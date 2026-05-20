Генич о Кубке России: «Проводить финал в «Лужниках» справедливо. Есть главная арена страны, есть традиции»

Комментатор Константин Генич высказался о проведении Суперфинала Фонбет Кубка России в «Лужниках».

В решающем матче «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 24 мая.

«Проводить финал в «Лужниках» справедливо. Есть главная арена страны. И не вчера стало известно, что матч пройдет там.

Два года назад был абсолютно ненужный для Москвы матч «Зенит» – «Балтика». Но играли же в «Лужниках», не перенесли никуда. Есть традиции. Если ввели это правило, и все согласились», — сказал Генич.