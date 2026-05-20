  • «Атланта» проиграла «Орландо» в 1/4 финала Открытого кубка США. Миранчука заменили на 74-й
«Атланта» проиграла «Орландо» в 1/4 финала Открытого кубка США. Миранчука заменили на 74-й

«Атланта» проиграла на выезде «Орландо» (1:4) в 1/4 финала Открытого кубка США.

Хавбек гостей Алексей Миранчук был заменен на 74-й минуте при счете 0:4.

Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах на счету россиянина 6 голов и 2 ассиста.

Открытый кубок США

1/4 финала

Открытый кубок. 1/4 финала
19 мая 23:30, Inter&Co Stadium
Логотип домашней команды
Орландо Сити
Завершен
4 - 1
1.89xG1.21
Логотип гостевой команды
Атланта Юнайтед
Матч окончен
90’
+2’
Сержио Сантос
Картахена
90’
+2’
89’
Амадор
Марин   Картахена
84’
Дорси   Пашалич
84’
84’
  Латте-Лат
Tiago Souza de Jesus Carvalho   Zakaria Taifi
74’
74’
Миранчук   Сержио Сантос
Охеда   Магуайр
74’
66’
Муюмба
64’
Cooper Wyatt Sanchez
Атуэста   Luis Otávio Costa de Aquino
58’
46’
Торрес   Галарса
46’
Elías de Jesús Báez Sotelo   Лобжанидзе
46’
Эрнандес   Беррокаль
46’
Reilly   Муюмба
2тайм
Перерыв
  Tiago Souza de Jesus Carvalho
45’
+5’
45’
+4’
Грегерсен
  Tiago Souza de Jesus Carvalho
24’
  Дорси
16’
  Брекало
5’
Орландо Сити
Otero, Марин, Янссон, Брекало, Ангуло, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Охеда, Атуэста, Дорси, Охеда, Justin Ellis
Запасные: Атуэста, Дорси, Теодоро, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Марин, Охеда, Крепо
1тайм
Атланта Юнайтед:
Хибберт, Амадор, Грегерсен, Эрнандес, Elías de Jesús Báez Sotelo, Торрес, Edwards, Reilly, Cooper Wyatt Sanchez, Латте-Лат, Миранчук
Запасные: Tomás Jacob, Торрес, Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Миранчук, Эрнандес, Reilly
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Открытого кубка США

