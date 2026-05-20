«Динамо» Махачкала обыграло «Урал» в первом стыковом матче – 1:0. Забил Миро

«Динамо» Махачкала победило «Урал».

«Динамо» Махачкала в гостях обыграло «Урал» (1:0) в 1-м переходном матче за право выступать в Мир РПЛ.

Матч проходил на «Екатеринбург Арене».

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
20 мая 14:30, Central Stadium
Урал
Завершен
0 - 1
0.58xG0.31
Динамо Махачкала
Кордейро   Иванисеня
90’
83’
Мрезиг   Аларкон
Секулич   Марков
82’
Малькевич   Маргасов
82’
81’
Глушков
79’
Сандрачук
Малькевич
74’
69’
Миро   Мастури
Богомольский   Морозов
69’
69’
Сундуков   Сандрачук
56’
Агаларов   Хоссейннежад
46’
Джабраилов   Глушков
2тайм
Перерыв
5’
  Миро
Урал
Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Ар. Мамин, Сунгатулин, Кордейро, Ишков, Железнов, Богомольский, Секулич
Запасные: Филипенко, Аюпов, Карапузов, Кордейро, Секулич, Кузнецов, Бондарев, Бардачев, Арабачян, Богомольский, Малеев, Малькевич
1тайм
Динамо Махачкала:
Карабашев, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Джабраилов, Мубарик, Мрезиг, Агаларов, Миро
Запасные: Сундуков, Магомедов, Магомедов, Джабраилов, Агаларов, Зинович, Кагермазов, Сердеров, Мрезиг, Миро
Неплохо Динамо тянут, со всех повторов, которые показывали - мяч линию не пересек, а ВАР засчитывает гол)
И вот по какому именно кадру засчитали гол - не показали.
Согласен, по тем повтором, что дали - не пересёк, как такое с варом можно засчитывать - уму непостижимо
Я кстати не помню, остались ли камеры внутри ворот. Может по ним (если они есть), нооо, всё равно как-то странно, что не показывают повтор после того как засчитали.
Пора, Урал, пора!
Вернуть РПЛ в наши края!
я помню год назад Урал жëстко засудили в обеих стыковых играх с Ахматом, что так будет, заранее известно было. и вот сейчас в самом начале с другой Кавказской командой тааакое засчитали 🤦‍♂️ни с одной камеры не видно, что мяч пересёк линию!!! это как вообще??
ты сам бред трехэтажный несëшь. много раз говорили, что никаких других камер нет. и сотни раз все видели, что подходя к монитору судьи смотрят те же повторы из трансляции. тут вообще ничего не показывали, кроме камеры чуть ли не с центра поля. мяч не пересëк линию! а то, что Урал мой девятиэтажный бред! я за справедливость, а не за Урал.
Позорище! не спортс, не чемп не пишет, кто на ВАРе, а на сайте Премьер-лиги стыковых матчей вообще не существует будто.
"Екатеринбургский "Урал" примет "Динамо" из Махачкалы, встречу обслужит Антон Фролов. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервным арбитром назначен Матвей Заика. Видеоассистентами выступят Иван Абросимов и его помощник Кирилл Левников. " Так нормально? ) Это было объявлено ранее РФС.
че вы исполняете? я знаю где инфу найти. я лишь перечислил факты, что не спортс, не чемп эту инфу не пишет на страничках матча. и что на сайте Премьер-лиги эти матчи вообще не существуют. На официальном сайте инфа обязана быть, не только в соц.сетях и мессенджерах.
Я же говорил, что в переходняках, Вадик выдерет кого угодно. Жаль, что Урал на Махачкалу попал. Против Акрона им было бы полегче. Но честно говоря, несмотря на мои симпатии к хозяевам, надо признать, что смотрелись они на фоне гостей довольно дохло. Кроме Ишкова и Сингатулина и выделить некого. Все какие-то медленные и туго соображают. Особенно игроки центра поля и защитники. Вадика, в принципе, можно уже поздравлять.
глянул минут 20, какое же бей беги у Урала бездарное

ради этого слили Ромащенко, который хоть позиционную атаку умеет ставить. А так справа зачем-то бегают Железнов и Ишков вместе, слева тупо один Малькевич который не может раскачать соперника.

чисто пару передач возле штрафной и навес авось кто-то цепанется. по мне все таки план отдай мяч ишкову и он что-то придумает лучше
Урал сам виноват - никак Иванова на пенсию не выпроводит, а тот творит дичь который год подряд. С такими ресурсами, что у Екб, надо ещё зимой снимать все вопросы о повышении и весной наигрывать состав на РПЛ. А так то в переходных матчах блатной Ахмат, то король стыков Евсеев (три участия - три победы).
Согласен с мнением многих болельщиков , какие то итальянские Комо , Пизу показывают на матче , а наши команды , как казанские сироты , ни кому не нужны . Чувствуется , что патриоты на тв . Обидно , я бы с удовольствием посмотрел игру на Матч тв , а не где то на VK видео , я , даже , не знаю что это такое и где его искать . Уж дремучий я такой .
это просто реклама VK 🤷‍♂️
Урал вообще безжизненый. Махачкала просто стояла и отписывалась, мысли в игре ноль. Пусть дальше в ФНЛ тренируются.
