«Пусть говорит». Сперцян о словах Лунева о том, что игроки «Краснодара» не следят за языком

Сперцян отреагировал на критику вратаря «Динамо» Лунева.в адрес «Краснодара».

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на критику в адрес «быков» от вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

Голкипер бело-голубых высказался после матча 29-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

— Лунев сказал, что игроки «Краснодара» не следят за языком. Как ты видел ту ситуацию после пропущенного гола?

— Я был на скамейке. Не хочу возвращаться к этому.

— Не обидно было слышать такие слова? Не хочешь заступиться за команду как капитан?

— Заступиться за что? Не нужно провоцировать. То, что он так сказал — пусть говорит, — сказал Сперцян.