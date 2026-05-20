Онугха о Дании: «Много здоровой пищи и приложений по правильному питанию. Одна из лучших стран по уровню жизни»

Онугха о Дании: много здоровой пищи и приложений по правильному питанию.

Герман Онугха рассказал об особенностях жизни в Дании.

— В Данию ты заезжал дважды. Как тебе местная жизнь?

— Отметил, как много там здоровой пищи. У датчан множество приложений по правильному питанию: высчитывают, сколько тебе полагается креветок, сколько авокадо, сколько нужно граммов масло. Очень удобно, в Турции такого нет. Одна из лучших стран по уровню жизни.

— В России уровень ниже, чем в Дании?

— Точно нет. У нас есть Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Все в шаговой доступности, просто заказать еду, куда-то доехать, всякие барбершопы, – сказал нападающий «Кайсериспора», выступавший ранее за «Копенгаген » и «Вайле ».