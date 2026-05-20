«Поражение в финале Кубка может перечеркнуть впечатления от работы Карседо». Мамаев о «Спартаке»

Мамаев: поражение в финале Кубка может перечеркнуть впечатления от работы Карседо.

Павел Мамаев высказался о работе Хуана Карседо на посту тренера «Спартака ».

Испанец возглавил красно-белых в январе и привел их к 4-му месту в Мир РПЛ .

«Спартак» потрясающе провел весеннюю часть сезона. Этого не отнять. В последнем туре красно-белые могли подняться в топ-3 РПЛ.

Поражение в финале Кубка России может перечеркнуть впечатления от работы Карседо весной. В 30-м туре «Спартак» должен был дожимать соперника. Но ему это не удалось», — сказал бывший полузащитник сборной России.

Суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром » пройдет 24 мая в «Лужниках».