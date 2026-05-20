Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов

Вопрос участия Нойера в финале Кубка Германии и ЧМ решится завтра.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вчера не тренировался с командой и не примет участия в сегодняшней тренировке.

Ранее сообщалось , что 40-летний игрок испытывает мышечные проблемы в левой икре после субботнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1).

По данным Bild, завтра Нойеру проверят икроножную мышцу, чтобы убедиться в ее восстановлении. Результаты определят, сможет ли капитан возобновить тренировки с завтрашнего дня перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта» в субботу.

Участие Нойера в чемпионате мира также будет зависеть от результатов обследований.