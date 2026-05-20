Карпукас о Батракове: «Готов к топ-клубу. Потрясающий футболист, умеет все»

Карпукас о Батракове: готов к топ-клубу.

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас считает, что его одноклубник Алексей Батраков готов выступать за европейский топ-клуб.

«Действительно, возможно, матч с ЦСКА стал последним для Батракова в «Локомотиве». Если Леша уедет в европейский топ-клуб, все будут только рады.

Он готов к этому — потрясающий футболист, умеет все», — сказал Карпукас.