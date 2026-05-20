Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
Вопрос участия Нойера в финале Кубка Германии и ЧМ решится завтра.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вчера не тренировался с командой и не примет участия в сегодняшней тренировке.
Ранее сообщалось, что 40-летний игрок испытывает мышечные проблемы в левой икре после субботнего матча Бундеслиги против «Кельна» (5:1).
По данным Bild, завтра Нойеру проверят икроножную мышцу, чтобы убедиться в ее восстановлении. Результаты определят, сможет ли капитан возобновить тренировки с завтрашнего дня перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта» в субботу.
Участие Нойера в чемпионате мира также будет зависеть от результатов обследований.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37395 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии