достигнутом.

Кого-то вроде Кьеллини вполне достаточно, он знает, что сказать команде. Спаллетти не подлежит критике, но «Ювентусу» нужны лидеры», – цитирует TMW интервью Джаккерини для La Stampa.

кого-то вроде Кьеллини... таких лидеров за последние 20 лет по пальцам пересчитать))
Еще бы в атаку кого-то вроде Дель Пьеро, под него кого-то вроде Платини и вообще норм будет. Отличный план
А если в защиту кого-то вроде Тюрама и на ворота кого-то вроде Буффона - вообще песня будет.
Я бы сказал, что хватит кого-то вроде Моджи в руководстве
Во, правильно рассказал, к Спалетти вообще неадекватно что-то предъявлять пока что, в атаку играть начали, ну там просто впереди нет никого, чтобы завершать, Влахович пару раз может забить случайно, но не более, что, тренер что ли его учить должен своими кривыми ногами в ворота попадать ? Если Йлдыз просел, то провал. А лидером - это как раз нужен опытный, но тут же ноют "Не надо нам старых, надо молодых", а какие лидеры среди них могут быть ?
ОтветЗаяцволк
Во, правильно рассказал, к Спалетти вообще неадекватно что-то предъявлять пока что, в атаку играть начали, ну там просто впереди нет никого, чтобы завершать, Влахович пару раз может забить случайно, но не более, что, тренер что ли его учить должен своими кривыми ногами в ворота попадать ? Если Йлдыз просел, то провал. А лидером - это как раз нужен опытный, но тут же ноют "Не надо нам старых, надо молодых", а какие лидеры среди них могут быть ?
Во всем соглашусь, кроме одного нюанса. Даже опытный ведь не может с ходу в новой команде лидером стать. Даже если Силву чудом переманим, он поиграет пару сезонов, только обвыкнется – и на покой. Лидеров нужно как-то в долгую находить. Или выращивать.

А с Локой конечно, как бы это сказать, мисскаст. Он по многим показателям хороший игрок, но вот ни разу не капитан, что даже по поведению на поле видно (даже Гатти больше подходит).
Однако когда клуб устраивает 5 перестроек за 5 лет, и в нем остается полтора футболиста, отыгравших хоть сколько-нибудь долго, пенять остается только на себя
Да таких лидеров и в сборной Италии нет.
А Юве всегда славился, что команда в большинстве своем итальянская
С капитаном Локателли это вообще не удивительно.
А в чем конкретно вина Локи?
Игроки спустили концовку, потому что на чемоданах сидят. Грыгорио в особенности как манекен выходил на поле мыслями уже в отпуске и в другом клубе. Это люди узнают сейчас кто уходит, а футболисты это уже зимой знают. Команда развалилась в феврале проиграв за месяц 4 игры. На такие случаи нужен запас по очкам, чтобы потом не искать виновных в мае.
