  • Агент о будущем Дугласа в «Зените»: «В конце июля поговорим, что может произойти в следующем сезоне»
Агент о будущем Дугласа в «Зените»: «В конце июля поговорим, что может произойти в следующем сезоне»

Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем защитника в «Зените».

Согласно Transfermarkt, контракт 32-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Сейчас ничего не обсуждается. Это год чемпионата мира. Просто в конце июля поговорим, что может произойти в следующем сезоне», — сказал Тьяго Фрейтас.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Если после чм будут предложения по Дугласу или Энрике - нужно продавать
я бы даже сказал, если не будет - надо самим искать эти предложения.
Не бегите впереди паровоза. Очень много зависит от выступления Бразилии на ЧМ.
не думаю, что цена 32летнего крайнего защитника может сильно вырасти по итогам пусть даже успешного ЧМ для его команды. это все же история больше про молодых. мне кажется, агент говорил в контексте мотивации для Зенита продлить с ним истекающий через год контракт, а не возможного перехода куда то в топ клуб или топ лигу. на деле же выступление Бразилии на ЧМ — последний фактор будет при принятии решения, там куда больше все зависит от желания самого Сантоса и ессна Семака продолжать сотрудничество.
Честно говоря, удивил меня тренер вызовом Сантоса в сборную. Да игрок очень добротный, но не более. Не слежу пристально за Бразилией и её игроками, но удивлён его вызову. Я понимаю Энрике, в сборной играет совсем с другой самоотдачей чем в Зените. Ну чтож, будем смотреть.
Энрике продавать. Сантоса продлевать
Понятное дело что вопрос будет решаться после ЧМ! Если Бразилия покажет выдающийся результат, то и цена Дугласа взлетит! Последнее слово, думаю, останется за самим Сантосом!
Цена на Дугласа не взлетит уже - он возрастной- выручить сумму сопоставимо с покупкой - будет сверх удачно
В пустыню можно хорошо продать, если на ЧМ сыграет
Даже если удачно продадим Дугласа и Энрике-на Спортсе будет особая арифметика, которая работает только для Зенита, когда при подсчёте баланса трансфера учитывают сумму зп за время контракта))
Депутат Свищев о вызове Дугласа в сборную Бразилии на ЧМ: «Буду его поддерживать. Он же гражданин России, тем более играет в РПЛ»
19 мая, 14:16
Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
18 мая, 21:19
Шнякин назвал Сантоса любимым игроком в «Зените», Глушенкова – главным: «Видим купленного за 30 млн Энрике – Макс сильнее, инициативнее, тащит команду. Просто по настроению все»
18 мая, 18:50
