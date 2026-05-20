Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов

Вопрос участия Нойера в финале Кубка Германии и ЧМ решится завтра.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вчера не тренировался с командой и не примет участия в сегодняшней тренировке.

Ранее сообщалось, что 40-летний игрок испытывает мышечные проблемы в левой икре после субботнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1).

По данным Bild, завтра Нойеру проверят икроножную мышцу, чтобы убедиться в ее восстановлении. Результаты определят, сможет ли капитан возобновить тренировки с завтрашнего дня перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта» в субботу.

Участие Нойера в чемпионате мира также будет зависеть от результатов обследований.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Нойеру нужно резко сократить количество матчей, возраст не обманешь. Надеюсь, в следующем сезоне вся БЛ будет с Урбигом, пора.
Нойеру нужно резко сократить количество матчей, возраст не обманешь. Надеюсь, в следующем сезоне вся БЛ будет с Урбигом, пора.
Писали что Нойер готов делить время с Урбигом, но пропорции не уточнили😃
Нойеру нужно резко сократить количество матчей, возраст не обманешь. Надеюсь, в следующем сезоне вся БЛ будет с Урбигом, пора.
Я это слышу лет 5 точно.
Если хочет подойти в хорошей форме к ЧМ, лучше уж пропустить матч за Кубок. Урбиг неплохо стоит в рамке, да и в кубковых матчах, если не ошибаюсь, играл именно он.
Во как! У сборной Германии появляется шанс на успешное выступление на ЧМ.
Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера в команду на ЧМ-2026 (Bild)
19 мая, 14:41
Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир
19 мая, 08:17
Нойер о замене из-за травмы: «Я просто не хотел рисковать. Почувствовал что-то с левой стороны, где были проблемы с икроножной мышцей»
17 мая, 12:41
У Нойера проблемы с мышцами икры. 40-летний вратарь «Баварии» травмировался в матче с «Кельном» после продления контракта
17 мая, 11:43
