Эмери о 4 победах в ЛЕ: «Я не король этого турнира. Победы в прошлом, с ними я не выиграю в среду»

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не считает себя королем Лиги Европы в преддверии сегодняшнего финала против «Фрайбурга».

В качестве тренера испанец выигрывал Лигу Европы 4 раза: трижды с «Севильей», один раз – с «Вильярреалом».

«Я не король этого турнира. Сейчас я пишу новую главу с «Астон Виллой», и все, что я сделал – сделано. Это там [в прошлом], но с этим я не выиграю завтра [в среду].

Мне нужно победить завтра с теми игроками, что у нас есть, с «Астон Виллой», обыграть соперника. Так что это новый путь, новый момент и, надеюсь, новая эпоха.

Я не хочу много говорить о том, что мы делали раньше. Нынешний сезон и проведенные ранее матчи в Лиге конференции и Лиге чемпионов показывают, что мы способны играть на высоком уровне», – сказал Эмери.

Пожелаем удачи королю взять пятую Лигу Европы!
Скромняга.
Кубок имени тренеришки! Кубок имени Унаи Эмери!
За хозяина кубка, за Виллу!
Удачи Эмери🙏
