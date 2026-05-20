Агент Глебова: «Данил доказал свой высокий уровень, Гусев точно не пожалел, сделав ставку на него в конце сезона»

Агент Глебова: Гусев не пожалел, делая ставку на Данила в конце сезона.

Павел Банатин, агент полузащитника «Динамо » Данила Глебова , оценил игру футболиста в прошедшем сезоне.

«На мой взгляд, Данил доказал свой высокий уровень в последних играх сезона. У него были проблемы со здоровьем, которые помешали ровно пройти сборы, подготовиться и далее выиграть конкуренцию весной. Переживаний и недовольства не было, об этом и речи быть не могло – только работа.

Как я уже говорил, тренер себе не враг. Ролан Александрович, думаю, точно не пожалел, сделав ставку на Глебова в конце сезона. Обидно очень, что в серии пенальти [с «Краснодаром»] удача была не на нашей стороне, но уверен, такая уверенная заключительная часть сезона по сплоченности и эмоциям многое значит для команды и самого Глебова», – сказал Банатин.



В прошедшем сезоне Глебов провел за «Динамо» 26 матчей и отдал 1 голевую передачу. Бело-голубые заняли 7-е место в таблице Мир РПЛ .