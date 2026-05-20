Сафонов – лучший в топ-5 лигах по проценту (53) сухих матчей. Шевалье – 2-й, Райя – 3-й
Матвей Сафонов из «ПСЖ» – лучший на данный момент вратарь в топ-5 лигах Европы по проценту сухих матчей.
Россиянин сыграл на ноль в 8 из 15 игр прошедшего чемпионата Франции – это лучший процент (53) среди голкиперов из топ-5 лиг Европы.
Топ-5 лучших вратарей по этому показателю:
53% - Матвей Сафонов («ПСЖ»)
53% - Люка Шевалье («ПСЖ»), отставание от Сафонова – 0,3%
51% - Жан Бюте («Комо»)
51% - Давид Райя («Арсенал»)
50% - Жоан Гарсия («Барселона»)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Вообще французам чтобы стать топ-лигой надо сокращать чемпионат до 14 клубов и играть в три круга. Причем можно третий круг играть на нейтральном поле (Дубай, СА, Китай, США и т.д.), это позволит раскрутить бренды клубов за пределами Франции.
Уровень журналистики на лицо 🤦♂️
Что мешает тогда дать данные с десятыми долями процента?
Или с математикой так плохо, что про дроби не знает журналист?
8/15=0,533
Это 53,3%
Видимо, у Шевалье 53,0 (9 сухих игр из 17: 9/17=0,529… округлили до 53%)
Это всегда связка с защитой, а также уровнем оппозиции команды, которая тебе забивает.
Можно набить статистику с командами, которые и по воротам не бьют, или с командами, которые расстреливают, а вратарь тащит.
К примеру, в 1/4 ЛЧ Матвей тащил с Ливерпулем, его просто отдали на растерзание, был ли такой матч у Райи? Или второй матч с Баварией?
Наличие вау-сейвов не делает вратаря лучшим, поэтому не вижу особой разницы между вратарями в этом списке, кром Шевалье, кажется слабее всех. из списка.