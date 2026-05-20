Генич о ЦСКА: «Нужен системный тренер. Если хотите требовательного, жесткого и амбициозного, то почему бы не рассмотреть Рахимова?»

Генич о ЦСКА: нужен системный тренер, почему бы не рассмотреть Рахимова.

«Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и еще двумя паникерами — очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА.

Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень четко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жесткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рахимова ? Тем более он отлично знает РПЛ .

Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата».