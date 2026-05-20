«Зенит» о победе «Арсенала» в АПЛ: «Клубы Аршавина выигрывают все»
«Зенит» с юмором прокомментировал победу «Арсенала» в чемпионате Англии.
Петербуржцы, ставшие чемпионами России в воскресенье, опубликовали в своем англоязычном аккаунте в X две фотографии Андрея Аршавина и написали: «Клубы Аршавина выигрывают все! Поздравляем «Арсенал»!»
Изображение: x.com/fczenit_en
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Зенита» в Х
