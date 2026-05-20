Агент Мурило о возвращении в РПЛ: «Интерес из России есть»

Агент Мурило подтвердил, что защитник может вернуться в РПЛ.

В агентстве Roc Nation Sports, представляющем интересы защитника «Палмейраса » Мурило Серкейры , оценили вероятность его возвращения в Мир РПЛ , где бразилец ранее выступал за «Локомотив ».

Сообщалось , что Мурило интересен ЦСКА .

«Да, интерес из России есть», – сообщили в агентстве.

Контракт игрока с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года.