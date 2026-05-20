  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита». За эти деньги нельзя так провалиться!» Шикунов об аренде форварда
0

«Приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита». За эти деньги нельзя так провалиться!» Шикунов об аренде форварда

Шикунов: приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита».

Александр Шикунов назвал провалом выступление нападающего Джона Дурана в «Зените».

За аренду колумбийца зимой «Аль-Насру» заплатили до 4 млн евро с учетом бонусов, он забил 2 гола в 9 матчах и в мае не играл.

«Дуран — это не провал селекции «Зенита», это приглашение, намного хуже, чем провал. Непонятная вообще ситуация за такую сумму. За эти деньги нельзя так провалиться! 

Когда ты берешь топа и у него не пошло — это уже команде нужно разбираться внутри. Игрок, выступая за клуб, ничего не показал», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36423 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoДжон Дуран
logoЗенит
logoденьги
logoАлександр Шикунов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Только не тебе об этом говорить. Тиль, Бонгонда, Заболотный и тд и тп. Сколько денег в трубу?
Ответandreijakov1eff
Только не тебе об этом говорить. Тиль, Бонгонда, Заболотный и тд и тп. Сколько денег в трубу?
Шююрле забыл. Их гениальнейшее приобретение.
ОтветСергей Поляков
Шююрле забыл. Их гениальнейшее приобретение.
Шюрле бесплатно приходил, так что мимо.
Дуран откровенно валял дурака, но какой-то нападающий был нужен в пару к Соболеву, хорошо аренда была.
ОтветДмитрий9779
Дуран откровенно валял дурака, но какой-то нападающий был нужен в пару к Соболеву, хорошо аренда была.
И ведь он действительно замотивировал Соболева, иначе тот потом не стал бы надевать футболку Дурана
ОтветДмитрий9779
Дуран откровенно валял дурака, но какой-то нападающий был нужен в пару к Соболеву, хорошо аренда была.
Приглашение Шикунова комментировать приглашение Дурана гораздо хуже самого приглашения Дурана. Ведь всем в лиге ясно что соотношение цена (игроков) - качество (игроков) в шапито наивысшее. Что однозначно свидетельствует о низком уровне клубного менеджмента.
какие ж дилетанты... Зенит сэкономил с Дураном... всего потратили 2,7 млн... а если бы не было Дурана, пришлось бы покупать другого нападающего, а в этом случае надо было бы выложить минимум 20-30 лямов евро (скорее больше) и ещё зарплату платить не меньше 3 ляма... Зенит не мог же заявку на сезон оставить неполную и оставить одно свободное место, тем более что на это место бюджет выделяется как и на другие места, так что всё равно на кого-то тратили бы эти деньги... а на Дуране сэкономили... Дурану зарплату же не платили, т.е. на зарплатной ведомости Зенит сильно сэкономил... а аренда 2,7 - это по сути малюсенький кусочек трансферной стоимости, которую всё равно пришлось бы платить за другого нападающего, если бы не Дуран
Ответwestport70
какие ж дилетанты... Зенит сэкономил с Дураном... всего потратили 2,7 млн... а если бы не было Дурана, пришлось бы покупать другого нападающего, а в этом случае надо было бы выложить минимум 20-30 лямов евро (скорее больше) и ещё зарплату платить не меньше 3 ляма... Зенит не мог же заявку на сезон оставить неполную и оставить одно свободное место, тем более что на это место бюджет выделяется как и на другие места, так что всё равно на кого-то тратили бы эти деньги... а на Дуране сэкономили... Дурану зарплату же не платили, т.е. на зарплатной ведомости Зенит сильно сэкономил... а аренда 2,7 - это по сути малюсенький кусочек трансферной стоимости, которую всё равно пришлось бы платить за другого нападающего, если бы не Дуран
Комментарий скрыт
Ответwestport70
какие ж дилетанты... Зенит сэкономил с Дураном... всего потратили 2,7 млн... а если бы не было Дурана, пришлось бы покупать другого нападающего, а в этом случае надо было бы выложить минимум 20-30 лямов евро (скорее больше) и ещё зарплату платить не меньше 3 ляма... Зенит не мог же заявку на сезон оставить неполную и оставить одно свободное место, тем более что на это место бюджет выделяется как и на другие места, так что всё равно на кого-то тратили бы эти деньги... а на Дуране сэкономили... Дурану зарплату же не платили, т.е. на зарплатной ведомости Зенит сильно сэкономил... а аренда 2,7 - это по сути малюсенький кусочек трансферной стоимости, которую всё равно пришлось бы платить за другого нападающего, если бы не Дуран
Можно было арендовать другого нападающего.
За какие "такие деньги"? Не было трансфера, была аренда. Полная аренда была 2,7 млн евро. Поскольку расторгли досрочно, то, наверно, итоговая сумма составила 2 млн евро. Это намного меньше, чем, к примеру, тот же Спартак потратил на такого же незабивного Гарсию.
А на 100% никогда ни один клуб не попадал с трансферами.
ОтветАлександр М._1116613766
За какие "такие деньги"? Не было трансфера, была аренда. Полная аренда была 2,7 млн евро. Поскольку расторгли досрочно, то, наверно, итоговая сумма составила 2 млн евро. Это намного меньше, чем, к примеру, тот же Спартак потратил на такого же незабивного Гарсию. А на 100% никогда ни один клуб не попадал с трансферами.
Им не важно , они выдумают цифру и только про нее и говорят
ОтветАлександр М._1116613766
За какие "такие деньги"? Не было трансфера, была аренда. Полная аренда была 2,7 млн евро. Поскольку расторгли досрочно, то, наверно, итоговая сумма составила 2 млн евро. Это намного меньше, чем, к примеру, тот же Спартак потратил на такого же незабивного Гарсию. А на 100% никогда ни один клуб не попадал с трансферами.
Не 2.7 а 4. И аренду досрочно не расторгали, он просто уехал.
Простите, но это выглядит как попытка скрыть свою несостоятельность простым переводом стрелок. В Зените сами разберутся, а ты Шикунов лучше ответь за свои дела своим болельщикам.
Александр , вы конечно ужос … Вам уже в комментариях и до этого , расписали , как обстояли дела , и что Зенит на самом деле серьезно сэкономил , как клуб . Оставаться с одним Соболевым было нельзя , это маразм , Хотя кому я это говорю . Аренда Дурана , 2,7 , нет можно конечно писать до 4 млн , но лучше до 50 млн , сути в том, что аренда 2,7, это не меняет . Но, интересно другое …. В вашу бытность спортивного директора , вы практически никого не продали дороже чем брали , это просто мрак же … Или аренда с правом значительно дешевле и свободный …. И вы рассуждаете об неудачных якобы трансферах чемпиона страны , где при наличии конкуренции, Соболев заиграл , серьезно ? С таким КПД работы , как у вас , тяжело представить, что Вас вообще кто то на похожую должность пригласит … в такой минус загнать клуб , это стараться надо прям .
ОтветDmitry_Teplov
Александр , вы конечно ужос … Вам уже в комментариях и до этого , расписали , как обстояли дела , и что Зенит на самом деле серьезно сэкономил , как клуб . Оставаться с одним Соболевым было нельзя , это маразм , Хотя кому я это говорю . Аренда Дурана , 2,7 , нет можно конечно писать до 4 млн , но лучше до 50 млн , сути в том, что аренда 2,7, это не меняет . Но, интересно другое …. В вашу бытность спортивного директора , вы практически никого не продали дороже чем брали , это просто мрак же … Или аренда с правом значительно дешевле и свободный …. И вы рассуждаете об неудачных якобы трансферах чемпиона страны , где при наличии конкуренции, Соболев заиграл , серьезно ? С таким КПД работы , как у вас , тяжело представить, что Вас вообще кто то на похожую должность пригласит … в такой минус загнать клуб , это стараться надо прям .
Комментарий скрыт
ОтветПетрович
Комментарий скрыт
Для тех кто в танке …. Аргументы - когда Зенит очень жирно продал Касьерру ( такое слово , как хорошая продажа Шикунову не известно ) и супер обмена Гондоу на Дивеева , Зенит остался с одним нападающим , это Соболев . При условии скорого ЧМ, в момент продажи , хороших вариантов для покупки на рынке не было . В том числе и потому , что основные движения на рынке в год проведения ЧМ происходят после него . Даже те, кто имеет желание сменить команду и являются игроком сборной , делают это после ЧМ , а не сразу перед ним, что бы исключить риски , которыми сопровождается любой трансфер , ну и подождать больших вариантов предложений при условии хорошего выступления на мундиале . Оставаться с одним нападающим и бороться за чемпионство , это бред и идиотизм , в Зените таким не занимаются. По этому Зенит решил правильно , что лучше арендовать игрока за 2,7 млн, что является по текущим ценам на трансферном рынке копейками , чем брать кого попало . Тем более , что выбор после ЧМ будет огромный , и возможно из состава уйдет еще кто то , например Луис Энрике . А может быть , Зенит не хотел вообще брать полноценно нападающего , так как хочет договориться с Тюкавиным , а говорить на эту тему посреди сезона Динамо не станет . По этому Дуран , как резерв Соболеву , который мог сломаться хоть на тренировке, это супер топ решение . Плюс , Соболев занервничал , потому как было непонятно , как поведет себя Дуран . Александр сделал правильные выводы при появлении Дурана и сильно прибавил . По этому Дуран , это стимул Соболева и его страховка , с чем он и справился. Расчитывать , что он со своим бэкграндом приедет и будет каждый матч класть по мячу , мог только Шикунов , так как уровень его компетенции и понимание процессов стали понятны по КПД Спартака на трансферном рынке при его работе . Шикунов вообще ничего не понимает в трансферах , устройстве команды и прагматичном планировании . А тупо тратить деньги собственников , может больше половина спортса , тут вообще думать не нужно …. Так понятно ?
Смешно читать подобное от спорт-директора Спартака, где покупали игроков за 20 лямов, а потом те уходили свободными агентами))))
ОтветUltimat 7
Смешно читать подобное от спорт-директора Спартака, где покупали игроков за 20 лямов, а потом те уходили свободными агентами))))
Комментарий скрыт
ОтветSpartakus1984
Комментарий скрыт
Привет, вечный король дизлайков))) Конечно не он, но под его руководством.
Это тот который в Спартаке был спорт.диром? Уж чья бы корова мычала...
Я тут посмотрел он был спордиром в 2003-2004 . Тробок, Хрман, Шоава, Зоа, Фло,Йенчи, Станич, Урбанек. На Абдулу Баги денег не пожалели.
ОтветMax9999
Я тут посмотрел он был спордиром в 2003-2004 . Тробок, Хрман, Шоава, Зоа, Фло,Йенчи, Станич, Урбанек. На Абдулу Баги денег не пожалели.
А про Ростов не хотите рассказать, он там дольше рулил.
ОтветКовид 07.10.52
А про Ростов не хотите рассказать, он там дольше рулил.
Там поди одни аренды. Из Спартака.
Нормально так провалились, - на первое место в чемпионате)
Ответpyritanza
Нормально так провалились, - на первое место в чемпионате)
И при этом все завидуют)
Ответpyritanza
Нормально так провалились, - на первое место в чемпионате)
Воот, а могли бы лучше выступить - на нулевое место поднялись бы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дркушич о Дуране: «Джон заслужил медаль, ведь был частью «Зенита». Он не приехал на последний матч, но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого»
19 мая, 12:58
Смолов о Соболеве в майке Дурана: «Он надел ее с подтекстом, что выиграл конкуренцию. Но ее бы выиграл сейчас и Веретенников»
19 мая, 10:32Видео
«Все с большой завистью смотрят на возможности «Зенита». Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства были потрачены неэффективно». Хомуха о чемпионстве клуба
19 мая, 02:42
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
17 минут назад
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
21 минуту назадВидео
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
27 минут назад
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
43 минуты назадФото
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
56 минут назад
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
57 минут назад
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
сегодня, 12:01ВидеоСпортс"
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
сегодня, 11:56
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
5 минут назадВидео
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
13 минут назад
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
39 минут назад
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
сегодня, 11:58
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Рекомендуем