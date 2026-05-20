  • «Барселона» вернется к правилу «1 к 1» на рынке благодаря доходам от VIP-лож, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу Левандовского
«Барселона» сможет полноценно работать на трансферном рынке летом.

«Барселона» летом вернется к правилу «1 к 1» – сможет тратить те же суммы, что получает от продажи футболистов.

По словам директора Ла Лиги Хавьера Гомеса, фонд зарплат в клубе станет ниже лимита расходов на состав благодаря трем факторам: доходам от VIP-лож на сумму чуть более 70 млн евро, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу форварда Роберта Левандовского, что освободит «Барсу» от необходимости выплачивать внушительную зарплату.

Также Гомес допустил возможность привлечения новых спонсоров для «блауграны», что станет еще одним источником дохода, сократит дефицит и позволит клубу работать в обычном режиме.

Кроме того, «Барселона» рассчитывает получить от «Монако» 11 млн евро за Ансу Фати – сумму, предусмотренную опцией выкупа вингера, выступавшего за монегасков в прошедшем сезоне на правах аренды.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Только бы не купили Альвареса. Спустить все на радостях главная беда должников.
Кино Музыка
Правило 1 к 1 подразумевает, что чтобы купить кого-то за 100млн им нужно продать кого то на эти деньги
breeze1989
Не продать, а заработать или сэкономить.
Такие суммы доходов от вип-лож всё больше напоминают мухлёж со скрытым спонсорством.
Лучше б молчал
С чего бы? Таким занимаются в США. Почитайте о Personal Seat License.
И Барса при этом будет получать каждый год за эти места деньги. А если те, кто купил лицензию не будут выкупать места, то может забрать её и продать заново.
Лучше б молчал
Например, как сдача парковки в аренду за 561млн. государству? Ну куда уж Барсе с 100млн. от сдачи лож на стадионе...
Лапортыч гений:))
rigobersong
Почему если восхлавлять Лапорту, то сразу жёстко минусуют, человек ведь реально вытащил клуб из глубокой ямы, и не скажешь что это только глоры Мадрида, многие местные фанаты Барсы тоже его сильно критикуют, я этого не понимаю, я был бы счастлив, если бы у моего любимого клуба президентом был такой человек как Лапорта
Alan Dutch
Может потому что не верили что клуб выйдет из этого кризиса и понимают, что Бврса мало того что за этот период вырастила и подтянула в основу новых топ-игроков из Ла Масии, так ещё теперь и может наконец-то покупать готовых хороших игроков для усиления. Вот и начинают, типа все продали, рычаги, Лвпорта плохой и т. д. Те кто критикуют Лапортыча, в основном не могут ему простить или понять почему он не оставил Месси в клубе. Собаки лают, караван идёт. В итоге сейчас уже видно, что всё он сделал правильно в кризисной ситуации. Надоело смотреть как все топ-клубы затариваются каждое ТО, а мы бегаем по рынку и ищем свободных агентов или берём в аренду.
Я понимаю оба лагеря, которые критикуют и хвалят Лапорту, но для меня лично это просто супербосс. Один раз он меня сделал очень счастливым в 2003, когда притащил Роналдиньо и из депрессивной "Барсы" сделал постоянный карнавал, что не матч, то шоу. И сейчас притащив Флика просто воскресил её, каждую неделю у меня праздник за просмотром матча, а не пытка как раньше.
wodziegg
абсолютно согласен с вами!
Лапорта молодец. Вопреки нытью многих, причем своих же- болельщиков Барселоны, с призывами всё продать и спуститься в пердив, он сумел вывести клуб из финансовой ямы, параллельно оставаясь на самом высоком уровне. Человек умеет мыслить масштабно и понимает как управлять суперклубом.
Рычаг сработал
Жоао Педро все ближе к Барселоне.
rusichi
Это будет странный трансфер
Надеюсь его не будет в клубе
Барсе нужен нападающий , который умеет много забивать
Имея такую полузащиту и такие фланги как Ямаль и Рафинья и не иметь человека умеющего давать клубу стабильные 30-40 голов за сезон
Эти цифры давал Левандовский пока возраст не взял свое
Как к этому описанию относится Педро -для меня загадка
Человек забивает 15-17 голов за сезон
Он не снайпер ,не решение
melmi
Согласен, но у Жоао на флангах нет Ямаля и Рафиньи.
Ребята, кто нибудь знает контакты больницы, где Декстера Моргана держат, пусть телефон заберут у него)
Модератор, ты муж Декстера Моргана? Все комменты удаляешь🤣
Декстер Морган, настучал все таки)
