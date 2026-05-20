Руни о Гвардиоле: «Полностью изменил лицо английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот»
Уэйн Руни заявил, что тренерский стиль Пепа Гвардиолы, основанный на владении мячом, привел к переменам в английском футболе.
На днях стало известно, что по окончании сезона испанец покинет «Манчестер Сити».
«Думаю, он стал глотком свежего воздуха. Пеп невероятен, и он полностью изменил лицо английского футбола. За последние 10-15 лет стало больше иностранных игроков и тренеров. Но именно он пришел и фактически изменил всю пирамиду, даже любительский футбол.
Он повлиял на все аспекты английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот, в детских командах тоже выходят из обороны через короткий пас», – сказал экс-форвард сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
