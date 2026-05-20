Ролан Гусев: «Динамо» с нынешним подбором исполнителей способно бороться за высокие места. Постоянно говорим внутри коллектива о титулах»

Гусев: «Динамо» с нынешним составом способно бороться за высокие места.

Тренер «Динамо» Ролан Гусев считает, что бело-голубым по силам составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в Мир РПЛ .

В прошедшем сезоне «Динамо » финишировало в таблице 7-м.

— Как вам так быстро удалось найти общий язык с лидерами «Динамо», опытными игроками? Читали ли вы интервью Лунева, который заявил, что именно с Гусевым «Динамо» по силам выиграть титул?

— Мы постоянно говорим внутри коллектива о титулах. Сразу сказали ребятам о том, что надо бороться за трофеи. Вы, наверное, и мою игровую биографию знаете, и моих помощников. Шаронов, Жирков становились чемпионами России. Мы с Юрием были в том ЦСКА, который выигрывал Кубок УЕФА...

Я вообще считаю, что тренер должен постоянно проводить индивидуальные беседы с подопечными, общаться с ними. Это одна из важнейших составляющих всего процесса. К каждому футболисту нужен индивидуальный подход. Кто-то более расположен к беседам, а кого-то лучше не дергать. Считаю, у нас в коллективе сложились хорошие отношения.

— А вы считаете, что с нынешним составом бело-голубых можно побороться за чемпионство?

— Да можно, конечно. Почему нет? Хотя ни один тренер не откажется и от укрепления состава. Однако, повторюсь, с нынешним подбором исполнителей «Динамо» способно бороться за высокие места.

— Но как быть с гегемонией «Зенита» и «Краснодара»? Неужели реально у них выиграть именно на длинной дистанции?

— В мое время была гегемония ЦСКА и «Локо». До этого в чемпионате доминировал «Спартак». Все когда-то заканчивается. Тут же все складывается из множества факторов. Глубина состава, правильная подготовка, характер игроков, менталитет, – сказал Гусев.