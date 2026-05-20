Сафонов – лучший в топ-5 лигах по проценту (53) сухих матчей. Шевалье – 2-й, Райя – 3-й

Матвей Сафонов из «ПСЖ» – лучший на данный момент вратарь в топ-5 лигах Европы по проценту сухих матчей.

Россиянин сыграл на ноль в 8 из 15 игр прошедшего чемпионата Франции – это лучший процент (53) среди голкиперов из топ-5 лиг Европы.

Топ-5 лучших вратарей по этому показателю:

53% - Матвей Сафонов («ПСЖ»)

53% - Люка Шевалье («ПСЖ»), отставание от Сафонова – 0,3%

51% - Жан Бюте («Комо»)

51% - Давид Райя («Арсенал»)

50% - Жоан Гарсия («Барселона»)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Вообще не хочу принижать игру Матвея, он максимально крут! Но, кажется, что ценность сухого матча ПСЖ в чемпионате Франции несравнимо меньше, чем в АПЛ. В Англии огромное количество крутых команд, во Франции все-таки не так.
Ответ
Давайте еще скажем, что у Раи матчей почти в 2 раза больше
Ответ
Согласен. Не просто так первые два места занимают вратари из ПСЖ.
Вообще французам чтобы стать топ-лигой надо сокращать чемпионат до 14 клубов и играть в три круга. Причем можно третий круг играть на нейтральном поле (Дубай, СА, Китай, США и т.д.), это позволит раскрутить бренды клубов за пределами Франции.
Новость может показаться впечатляющей, пока не посмотришь, кто там на втором месте.
Достаточно быть вратарём ПСЖ
Легко быть вторым, сидя за спиной Сафонова
отставание от Сафонова – 0,3%

Уровень журналистики на лицо 🤦‍♂️

Что мешает тогда дать данные с десятыми долями процента?
Или с математикой так плохо, что про дроби не знает журналист?
8/15=0,533
Это 53,3%
Видимо, у Шевалье 53,0 (9 сухих игр из 17: 9/17=0,529… округлили до 53%)
Ответ
Что означает "на лицо"?
Ответ
Если в цифрах, то это >18,0
это не говорит вообще ни о чем
Ответ
Это говорит о пропасти между псж и Лигой1
Жоан Гарсия - тащёр!
Хочу, чтобы в серии пенальти ПСЖ сделал Арсенал и Сафонов отбил бы штуки три.
Ответ
А лучше 5 )
Спасибо не только вратарям но и защитникам !
Ответ
Вот именно, хотя не только защитникам, но и всей команде! Вратарь далеко не всегда может выручать.
Ответ
Ну к ПСЖ это не сильно относится, у них оборона проходной двор
Ни один рейтинг вратарей не отражает их эффективность.
Это всегда связка с защитой, а также уровнем оппозиции команды, которая тебе забивает.
Можно набить статистику с командами, которые и по воротам не бьют, или с командами, которые расстреливают, а вратарь тащит.
К примеру, в 1/4 ЛЧ Матвей тащил с Ливерпулем, его просто отдали на растерзание, был ли такой матч у Райи? Или второй матч с Баварией?
Наличие вау-сейвов не делает вратаря лучшим, поэтому не вижу особой разницы между вратарями в этом списке, кром Шевалье, кажется слабее всех. из списка.
