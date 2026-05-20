0

Артета – игрокам «Арсенала»: «Мы снова сотворили историю – вместе»

Микель Артета обратился к команде после первого чемпионства в «Арсенале».

«Мы снова сотворили историю – вместе.

Я невероятно счастлив и горд за всех, кто связан с этим футбольным клубом. Давайте насладимся моментом», – сказал Артета в ролике, выпущенном «Арсеналом» после завоевания титула.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37377 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Приятнее всего, что Артета успел взять чемпионство в противостоянии именно с Пепом, а так бы злые языки говорили, что Арсенал чемпионом стал только потому что Гвардиола из Сити ушёл и Артета ни о чём, только и умеет побеждать без сильных соперников. А так Ганнеры себя обезопасили от критики.
ОтветBlack Phoenix
Приятнее всего, что Артета успел взять чемпионство в противостоянии именно с Пепом, а так бы злые языки говорили, что Арсенал чемпионом стал только потому что Гвардиола из Сити ушёл и Артета ни о чём, только и умеет побеждать без сильных соперников. А так Ганнеры себя обезопасили от критики.
Комментарий скрыт
ОтветKirkorofff
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Доминировали, доминировали и выдоминировали
Все мы видели красивый и атакующий футбол Арсенала последние годы, но сколько трофеев он принес?
В этом году команда боролась и играла на результат , в чем также нельзя их упрекнуть и Артета с командой действительно сотворили 2 истории в этом году.
20 лет Арсенал не был в финале ЛЧ
22 года Арсенал не брал трофей АПЛ.
Так что наконец поздравляем Арсенал, заслужили!
В целом, за несколько лет заслужили, но снова?
Ответfernando torres the best
В целом, за несколько лет заслужили, но снова?
Тоже заинтересовал этот момент, или я упустил и Арсенал Артеты уже творил историю?🤔
Ответfernando torres the best
В целом, за несколько лет заслужили, но снова?
Комментарий удален пользователем
Тут молодцы
Всегда симпатизировал арсеналу за их открытый красивый футбол
ОтветTarantul Cfg
Тут молодцы Всегда симпатизировал арсеналу за их открытый красивый футбол
но в этом сезоне то не было открытого красивого футбола... возможно поэтому и выиграли к слову
ОтветТюменский медвежонок
но в этом сезоне то не было открытого красивого футбола... возможно поэтому и выиграли к слову
Это главный парадокс. Сколько сами и настрадались от красивого футбола…
Вот оказалось, что для выигрыша нужно другое…
Ну всё, отмучались🍾🥹
Болею за Арс с 2000 года.
Застал еще последние чемпионства на Хайбери…
ОтветJazzzz
Ну всё, отмучались🍾🥹 Болею за Арс с 2000 года. Застал еще последние чемпионства на Хайбери…
бро, ты один из самых адекватных и лучших. Поздравляю!
Ответavolida
бро, ты один из самых адекватных и лучших. Поздравляю!
Оу! Вот это неожиданно) спасибо, бро🤝 и тебя с великим днем!
Если еще ЛЧ возьмем, то будет просто легендарный сезон🙌🏼
Ну а если еще и ТТХ в Шип отъедет, то будет просто мегаультрасупер к-к-комбо🤣
Еще и в ЛЧ хорошие шансы.
ОтветРоман
Еще и в ЛЧ хорошие шансы.
Как и у Интера в том сезоне,может даже поменьше
ОтветРоман
Еще и в ЛЧ хорошие шансы.
Пусть победит сильнейший, то есть Псж
Полностью заслужил Микель это.Но и даже если бы не взял чемпионство то отрицанием что он хороший тренер занимались только неадекваты. Человек с средними игроками Холдингом и Нкетией без глубины состава боролся против пикового Сити до последних туров в сезоне 22/23 что это если не класс. А на счёт его якобы харамбольной игры вообще смешно, просто нету таких завершителей как Салах или Холланд но канониры доминировали во многих матчах этого сезона просто голы не шли.А когда остаётся 10 минут до конца матча то кто будет рисковать если ты ведешь в счете.
Артета..... Спасибо
Качать Артету! Молодцы!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🏆«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года
19 мая, 22:30
Артета – первый экс-игрок АПЛ, выигравший Премьер-лигу как главный тренер
19 мая, 22:11
«Арсенал» отпраздновал чемпионство на базе клуба
19 мая, 21:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
19 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
41 минуту назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
48 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
50 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
8 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
11 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
16 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
28 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
35 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
58 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем