«Атланта» проиграла «Орландо» в 1/4 финала Открытого кубка США. Миранчука заменили на 74-й

«Атланта » проиграла на выезде «Орландо » (1:4) в 1/4 финала Открытого кубка США.

Хавбек гостей Алексей Миранчук был заменен на 74-й минуте при счете 0:4.

Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах на счету россиянина 6 голов и 2 ассиста.

Открытый кубок. 1/4 финала 19 мая 23:30, Inter&Co Stadium Орландо Сити Завершен 4 - 1 1.89 xG 1.21 Атланта Юнайтед Матч окончен 90’ +2’ Сержио Сантос Картахена 90’ +2’ 89’ Амадор Марин Картахена 84’ Дорси Пашалич 84’ 84’ Латте-Лат

Tiago Souza de Jesus Carvalho Zakaria Taifi 74’ 74’ Миранчук Сержио Сантос Охеда Магуайр 74’ 66’ Муюмба 64’ Cooper Wyatt Sanchez Атуэста Luis Otávio Costa de Aquino 58’ 46’ Торрес Галарса 46’ Elías de Jesús Báez Sotelo Лобжанидзе 46’ Эрнандес Беррокаль 46’ Reilly Муюмба 2 тайм Перерыв Tiago Souza de Jesus Carvalho

45’ +5’ 45’ +4’ Грегерсен Tiago Souza de Jesus Carvalho

24’ Дорси

16’ Брекало

5’ Орландо Сити Otero, Марин, Янссон, Брекало, Ангуло, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Охеда, Атуэста, Дорси, Охеда, Justin Ellis Запасные: Атуэста, Дорси, Теодоро, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Марин, Охеда, Крепо 1 тайм Атланта Юнайтед: Хибберт, Амадор, Грегерсен, Эрнандес, Elías de Jesús Báez Sotelo, Торрес, Edwards, Reilly, Cooper Wyatt Sanchez, Латте-Лат, Миранчук Запасные: Tomás Jacob, Торрес, Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Миранчук, Эрнандес, Reilly

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

