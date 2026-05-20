  • «Катандзаро» прошел «Палермо» в плей-офф Серии Б по сумме двух матчей и сыграет с «Монцей» за выход в Серию А
«Катандзаро» прошел «Палермо» в плей-офф Серии Б по сумме двух матчей и сыграет с «Монцей» за выход в Серию А

«Палермо» обыграл «Катандзаро» в плей-офф Серии Б, но не вышел в финал.

«Палермо» обыграл «Катандзаро» (2:0) в ответном матче 1/2 финала плей-офф Серии Б. 

«Катандзаро» стал победителем пары по сумме двух матчей (3:0, 0:2) и проведет в финале два матча с «Монцей», которая выбила «Юве Стабию» (2:2, 2:1).

Плей-офф Серии Б

1/2 финала

Ответный матч

Серия B. Promotion Play-offs - Semi-finals
20 мая 18:00, Ренцо Барбера
Палермо
Завершен
2
2 - 0
2.39xG0.5
Катандзаро
Матч окончен
Палумбо
90’
+6’
90’
+5’
Ди Франческо
90’
+4’
Понтиссо
Пьероцци
90’
+3’
  Модешту
89’
87’
Фавазули   Ervin Bashi
78’
Петриччоне   Fabio Rispoli
78’
Алези   Ruggero Frosinini
Чеккарони   Корона
76’
Юнсен   Джаси
75’
Васич
65’
61’
Йеммелло   Помпетти
Сегре   Модешту
50’
49’
Pittarello
Ле Дуарон   Васич
46’
46’
Либерали   Ди Франческо
2тайм
Перерыв
Сегре
45’
+4’
Юнсен
20’
Педа   Маньяни
16’
  Похьянпало
3’
Палермо
Йоронен, Ауджелло, Чеккарони, Педа, Пьероцци, Раноккия, Палумбо, Сегре, Юнсен, Похьянпало, Ле Дуарон
Запасные: Юнсен, Гомис, Бани, Берешиньски, Гомес, Джоване, Блен, Сегре, Вероли, Чеккарони, Педа, Ле Дуарон
1тайм
Катандзаро:
Пильячелли, Бригенти, Антонини, Кассандро, Йеммелло, Либерали, Понтиссо, Петриччоне, Алези, Фавазули, Pittarello
Запасные: Йеммелло, Феллипе Джек, Уден, Петриччоне, Либерали, Фавазули, Marietta, Бульо, Д'Алессандро, Алези, Patrick Amoako Nuamah, Коффи
Подробнее

Первый матч: 0:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Жалко Палермо , у них на стадике четкая атмосфера , добавила бы колорита серии а .
ОтветFreak05 Feal
На стадионе Катандзаро тоже четкая атмосфера, только он сам по себе меньше
Разрыв более 15 очков, а ката разгрома палермо
Вот это интрига
