Матвей Сафонов из «ПСЖ » – лучший на данный момент вратарь в топ-5 лигах Европы по проценту сухих матчей.

Россиянин сыграл на ноль в 8 из 15 игр прошедшего чемпионата Франции – это лучший процент (53) среди голкиперов из топ-5 лиг Европы.

Топ-5 лучших вратарей по этому показателю:

53% - Матвей Сафонов («ПСЖ»)

53% - Люка Шевалье («ПСЖ»), отставание от Сафонова – 0,3%

51% - Жан Бюте («Комо »)

51% - Давид Райя («Арсенал»)

50% - Жоан Гарсия («Барселона»)