«Приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита». За эти деньги нельзя так провалиться!» Шикунов об аренде форварда

Шикунов: приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита».

Александр Шикунов назвал провалом выступление нападающего Джона Дурана в «Зените».

За аренду колумбийца зимой «Аль-Насру» заплатили до 4 млн евро с учетом бонусов, он забил 2 гола в 9 матчах и в мае не играл.

«Дуран — это не провал селекции «Зенита », это приглашение, намного хуже, чем провал. Непонятная вообще ситуация за такую сумму. За эти деньги нельзя так провалиться!

Когда ты берешь топа и у него не пошло — это уже команде нужно разбираться внутри. Игрок, выступая за клуб, ничего не показал», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».