Онугха о Дании: «Много здоровой пищи и приложений по правильному питанию. Одна из лучших стран по уровню жизни»
Онугха о Дании: много здоровой пищи и приложений по правильному питанию.
Герман Онугха рассказал об особенностях жизни в Дании.
— В Данию ты заезжал дважды. Как тебе местная жизнь?
— Отметил, как много там здоровой пищи. У датчан множество приложений по правильному питанию: высчитывают, сколько тебе полагается креветок, сколько авокадо, сколько нужно граммов масло. Очень удобно, в Турции такого нет. Одна из лучших стран по уровню жизни.
— В России уровень ниже, чем в Дании?
— Точно нет. У нас есть Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Все в шаговой доступности, просто заказать еду, куда-то доехать, всякие барбершопы, – сказал нападающий «Кайсериспора», выступавший ранее за «Копенгаген» и «Вайле».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37385 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И с нескрываемым для себя разочарованием понял, что в наших магазинах выбор продуктов с низким содержанием жира весьма ограничен.
Нашел для себя всего один вид ветчины с невысоким содержанием жира, например. И часто его нет в магазинах. Всё время кушать грудку в различных вариациях утомляет вкусовые рецепторы.
Часто на полках нет греческого йогурта, например.
Любой из салатов в кулинариях обильно полит маслом, или заправлен майонезом. Смотреть на овощной салат с 20-30 граммами жира на 100 грамм продукта.. ну прям больно.
Найти банку консервированной кукурузы со вменяемым содержанием сахара - та же проблема. В них иногда сахара не меньше, чем в сладкой газировке.
И пока не пошли проблемы со здоровьем, меня это не парило.
А сейчас я понимаю, что я жрал всю жизнь. И что едят люди вокруг. Откуда взяться здоровью нации с таким питанием?
В общем, в деле поиска здоровой еды главное не фарисействовать и не есть по 3 гамбургера и запивать их диетической колой.