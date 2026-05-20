  • Бернарду об упущенном чемпионстве «Ман Сити»: «Мы разочарованы, АПЛ – главный трофей в сезоне. Надеюсь, в следующем сезоне команда почувствует, что хочет большего»
Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил разочарование после упущенного чемпионства.

В 37-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), что позволило «Арсеналу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

«Мы разочарованы. Мы знаем, что это главный титул в сезоне, потому что [борьба за него] самая долгая. Ради него вы больше всего работаете. Мы боролись до конца. Я горжусь ребятами, но на таком уровне этого недостаточно. Надеюсь, что в следующем сезоне они будут чувствовать не сожаление, а что-то, что заставит их играть еще лучше. У них есть класс и потенциал.

Я ненавижу проигрывать. Вы должны быть такими, если хотите играть в таком клубе, как «Ман Сити». Этого недостаточно, особенно когда АПЛ – это главная цель клуба. Надеюсь, в следующем сезоне они почувствуют, что хотят добиться большего», – сказал Бернарду.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36503 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Го в Юве , давай вместе разочаровываться!
Берни, спасибо за сезон! Сделал все возможное и невозможное! Успехов в новом клубе! А Сити будет сильнее и лучше! Состав обновился, некоторые игроки пришли зимой, будет полноценная подготовка и пару точечных усилений в центр полузащиты и другие, ветераны покидают клуб с высоко поднятой головой- есть чем гордиться! Холланду нужна подмена ( не Мармуш) в середине сезона, ввиду ежегодного спада, ну как спада, свою 30 он закидывает ежегодно)
Хорохорился весь сезон, называя Арсенал bottlers. Пусть теперь подсядет на эту «бутылку» сам.
ОтветERNST
У него 6 титулов АПЛ, если что 😊
