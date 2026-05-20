«Барселона» вернется к правилу «1 к 1» на рынке благодаря доходам от VIP-лож, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу Левандовского
«Барселона» летом вернется к правилу «1 к 1» – сможет тратить те же суммы, что получает от продажи футболистов.
По словам директора Ла Лиги Хавьера Гомеса, фонд зарплат в клубе станет ниже лимита расходов на состав благодаря трем факторам: доходам от VIP-лож на сумму чуть более 70 млн евро, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу форварда Роберта Левандовского, что освободит «Барсу» от необходимости выплачивать внушительную зарплату.
Также Гомес допустил возможность привлечения новых спонсоров для «блауграны», что станет еще одним источником дохода, сократит дефицит и позволит клубу работать в обычном режиме.
Кроме того, «Барселона» рассчитывает получить от «Монако» 11 млн евро за Ансу Фати – сумму, предусмотренную опцией выкупа вингера, выступавшего за монегасков в прошедшем сезоне на правах аренды.
И Барса при этом будет получать каждый год за эти места деньги. А если те, кто купил лицензию не будут выкупать места, то может забрать её и продать заново.
Надеюсь его не будет в клубе
Барсе нужен нападающий , который умеет много забивать
Имея такую полузащиту и такие фланги как Ямаль и Рафинья и не иметь человека умеющего давать клубу стабильные 30-40 голов за сезон
Эти цифры давал Левандовский пока возраст не взял свое
Как к этому описанию относится Педро -для меня загадка
Человек забивает 15-17 голов за сезон
Он не снайпер ,не решение