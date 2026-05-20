«Приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита». За эти деньги нельзя так провалиться!» Шикунов об аренде форварда
Александр Шикунов назвал провалом выступление нападающего Джона Дурана в «Зените».
За аренду колумбийца зимой «Аль-Насру» заплатили до 4 млн евро с учетом бонусов, он забил 2 гола в 9 матчах и в мае не играл.
«Дуран — это не провал селекции «Зенита», это приглашение, намного хуже, чем провал. Непонятная вообще ситуация за такую сумму. За эти деньги нельзя так провалиться!
Когда ты берешь топа и у него не пошло — это уже команде нужно разбираться внутри. Игрок, выступая за клуб, ничего не показал», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
А на 100% никогда ни один клуб не попадал с трансферами.