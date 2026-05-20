Джаккерини о «Ювентусе»: «Спаллетти не подлежит критике, но команде нужны лидеры. Им не хватило характера, чтобы выигрывать матчи. Кого-то вроде Кьеллини будет достаточно»
Бывший вингер «Ювентуса» Эмануэле Джаккерини заявил, что команде не хватает лидерства.
Туринцы рискуют упустить возможность квалификации в Лигу чемпионов после поражения от «Фиорентины» (0:2) в воскресенье. Главный тренер Лучано Спаллетти после матча заявил, что «бьянконери» могут остаться даже без места в Лиге Европы.
«Спаллетти хорошо удалось передать свой стиль игры, но им не хватало умения выигрывать матчи, даже когда качество их игры оставляло желать лучшего. Нужен еще и характер.
Я не согласен с его словами. Амбиции «Ювентуса» всегда должны быть направлены вверх, нельзя останавливаться на достигнутом.
Кого-то вроде Кьеллини вполне достаточно, он знает, что сказать команде. Спаллетти не подлежит критике, но «Ювентусу» нужны лидеры», – цитирует TMW интервью Джаккерини для La Stampa.
А с Локой конечно, как бы это сказать, мисскаст. Он по многим показателям хороший игрок, но вот ни разу не капитан, что даже по поведению на поле видно (даже Гатти больше подходит).
Однако когда клуб устраивает 5 перестроек за 5 лет, и в нем остается полтора футболиста, отыгравших хоть сколько-нибудь долго, пенять остается только на себя
А Юве всегда славился, что команда в большинстве своем итальянская