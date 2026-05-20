  • Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала обыграло «Урал», «Акрон» победил «Ротор»
В чемпионате России прошли первые переходные матчи.

В первых переходных матчах между клубами Мир РПЛ и Лиги PARI «Динамо» Махачкала в гостях победило «Урал» (1:0), «Акрон» на выезде обыграл «Ротор» (2:0).

Чемпионат России

Первые переходные матчи

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
20 мая 14:30, Central Stadium
Урал
Завершен
0 - 1
0.58xG0.31
Динамо Махачкала
Матч окончен
Кордейро   Иванисеня
90’
83’
Мрезиг   Аларкон
Секулич   Марков
82’
Малькевич   Маргасов
82’
81’
Глушков
79’
Сандрачук
Малькевич
74’
69’
Миро   Мастури
Богомольский   Морозов
69’
69’
Сундуков   Сандрачук
56’
Агаларов   Хоссейннежад
46’
Джабраилов   Глушков
2тайм
Перерыв
5’
  Миро
Урал
Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Ар. Мамин, Сунгатулин, Кордейро, Ишков, Железнов, Богомольский, Секулич
Запасные: Аюпов, Богомольский, Секулич, Филипенко, Бардачев, Карапузов, Малькевич, Бондарев, Арабачян, Кузнецов, Малеев
1тайм
Динамо Махачкала:
Карабашев, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Джабраилов, Мубарик, Мрезиг, Агаларов, Миро
Запасные: Магомедов, Зинович, Кагермазов, Сердеров
Подробнее

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
20 мая 16:30, Волгоград-Арена
Логотип домашней команды
Ротор
Завершен
0 - 2
0.79xG0.72
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Шильников   Бардыбахин
89’
78’
Р. Фернандес   Попенков
78’
Бистрович   Джаковац
Коротков   Дадич
73’
70’
Джурасович   Хосонов
Эльдарушев   Алиев
63’
Азнауров   Симонян
63’
59’
Беншимол   Пестряков
51’
  Беншимол
Давидян   Хохлачев
46’
46’
Марадишвили   Лончар
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Беншимол
Шильников
20’
Ротор
Чагров, Шильников, Коротков, Клещенко, Данилкин, Покидышев, Азнауров, Трошечкин, Макаров, Давидян, Эльдарушев
Запасные: Кайнов, Родионов, Давидян, Эльдарушев, Фомин, Сафронов, Коротков, Азнауров, Сугробов, Литвенок, Храмцов, Шильников
1тайм
Акрон:
Тереховский, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба
Запасные: Аревало, Дмитриев, Кузьмин, Джурасович, Бистрович, Беншимол, Гудиев, Марадишвили, Васютин, Р. Фернандес, Базилевский
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вперёд Ротор!все болельщики рпл ждут возвращения Волгограда в вышку!
Ответchalkidis nikolai
Шикарный стадион и болельщиков всегда много ходит.Удачи Ротору!
Ответchalkidis nikolai
В Большой театр ходит кто-то, а я ❤️Команду Ротор 💙
Не могу сказать, что желаю кому-либо из участников переходных матчей удачи или неудачи – как говорится, пусть победит сильнейший.

Мне важно другое: кто бы ни оказался в РПЛ по итогам этих игр, пусть он окажется там строго по спортивному принципу, чтобы не повторился прошлогодний цирк.
Ответkrokodilych
Прошлогодний цирк невозможен. "Химок" больше нет в РПЛ.
ОтветZ-7478
Там про Ахмат тоже
За Ротор и Урал. У них хоть болельщики есть.
ОтветCaniball
А так же : инфраструктура, современные стадионы и развитие города.
ОтветCaniball
За Ротор и Урал. У них хоть болельщики есть.
Вперёд Динамо!!
Будет хорошо если Ротор выйдет в рпл, такие футбольные города как Волгоград и Воронеж жизненно необходимы для России,в отличии от таких нелепых клубов как Родина.
ОтветАндрей Гон
все известные и именитые клубы когда то были такие же "нелепые" как эта Родина. Частный клуб, своими силами и средствами добились такого результата, тож молодцы
Ответkhuligan
Нелепое сравнение, у родины буквально нет ничего,чтоб стать новым Краснодаром, к примеру.
Верю, что в Волгограде бОльшая часть болельщиков - адекватные люди, а не Volgogradec. Притоплю за Ротор
ОтветGroznyi2024
Комментарий удален модератором
Ответromanty88
Ооооо столица, а чем вам деревенские не угодили то?
Нейтрально отношусь к этим командам, но в память о Вере (Олеге Веретенникове) пожелаю удачи Ротору.
ОтветАлександр Жердин
Валера Есипов. Его пушки страшные с центра поля в наши ворота никогда не забуду. За Ротор!
ОтветАлександр Жердин
Пономарев, Проворнов, Проценко, Гузенко, Файзулин, Рахимов, Васильев, Никитин, Клейменов, Калитвинцев, Геращенко, Ледяхов, Гудименко, Есипов, Нидергаус, Веретенников
Хотелось бы помимо Воронежа прибавить для следующего сезона РПЛ и Волгоград с Екатеринбургом и их стадионами.
Команда из Волгограда, заслужила повышение в классе, своей игрой после весеннего рестарта! У Ротора, для этого есть всё – прекрасный город, преданные болельщики, замечательная спортивная арена на берегу реки Волга, подходящий климат для игры на натуральном газоне, и самое главное желание играть в высшем дивизионе! За победу! За РОТОР✊
ОтветСергей48
Надо же, помимо стадиона еще и играть надо
Ротор и Урал - города - миллионники , должны быть постоянно в ВЫШКЕ !
И без всяких Химок и Балаших !
Ответsobakinvow
Комментарий скрыт
За Урал и Ротор! Екатеринбург и Волгоград заслуживают быть в РПЛ.
