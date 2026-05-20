0

«Акрон» обыграл «Ротор» в первом стыковом матче благодаря дублю Беншимола – 2:0

«Акрон» победил «Ротор».

«Акрон» в гостях обыграл «Ротор» (2:0) в 1-м переходном матче за право выступать в Мир РПЛ.

Матч проходил на «Волгоград-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жилсон Беншимол забил в конце первого тайма, а на 51-й сделал дубль.

Матч в прямом эфире показывал VK Видео.

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
20 мая 16:30, Волгоград-Арена
Логотип домашней команды
Ротор
Завершен
0 - 2
0.79xG0.72
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Шильников   Бардыбахин
89’
78’
Р. Фернандес   Попенков
78’
Бистрович   Джаковац
Коротков   Дадич
73’
70’
Джурасович   Хосонов
Эльдарушев   Алиев
63’
Азнауров   Симонян
63’
59’
Беншимол   Пестряков
51’
  Беншимол
Давидян   Хохлачев
46’
46’
Марадишвили   Лончар
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Беншимол
Шильников
20’
Ротор
Чагров, Шильников, Коротков, Клещенко, Данилкин, Покидышев, Азнауров, Трошечкин, Макаров, Давидян, Эльдарушев
Запасные: Храмцов, Азнауров, Эльдарушев, Литвенок, Родионов, Шильников, Кайнов, Сафронов, Фомин, Коротков, Давидян, Сугробов
1тайм
Акрон:
Тереховский, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба
Запасные: Аревало, Дмитриев, Р. Фернандес, Бистрович, Джурасович, Беншимол, Васютин, Марадишвили, Гудиев, Кузьмин, Базилевский
Подробнее

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео

Статистика Мир РПЛ

Статистика Лиги PARI

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37200 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoРотор
logoАкрон
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoЖилсон Беншимол

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ответalexsem69
За Ротор!
За Акрон!
ОтветЕвгений Викто
За Акрон!
И каждый до дна!!!
Акрон пусть сначала со стадионом разберётся, потом приходит в РПЛ
так что надеюсь, что Ротор вернётся, с огромным количеством болельщиков и стадионом ЧМ
Ответwestport70
Акрон пусть сначала со стадионом разберётся, потом приходит в РПЛ так что надеюсь, что Ротор вернётся, с огромным количеством болельщиков и стадионом ЧМ
к сожалению, играть еще нужно 🤷‍♂️
Ответwestport70
Акрон пусть сначала со стадионом разберётся, потом приходит в РПЛ так что надеюсь, что Ротор вернётся, с огромным количеством болельщиков и стадионом ЧМ
Что не так с нынешним? нам самарским для земляков не жалко
Ротор ждем в РПЛ⚽⚽⚽
ОтветЕвгений Матыцын
Ротор ждем в РПЛ⚽⚽⚽
Комментарий скрыт
ОтветРостовский
Комментарий скрыт
То ли дело позорная ростовская подстилка.
Ожидал смелого футбола от земляков. Сижу на стадионе, засыпаю
Динамо МХ и Акрон вместе зашли премьер лигу , пока держится
я хочу чтобы и Ротор играл в РПЛ из-за болельщиков (их количество), и Акрон, потому что мои земляки и частная команда, но Ротору нужно разобраться с финансированием, нужен хороший спонсор, иначе беда
ОтветAnton Totsamyi
я хочу чтобы и Ротор играл в РПЛ из-за болельщиков (их количество), и Акрон, потому что мои земляки и частная команда, но Ротору нужно разобраться с финансированием, нужен хороший спонсор, иначе беда
Сочи уже играл )) с деньгами проблем не было
ОтветMaximus178
Сочи уже играл )) с деньгами проблем не было
но у них не было болельщиков, и поделом им, насрали Черноморцу и сами обосрались
34 тыч пришло на стадион! Волгоградцы просто молодцы, одно удовольствие смотреть футбол при полных трибунах
Ответster3
34 тыч пришло на стадион! Волгоградцы просто молодцы, одно удовольствие смотреть футбол при полных трибунах
Сам-то футбол доставил удовольствие?
ОтветСерый
Сам-то футбол доставил удовольствие?
Ну в 1 тайме да
Успехов «Ротору»! 💙🩵
Сам Трошечкин в старте!!!????))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет «крыша», уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
1 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
3 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
25 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
34 минуты назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
45 минут назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
46 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
58 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
59 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
сегодня, 15:31
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник сборной Украины Конопля бесплатно перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера»
11 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
19 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
41 минуту назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Рекомендуем