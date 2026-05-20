Смертин об экстремальном беге: «Уделяю внимание сну. Обязательно должен лечь в 21:30-22:00. Два часа до полуночи очень важны»

Смертин об экстремальном беге: обязательно должен лечь в 21:30-22:00.

— Насколько тяжелее вам стало восстанавливаться по сравнению с тем временем, когда были футболистом?

— Теперь на это уходит значительно больше времени. Это очевидно. Я закончил играть в футбол в 34 года, сейчас мне 51. Теперь уделяю внимание не только питанию, но и сну.

Признаться, я обязательно должен лечь в 21:30—22:00. Для меня очень важны вот эти два часа до полуночи. Да, я раньше просыпаюсь. Но лучше себя чувствую, если лег в 22:00 и встал, скажем, в 05:00, – сказал экс-игрок сборной России.