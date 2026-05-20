  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о ЦСКА: «Нужен системный тренер. Если хотите требовательного, жесткого и амбициозного, то почему бы не рассмотреть Рахимова?»
0

Генич о ЦСКА: «Нужен системный тренер. Если хотите требовательного, жесткого и амбициозного, то почему бы не рассмотреть Рахимова?»

Генич о ЦСКА: нужен системный тренер, почему бы не рассмотреть Рахимова.

Комментатор Константин Генич высказался о том, какой тренер подошел бы ЦСКА.

«Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и еще двумя паникерами — очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА. 

Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень четко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жесткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ

Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37389 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoКонстантин Генич
logoМарцел Личка
logoРашид Рахимов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть лучше Генич оставит свои советы при себе. Не нужно никакого Рахимова, этот тренер точно не для ЦСКА.
Ответ_Greg Moore
Пусть лучше Генич оставит свои советы при себе. Не нужно никакого Рахимова, этот тренер точно не для ЦСКА.
Комментарий скрыт
Ответ_Greg Moore
Пусть лучше Генич оставит свои советы при себе. Не нужно никакого Рахимова, этот тренер точно не для ЦСКА.
Главная сваха с Чердаком.
Везде нос суют.
амбициозного...
Что амбициозный выигрывал за свою долгую тренерскую жизнь?
ОтветСергей Круг
амбициозного... Что амбициозный выигрывал за свою долгую тренерскую жизнь?
ФНЛ с Рубином.
ОтветСергей Круг
амбициозного... Что амбициозный выигрывал за свою долгую тренерскую жизнь?
умеет кричать бицабороца. системщик типа талалаева.
Я конечно ничего не могу доказать, но на мой взгляд кое-кто через кое кого начал лоббировать свои интересы в средствах массовой информации
Ответmilkmilk
Я конечно ничего не могу доказать, но на мой взгляд кое-кто через кое кого начал лоббировать свои интересы в средствах массовой информации
Это Генич за процентик с успешной сделки ко всем примазывается. Захарян, Сперцян, Черчесов, Рахимов.
Гена, иди ты со своим Рахимовым куда подальше. Это физрук для аутсайдеров РПЛ, максимум для середняков.
В свой спартачок советуй назначать😎
Рахимов тренерует уже 20 лет, результаты замечательные - ни одного чемпионства или кубка, даже в тройку никогда не заходил.
Спасибо, не надо.
В Спартак его свой советуй
Если хотите требовательного и амбициозного тренера, который будет гарантированно обеспечивать 7-8 места, то почему бы не рассмотреть Рахимова?
Генич как губерниев))))) а то без него не знает руководство
Вроде изначально мысль правильная, что смотреть надо в сторону стиля Николича, но Рахимова Генич может в свой горячо любимый клуб пригласить и наслаждаться его системным футболом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
19 мая, 21:58
Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
19 мая, 21:15
Пономарев о победе ЦСКА над «Локо»: «Вот так надо действовать – выгонять всех иностранцев и играть с нашими футболистами. Они что, хуже? Нет, намного лучше. У легионеров деньги на первом месте»
18 мая, 18:58
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
21 минуту назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
28 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
43 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
50 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
52 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
4 минуты назад
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
10 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
13 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
18 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
30 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
37 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
сегодня, 16:33
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Рекомендуем