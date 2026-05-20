  Руни о Гвардиоле: «Полностью изменил лицо английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот»
Руни о Гвардиоле: «Полностью изменил лицо английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот»

Уэйн Руни заявил, что тренерский стиль Пепа Гвардиолы, основанный на владении мячом, привел к переменам в английском футболе.

На днях стало известно, что по окончании сезона испанец покинет «Манчестер Сити».

«Думаю, он стал глотком свежего воздуха. Пеп невероятен, и он полностью изменил лицо английского футбола. За последние 10-15 лет стало больше иностранных игроков и тренеров. Но именно он пришел и фактически изменил всю пирамиду, даже любительский футбол.

Он повлиял на все аспекты английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот, в детских командах тоже выходят из обороны через короткий пас», – сказал экс-форвард сборной Англии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Спасибо Гвардиоле за Артету, за борьбу в АПЛ, за новшества! Это как в кино Ван Дамма, сколько тренируется и не может обыграть учителя. И вот один раз все таки смог одолеть и учитель уходит со словами: "Ты готов!"
А потом ученик превращается в злодея и мастеру приходится вернуться, чтобы избить юнца
Мастер Шифу и его ученик Тай Лунг
Мелкими во дворе мы тоже разыгрывали пасом от ворот, чтобы не пулять не пойми куда, плюс пинать не все умели😁
Там и от ворот до ворот залетало)
но не считалось!
Пеп, конечно, монструозен. Но! Стало больше прагматизма. Романтика английского футбола ушла.
А что там романтичного было? На фланг - навесил - пробил, на фланг - навесил - пробил.
На деле это всё ещё с Венгера началось
Ради того, чтобы его потом все равно выбить
В Динамо тоже один такой любитель разыграть от ворот недавно был. И тоже лицо менялось очень сильно.
В России тоже стали разыгрывать от ворота и тут же привозить в свои
Да уж, как вспомнишь... больше одного паса считалось убийством. Да и того не могли, те кто умели, ходили в гениях)
А в футбол бычьим пузырем
Спасибо правилу, которое разрешило розыгрыши в штрафной надо также сказать. Интересный момент, но надо бы просчитать, сколько английских тренеров при этом осталось в АПЛ и насколько они успешны. Тогда будет понятно влияние
Как раз на днях какойто глор спрашивал "а как Гвардиола изменил АПЛ"?
Видел ваш вчерашний спор на эту тему. Это был трусливый мальчик Нурали.
Гвардиола великий тренер
