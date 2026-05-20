  • Гусев об интересе «Зенита» к Тюкавину: «Знаю, что Костя хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России»
Гусев об интересе «Зенита» к Тюкавину: «Знаю, что Костя хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к форварду бело-голубых Константину Тюкавину.

Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за игрока 20 млн евро.

— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Соболева из «Спартака» и Дивеева из ЦСКА.

— У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых... Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Гинере, Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя — точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо», – сказал Гусев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
>Он мечтал о Кубке России

Как-то грустно звучит
Почему? Весьма патриотично 🇷🇺

Не о ЛЧ, ЛЕ, Лиге Конференций, а о национальном Кубке, считаю достойно👍
Ты неправ. Вспомни что значил Кубок 99, если застал, Панов был не хуже Тюкавина как по значению для клуба, так и по РПЛ в целом. у Динамо от последнего трофея 31 год, у Зенита на тот момент всего 15
я думаю и Тюкавин удивился его словам. Но насколько Динамо Унылое Г, мечтать с ним можно разве о таком кубке .
мечтать с динамо можно только о первом месте в фнл
Боюсь, карьеры Тюкавина не хватит - счетчик сейчас на уровне 2431!
Скорее Балтика что то выиграет в РПЛ или КР чем Динамо.
Мы видели глаза после победы над Краснодаром в чемпионате))
Так можно всю жизнь прождать
дак с Динамо будет всю жизнь мечтать... ну и по традиции чем больше человек говорит о том что хочет выиграть трофей с родной командой, тем больше вероятность что он эту команду покинет, так что сто пудов в Зенит перейдет
Ох чувствую, что Костя Тюкавин летом перейдет в стан чемпионов страны
Очень нравится Тюкавин, классный нападающий, разноплановый, и бежит хорошо, и в штрафной разбирается, на ногах крепко стоит, спиной к воротам круто принимает, корпус ставит хорошо и на ногах крепко стоит, не валится от дуновения ветра, хочется чтоб всё у него сложилось, кажется, что ещё может прогрессировать
С Динамо как-будто даже Кубок Пари Премьер не светит.
Смолов о «Зените»: «Кисляк может Барриоса заменить, но его сложнее забрать, чем Тюкавина из «Динамо». Команде явно не хватает вариативности в завершающей стадии»
Шалимов о Соболеве: «Тюкавин на три головы выше, он более разнообразен. Для «Зенита» правильным решением будет поиск более классного форварда»
Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал
