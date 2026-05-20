  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ираола о том, ждет ли подарка от Артеты после чемпионства «Арсенала»: «Было бы замечательно! Но это случилось не благодаря нашему матчу. Микель проделал отличную работу»
0

Ираола о том, ждет ли подарка от Артеты после чемпионства «Арсенала»: «Было бы замечательно! Но это случилось не благодаря нашему матчу. Микель проделал отличную работу»

Ираола о чемпионстве «Арсенала»: Артета проделал невероятную работу.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола ответил на вопрос, ждет ли он подарка от Микеля Артеты после чемпионства «Арсенала».

«Канониры» досрочно гарантировали себе чемпионство после ничьей «Борнмута» с «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ (1:1).

«Было бы замечательно получить что-нибудь! Я даже не проверял свой телефон – должно быть, я получил хотя бы одно сообщение или что-то в этом роде. Но это случилось не благодаря этой игре. Они, вероятно, решили бы все сами.

Я рад за него, потому что он проделал невероятную работу. Последние несколько сезонов они были очень стабильны, и порой они оказывались очень близки [к цели]. Возможно, вознаграждение пришло в нужный момент, они даже сыграют в финале Лиги чемпионов – это невероятно. Надеюсь, они сделают свою работу и там», – сказал Ираола.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36594 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Hayters TV
logoАрсенал
logoБорнмут
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАндони Ираола
ахахаха
logoМанчестер Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Борнмут сыграл очень здорово, жаль пропустили и отдали борьбу за ЛЧ
Ответlizarazu
Борнмут сыграл очень здорово, жаль пропустили и отдали борьбу за ЛЧ
Если Вилла победит в ЛЕ сегодня, то они попадут в ЛЧ)
ОтветДмитрий Пакунов
Если Вилла победит в ЛЕ сегодня, то они попадут в ЛЧ)
АВ тогда должна быть на 5 месте. Сити вряд ли выиграет их в последней игре
Если Ираола останется в Апл, то в Апл будет аж 3 тренера баска.
На этой планете всего 2 миллиона басков, должно быть какой-то объяснение такой успешности народа в численностью как один округ Москвы
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Если Ираола останется в Апл, то в Апл будет аж 3 тренера баска. На этой планете всего 2 миллиона басков, должно быть какой-то объяснение такой успешности народа в численностью как один округ Москвы
4:
Эмери
Артета
Ираола
Алонсо
Ответbolat_kz
4: Эмери Артета Ираола Алонсо
5. Кепа Аррисабалага
баски наказали каталонца
ОтветOkaka
баски наказали каталонца
Вдвоем. А могут еще и втроем.)
По-хорошему должны были побеждать. Если би Эванилсон и Брукс забили свои моменты. Причём Брукс мог дубль оформить
ОтветSomeone from Internet
По-хорошему должны были побеждать. Если би Эванилсон и Брукс забили свои моменты. Причём Брукс мог дубль оформить
Там столько моментов прошляпили что жесть.))
Арсенал заслуженно стал чемпионом! Три года подряд вторые, а теперь лучшие в Англии!
Подарок сегодня был нашему доминатору от соотечественника, по-братски
ОтветNachalnik
Подарок сегодня был нашему доминатору от соотечественника, по-братски
По-баскски
ОтветNachalnik
Подарок сегодня был нашему доминатору от соотечественника, по-братски
Даже от друга
Премию этому господину! Но Брукс твою мать, ты мог сделать эту победу еще слаще! )))
а Холанд подарил Ливерпулю путёвку в ЛЧ походу. Даже если Ливерпуль проиграет последний матч, а Борнмут выиграет - будет равенсто очков и существенный перевес по разнице забитых и пропущенных у Ливерпуля.
ОтветКирилл Набухов
а Холанд подарил Ливерпулю путёвку в ЛЧ походу. Даже если Ливерпуль проиграет последний матч, а Борнмут выиграет - будет равенсто очков и существенный перевес по разнице забитых и пропущенных у Ливерпуля.
Не такой уж и существенный. Ливерпуль проигрывает с разницей в 3 мяча, Бормут громит НФ с +4 и Bob’s your uncle.
ОтветTwenty Qarantino
Не такой уж и существенный. Ливерпуль проигрывает с разницей в 3 мяча, Бормут громит НФ с +4 и Bob’s your uncle.
ну и какова верпоятность данного исхода?) я ставки не ставлю, но коэффициент, думаю, очень высок будет на данный исход
Ираола хорош. Но прыгнуть из середняка в суперклуб , как перейти из юношей к мужчинам. Пример тому Эмери. Надеюсь он сможет. И ему повезет.
хату должен подарить артета
ОтветПлохой Футбол
хату должен подарить артета
дорогой трансфер будет из Челси)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси стал миллиардером (Bloomberg)
1 минуту назад
Газзаев о назначении Шварца в «Динамо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров. Когда приезжают специалисты, не востребованные в своих странах, это унижает наш футбол и страну»
33 минуты назад
Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
46 минут назадВидео
Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
58 минут назад
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
сегодня, 12:50Видео
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
сегодня, 12:44
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
сегодня, 12:28Фото
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
сегодня, 12:15
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
сегодня, 12:14
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
сегодня, 12:01ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
18 минут назад
Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, финалист – 37,8 млн. «Спартак» и «Краснодар» сыграют 24 мая
23 минуты назад
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
32 минуты назад
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
54 минуты назад
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
сегодня, 12:32
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
сегодня, 11:58
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Рекомендуем