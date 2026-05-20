Селюк о «Динамо»: «Шварц везде облажался и сейчас выращивает помидоры в огороде. Выбрать его – плевок в сторону орденоносца Гусева. Он может прийти грабить клуб, как немцы с «Локо»

Дмитрий Селюк возмущен намерением «Динамо» назначить Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.

«Почему я возмущенный? Шварц требует многолетний контракт с защитой прав. Он в себе не уверен. Шварц безработный, он везде облажался. Сейчас Шварц в лучшем случае выращивает помидоры в огороде.

Обращаюсь к совету директоров «Динамо» и руководителям РПЛ. Гусев – это тренер, который старается играть в футбол. Оставить Гусева, еще хочу выделить это отдельно в «дело Гусева», очень важно для будущих российских тренеров, которые начинают учиться.

Выбрать Шварца – это плевок в сторону орденоносца Гусева. Я понимаю, кто-то вспоминает былые заслуги Шварца, но это как в кино: вторая серия хуже первой. Так и здесь. Два раза в одну реку не входят.

Если он оберегает себя красными флажками, что при любом раскладе должны выплатить весь контракт, он может прийти грабить «Динамо», как немцы с «Локо». А сам Костин сказал, что он Гусеву доверяет», – заявил футбольный агент.

Селюк может объяснит как орден Гусева влияет на тренерское мастерство. Если лишить этого ордена, то из профессии уходить можно? Или наоборот, наградить вторым и результаты Динамо вдвойне вырастут.
В России ордена раздают всем подряд, у нас Рома Ротенберг дважды орденоносец, а Миллер газовый король, вообще герой Труда!
Чё за орден???))))))))))
Селюк не может не шарить в помидорах
Мне кажется Селюк у него не фамилия, а буквально интеллектуальный уровень. Как можно говорить такой бред серьёзно
Гусев сделал всю черновую работу. Холодная команда стала горячей и физически крепкой. Чуть запахнет жарены-опять сольётся вместе с новоморамишимантскимифилиппкамиимимисимычами.
Гусева продлевайте. Задачи,стоявшие перед ним,были невыполнимы. И то почти докрутил. Не хватило игроков. Никого Гусеву не купили.
Видимо и правда кто-то проклял Динамо.
Брать откровенного физрука, который дома в Германии никому не нужен, это полный зашквар.
Шварц без Воронина - это большой вопрос для нас. Очередной сезон мимо кассы будет,чую.
Шварц это пройденный этап для Динамо. Видели, знаем что он представляет без Воронина. После ухода которого команда при Шварце сразу пошла вниз. Даже дома Сочам слили третье место 5:1. Лучше Шварц уже не будет. Он уже много где себя попробовал. И нет никакой гарантии что его во второй приход в Динамо вдруг волшебно прорвёт. Да и не будет этого. Руководство Динамо мечется из крайности в крайность. Трудно понять их.
Причем тут Воронин? Кого сейчас тренирует этот гениальный тренер?
Ты и вправду не знаешь причём тут Ворона? Ну тогда тебе нет смысла отвечать. Ты просто не знаешь ничего про Динамо периода Шварца и Воронина.
Гусев отлично принял Динамо после Карпина , зачем идти на поклон к людям , которые видят интерес исключительно денежный и в любой момент готовы паковать чемоданы . в 2022 Шварц кинул клуб из-за политических причин , что же заставило его вернуться после того как облажался в тех клубах ?
Да, клуб пока показывал при нем хороший футбол. Но на мой взгляд нужно иметь уважение к себеи своим кадрам , а не смотреть в рот иностранцам .
А Гусев не бросал Динамо ради своей личной выгоды?
Вопрос не в личной выгоде. Если бы Шварца позвал европейский топ клуб - да. Он кинул клуб в знак солидарности европейской повестке .
Редкий случай когда я согласен с Селюком. Гусеву нужно доверить полноценный сезон
Не дай Бог
Я так рад был за Гусева-тренера, честно говоря, хоть и досаждал Ролан клубу, за который болею и не раз... Но появление вдруг опять Шварца в моей ленте в качестве замены, это нонсенс для меня.
Ещё желаю вам удержать Тюкавина, а то уже куча талантов перебиралось на берега Невы, и по большей части тонула в ней, один Данни, кажется, всплыл...
