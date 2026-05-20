  • Генич о Кубке России: «Проводить финал в «Лужниках» справедливо. Есть главная арена страны, есть традиции»
Комментатор Константин Генич высказался о проведении Суперфинала Фонбет Кубка России в «Лужниках».

В решающем матче «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 24 мая.

«Проводить финал в «Лужниках» справедливо. Есть главная арена страны. И не вчера стало известно, что матч пройдет там. 

Два года назад был абсолютно ненужный для Москвы матч «Зенит» – «Балтика». Но играли же в «Лужниках», не перенесли никуда. Есть традиции. Если ввели это правило, и все согласились», — сказал Генич.

Источник: «Чемпионат»
ага ,и нет билетов,плохо организовали продажи из рук вон....
ОтветРоман Ка
ага ,и нет билетов,плохо организовали продажи из рук вон....
Просто интерес бешенный. Россия суперфутбольная держава.
ОтветРоман Ка
ага ,и нет билетов,плохо организовали продажи из рук вон....
что ты несешь?
Можно было и не в Москве,но хотя бы это не личный стадион Спартака,а то я такого не понял бы,как не понял, когда провели супер кубок между зенитом и Спартаком на личной зенитовской арене,что нарушает спортивный принцип.но это же зпрф
Есть традиции, и к сожалению, есть Генич 🤡
Несправедливым это может казаться только оттого, что чаще других там оказываются клубы из Москвы. Вот и получается, что из Москвы и в Москве…
А вообще логично, что финал кубка проводится на главной арене страны.
Хоть одна говорящая голова с Матч ТВ может выскажется про рекордно позорную организацию продажи билетов на 80-тысяный стадион?
Ещё с Советских времён соблюдалась эта традиция. А уж сейчас и подавно... Пусть хоть Кубок и Суперкубок здесь разыгрывается.
Что-то Генич второй день про справедливость.
а для чего вообще тогда стадион если не для футбола, пропагандские концерты устраивать
