Гусев об интересе «Зенита» к Тюкавину: «Знаю, что Костя хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России»

Гусев об интересе «Зенита» к Тюкавину: Костя хочет взять трофей именно с «Динамо».

Тренер «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на информацию об интересе «Зенита » к форварду бело-голубых Константину Тюкавину .

Сообщалось , что петербургский клуб готов заплатить за игрока 20 млн евро.

— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Соболева из «Спартака» и Дивеева из ЦСКА.

— У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых... Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Гинере, Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя — точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо », – сказал Гусев.