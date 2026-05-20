  • Ролан Гусев: «Динамо» с нынешним подбором исполнителей способно бороться за высокие места. Постоянно говорим внутри коллектива о титулах»
Ролан Гусев: «Динамо» с нынешним подбором исполнителей способно бороться за высокие места. Постоянно говорим внутри коллектива о титулах»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев считает, что бело-голубым по силам составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в Мир РПЛ.

В прошедшем сезоне «Динамо» финишировало в таблице 7-м.

— Как вам так быстро удалось найти общий язык с лидерами «Динамо», опытными игроками? Читали ли вы интервью Лунева, который заявил, что именно с Гусевым «Динамо» по силам выиграть титул?

— Мы постоянно говорим внутри коллектива о титулах. Сразу сказали ребятам о том, что надо бороться за трофеи. Вы, наверное, и мою игровую биографию знаете, и моих помощников. Шаронов, Жирков становились чемпионами России. Мы с Юрием были в том ЦСКА, который выигрывал Кубок УЕФА...

Я вообще считаю, что тренер должен постоянно проводить индивидуальные беседы с подопечными, общаться с ними. Это одна из важнейших составляющих всего процесса. К каждому футболисту нужен индивидуальный подход. Кто-то более расположен к беседам, а кого-то лучше не дергать. Считаю, у нас в коллективе сложились хорошие отношения.

— А вы считаете, что с нынешним составом бело-голубых можно побороться за чемпионство?

— Да можно, конечно. Почему нет? Хотя ни один тренер не откажется и от укрепления состава. Однако, повторюсь, с нынешним подбором исполнителей «Динамо» способно бороться за высокие места.

— Но как быть с гегемонией «Зенита» и «Краснодара»? Неужели реально у них выиграть именно на длинной дистанции?

— В мое время была гегемония ЦСКА и «Локо». До этого в чемпионате доминировал «Спартак». Все когда-то заканчивается. Тут же все складывается из множества факторов. Глубина состава, правильная подготовка, характер игроков, менталитет, – сказал Гусев.

Зенит рискнул взял из Уфы Семака, результат все знают. Краснодар рискнул и ультимативно доверялся Мусаеву, вернули его из Сабаха. Локо остановил выбор на Галактионове и вот она тройка РЛП.
Доверие к своему российскому тренеру окупается.
Но видимо не для Динамо, не ради титулов тащат Шварца ..
Динамо уже доверилось Кобелеву. Впрочем, у квасных экспертов памяти на такое не хватает )
Ох уж этот риск взять Семака в ’’Зенит’’, где его планомерно год за годом вели к этом, начиная от позиции де-факто помощника - играющего тренера, заканчивая вхожденим в состав сборной при тренерском штабе. Про такие мелочи, как лучшие результаты в ’’Уфе’’ и вовсе можно не упоминать.
"постоянно говорим о титулах"

Какое бессмысленное занятие. Главным для спортсмена должно быть улучшение своей игры/техники. А такое только сбивает
Говорить - это одно...
Меньше разговоров а больше дела... так вернее будет!
Продолжайте говорить 🙃
Под разговоры о контракте со Шварцем, СЭ взял вью у Гусева, как ему тренируется, ага
Гусю не везёт. Из цска вышибли...из динамо попросят по ходу...начинать с фнл или по пари нн ит.д. смысла особо нет. Он уже главный. Он вегнул зрителей на трибуны. Да,в идеале недобрал 9-10 очков в чемпе. Но с ним команда по очкам на 4 завершила против карпушинского 10. Да и стать итогом 7 с 10 дорогого стоит.
Дорогого стоит стать 1 с 3, а не 7 с 10, где конкуренция по определению слабее
Обществу динамо руководство менять надо и весь менеджмент. Зачем тогда там Степашин,Газзаев,Костин?
Все вроде за Гусева,а по ходу Шварц нарисовался из недружественной страны,сбежавший с полкомандой уже раз,слив 4 из5 последних включая 1-5сочи. Почему забыли это? Единожды предавший сделает этотещё.
Пока кто-то 50 лет балаболит другие делом заняты. С другой стороны, где как не под ламповым сиянием маяка предаваться разговорам о величии, которое вот-вот наступит: завтра, в следующем год, через 10 лет. Но точно будет - надо просто кто-то, как следует поговорить. Пока с этим какие-то проблемы - что-то не договаривают!
Поговорили и разошлись….
