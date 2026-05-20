  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Поражение в финале Кубка может перечеркнуть впечатления от работы Карседо». Мамаев о «Спартаке»
0

«Поражение в финале Кубка может перечеркнуть впечатления от работы Карседо». Мамаев о «Спартаке»

Мамаев: поражение в финале Кубка может перечеркнуть впечатления от работы Карседо.

Павел Мамаев высказался о работе Хуана Карседо на посту тренера «Спартака».

Испанец возглавил красно-белых в январе и привел их к 4-му месту в Мир РПЛ.

«Спартак» потрясающе провел весеннюю часть сезона. Этого не отнять. В последнем туре красно-белые могли подняться в топ-3 РПЛ.

Поражение в финале Кубка России может перечеркнуть впечатления от работы Карседо весной. В 30-м туре «Спартак» должен был дожимать соперника. Но ему это не удалось», — сказал бывший полузащитник сборной России.

Суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в «Лужниках».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37237 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
logoПавел Мамаев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Финал кубка - это финал. Поражение не перечеркнет никакое восприятие от работы тренера, если конечно поражение будет в бою, а не в безвольной игре.
ОтветВладимир_1116552235
Финал кубка - это финал. Поражение не перечеркнет никакое восприятие от работы тренера, если конечно поражение будет в бою, а не в безвольной игре.
А матч за третье место разве был не ’’безвольной игрой’’(c)? Само поражение в финале может быть и ничем не будет, но вкупе с той никакущей игрой с Махачкалой, где тренерский штаб просто наплевал на болельщиков - уже что-то будет значить.
ОтветЭндрю81
А матч за третье место разве был не ’’безвольной игрой’’(c)? Само поражение в финале может быть и ничем не будет, но вкупе с той никакущей игрой с Махачкалой, где тренерский штаб просто наплевал на болельщиков - уже что-то будет значить.
Тут ещё непонятно, кто наплевал - ТШ или игроки
Нашли эксперта у кого спросить 🤣
вопрос -как проиграть? Если в упорной борьбе, обоюдоострой, будет досада, но не разочарование! Вперёд Спартак!
Карседо и Мусаев - два подхода к прохождению турнирной дистанции. Мусаев рвался сразу за двумя трофеями ( золото и кубок), при короткой скамейке, в итоге силенок не хватило, и золото уплыло. Если уплывет и Кубок - то это провал сезона : погнались за 2 зайцами и ни одного не поймали. А Карседо похоже слил концовку чемпионату ( не суть - 3 место или 4 будет), ради кубка. Даже Барко в последнем туре не выпустили, плюнув на бронзу, поберегли к финалу кубка. Вот и глянем - кто из тренеров угадал. Уверен, что Спартак приятно удивит в этом матче !!!
ОтветФокс45
Карседо и Мусаев - два подхода к прохождению турнирной дистанции. Мусаев рвался сразу за двумя трофеями ( золото и кубок), при короткой скамейке, в итоге силенок не хватило, и золото уплыло. Если уплывет и Кубок - то это провал сезона : погнались за 2 зайцами и ни одного не поймали. А Карседо похоже слил концовку чемпионату ( не суть - 3 место или 4 будет), ради кубка. Даже Барко в последнем туре не выпустили, плюнув на бронзу, поберегли к финалу кубка. Вот и глянем - кто из тренеров угадал. Уверен, что Спартак приятно удивит в этом матче !!!
Лучше синица в руках. А если бы у Спартака была бы и бронза и кубок, тогда это было бы хорошим достижением. Я сомневаюсь, что Спартак возьмет кубок, потому что у него в защите, как проходной двор, а Максименко в последнее время стоит в воротах все хуже и хуже, что не направление мяча в штрафную Спартака, то сразу начинается пожар, игра Спартаковских игроков в защите вызывает у меня ужас, либо ошибки, либо бездействие.
ОтветФокс45
Карседо и Мусаев - два подхода к прохождению турнирной дистанции. Мусаев рвался сразу за двумя трофеями ( золото и кубок), при короткой скамейке, в итоге силенок не хватило, и золото уплыло. Если уплывет и Кубок - то это провал сезона : погнались за 2 зайцами и ни одного не поймали. А Карседо похоже слил концовку чемпионату ( не суть - 3 место или 4 будет), ради кубка. Даже Барко в последнем туре не выпустили, плюнув на бронзу, поберегли к финалу кубка. Вот и глянем - кто из тренеров угадал. Уверен, что Спартак приятно удивит в этом матче !!!
А если ’’Спартак’’ не удивит, то какая будет оценка этому выбору Карседо и должны ли будут быть последствия? Или это будет считаться нормой?
ещё один дурак который все вешает на тренера. и это говорит футболист бывший, который играл.
тем самым подтверждает что русским игрокам вообще поф на футбол, главное бабки на карте. и во всем виноват тренер.
Наконец то спартачи начинают понимать - что не только Абаскаль плохой тренер, но и игроки у него были дрова!
ОтветVictor Pavlovuch
Наконец то спартачи начинают понимать - что не только Абаскаль плохой тренер, но и игроки у него были дрова!
давно об этом пишу. Надежда только на то, что паспорта начнут расти в условиях лимита. А пока их уровень - 5 место. Или надо играть от печки, как это дело Ваноли.
ОтветVictor Pavlovuch
Наконец то спартачи начинают понимать - что не только Абаскаль плохой тренер, но и игроки у него были дрова!
Да с рыба сгнила с головы.
Так и будет. Если бы взяли бронзу, то поражение в Кубке ощущалось менее болезненно. Но Карседо уже умудрился засунуть ложку дегтя в свою бочку с мёдом.
Спартак все таки играет с претендентом на титул, если выиграет Краснодар, то это нормально, и Карседо отыграл большой отрыв по очкам за то небольшое время, которое ему было дано, поэтому Спартак при нем стал лучше
ОтветНевский баклан
Спартак все таки играет с претендентом на титул, если выиграет Краснодар, то это нормально, и Карседо отыграл большой отрыв по очкам за то небольшое время, которое ему было дано, поэтому Спартак при нем стал лучше
Чемпион по отыгранным очкам? Думаете, звучит лучше, чем 3х турный чемпион?
Вам не кажется, что ’’Спартак’’ и его тренер, как проводник идей - занят чем-то не тем?
если возьмут кубок, кто будет вспоминать, что не взяли бронзу???
ОтветСпартак Чемпион
если возьмут кубок, кто будет вспоминать, что не взяли бронзу???
А мне кажется, что бронза весомее кубка, хотябы потому, что в борьбе за нее сыграно больше матчей и потрачено больше сил и времени
ОтветСпартак Чемпион
если возьмут кубок, кто будет вспоминать, что не взяли бронзу???
Все !!! Да кубок России им не видать
А есть что перечеркивать? Человек ещё только знакомится с командой, игроками и их возможностями. Карседо по сути ещё ничего не выстроил по настоящему, так что там перечеркивать? Команду Карседо мы увидим в следующем сезоне и ощущения от его работы тоже.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о будущем Карседо: «Спартаку» нужно превратить шатающийся стул в кресло-качалку, как у Семака. Для этого надо поработать всем, начиная с самого верха»
18 мая, 14:47
Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство»
17 мая, 20:17
Евгений Ловчев: «Ужасный «Спартак»! Меня трясло от того, как они «боролись» за бронзу. Готов был поубивать лежащих на поле. Миллиарды, миллионы получают, а играть не умеют, ни момента»
17 мая, 18:07
Рекомендуем
Главные новости
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет «крыша», уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
7 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
9 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
31 минуту назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
40 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
51 минуту назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
52 минуты назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
сегодня, 15:31
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник сборной Украины Конопля бесплатно перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера»
17 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
25 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
47 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Рекомендуем