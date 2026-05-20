Онугха о Дании: «Много здоровой пищи и приложений по правильному питанию. Одна из лучших стран по уровню жизни»

Герман Онугха рассказал об особенностях жизни в Дании.

— В Данию ты заезжал дважды. Как тебе местная жизнь?

— Отметил, как много там здоровой пищи. У датчан множество приложений по правильному питанию: высчитывают, сколько тебе полагается креветок, сколько авокадо, сколько нужно граммов масло. Очень удобно, в Турции такого нет. Одна из лучших стран по уровню жизни.

— В России уровень ниже, чем в Дании?

— Точно нет. У нас есть Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Все в шаговой доступности, просто заказать еду, куда-то доехать, всякие барбершопы, – сказал нападающий «Кайсериспора», выступавший ранее за «Копенгаген» и «Вайле».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Зачем задавать вопрос об уровне жизни в России и Дании если датчане по этому показателю в первой мировой десятке? А то и с тройке. Это глупо. Видимо чтобы поставить Германа в неудобное положение?
Да, ещё стоит учитывать, что этот показатель "уровень жизни" - просто пыль, потому, что в нём учитывается уровень свободы для лгбт и всяких либералов. Если процветают лгбт и либералы, как в европейских странах, это наоборот показатель крайне хреновой обстановки, но там почему-то это считают как благоприятный фактор, поэтому европейским лгбт-странам рисуют более высокие циферки в графе ничего не значащих показателей )
Нашел, что спросить...Дания, конечно, на 10 голов выше по уровню жизни. Но 1) футболист может не знать термин "уровень жизни" 2) побояться ответить откровенно и просто польстить
С некоторых пор меня это так же заботит.
И с нескрываемым для себя разочарованием понял, что в наших магазинах выбор продуктов с низким содержанием жира весьма ограничен.

Нашел для себя всего один вид ветчины с невысоким содержанием жира, например. И часто его нет в магазинах. Всё время кушать грудку в различных вариациях утомляет вкусовые рецепторы.
Часто на полках нет греческого йогурта, например.
Любой из салатов в кулинариях обильно полит маслом, или заправлен майонезом. Смотреть на овощной салат с 20-30 граммами жира на 100 грамм продукта.. ну прям больно.
Найти банку консервированной кукурузы со вменяемым содержанием сахара - та же проблема. В них иногда сахара не меньше, чем в сладкой газировке.

И пока не пошли проблемы со здоровьем, меня это не парило.
А сейчас я понимаю, что я жрал всю жизнь. И что едят люди вокруг. Откуда взяться здоровью нации с таким питанием?
Господи, если хочешь есть здорову пищу - ешь её. Не ищи низкокалорийную тушенку и ветчину с низким содержанием жира. Если говорить о здоровости, то тебя не беспокоит обилие фосфатов и соли в ветчине? Греческий йогурт? Да им забиты все сетевые магазины. Греческий йогурт от компании Савушкин продукт. Салаты политы маслом и майонезом? Во-первых масло это богатый источник полинасыщенных жиров и омега-3(в маслах и семечках этого в изобилии), во-вторых сегодня в тех же сетевых магазинах все салаты продаются без заправки. Заправка в отдельной ёмкости.
В общем, в деле поиска здоровой еды главное не фарисействовать и не есть по 3 гамбургера и запивать их диетической колой.
... И дефицит калорий, а жиры организму тоже нужны.... Про здоровую еду( модная, дискуссионная тема) можно долго рассуждать....
Герман Огунхаел после Дании
Этот персонаж измеряет уровень жизни доставками и барбершопами. Всё понятно.
А как нужно? расскажите пожалуйста
