Ираола о том, ждет ли подарка от Артеты после чемпионства «Арсенала»: «Было бы замечательно! Но это случилось не благодаря нашему матчу. Микель проделал отличную работу»

Ираола о чемпионстве «Арсенала»: Артета проделал невероятную работу.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола ответил на вопрос, ждет ли он подарка от Микеля Артеты после чемпионства «Арсенала ».

«Канониры» досрочно гарантировали себе чемпионство после ничьей «Борнмута» с «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ (1:1).

«Было бы замечательно получить что-нибудь! Я даже не проверял свой телефон – должно быть, я получил хотя бы одно сообщение или что-то в этом роде. Но это случилось не благодаря этой игре. Они, вероятно, решили бы все сами.

Я рад за него, потому что он проделал невероятную работу. Последние несколько сезонов они были очень стабильны, и порой они оказывались очень близки [к цели]. Возможно, вознаграждение пришло в нужный момент, они даже сыграют в финале Лиги чемпионов – это невероятно. Надеюсь, они сделают свою работу и там», – сказал Ираола.