Селюк о «Динамо»: «Шварц везде облажался и сейчас выращивает помидоры в огороде. Выбрать его – плевок в сторону орденоносца Гусева. Он может прийти грабить клуб, как немцы с «Локо»
Дмитрий Селюк возмущен намерением «Динамо» назначить Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.
«Почему я возмущенный? Шварц требует многолетний контракт с защитой прав. Он в себе не уверен. Шварц безработный, он везде облажался. Сейчас Шварц в лучшем случае выращивает помидоры в огороде.
Обращаюсь к совету директоров «Динамо» и руководителям РПЛ. Гусев – это тренер, который старается играть в футбол. Оставить Гусева, еще хочу выделить это отдельно в «дело Гусева», очень важно для будущих российских тренеров, которые начинают учиться.
Выбрать Шварца – это плевок в сторону орденоносца Гусева. Я понимаю, кто-то вспоминает былые заслуги Шварца, но это как в кино: вторая серия хуже первой. Так и здесь. Два раза в одну реку не входят.
Если он оберегает себя красными флажками, что при любом раскладе должны выплатить весь контракт, он может прийти грабить «Динамо», как немцы с «Локо». А сам Костин сказал, что он Гусеву доверяет», – заявил футбольный агент.
Гусева продлевайте. Задачи,стоявшие перед ним,были невыполнимы. И то почти докрутил. Не хватило игроков. Никого Гусеву не купили.
Брать откровенного физрука, который дома в Германии никому не нужен, это полный зашквар.
Да, клуб пока показывал при нем хороший футбол. Но на мой взгляд нужно иметь уважение к себеи своим кадрам , а не смотреть в рот иностранцам .
Ещё желаю вам удержать Тюкавина, а то уже куча талантов перебиралось на берега Невы, и по большей части тонула в ней, один Данни, кажется, всплыл...