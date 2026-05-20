Артета – игрокам «Арсенала»: «Мы снова сотворили историю – вместе»
Микель Артета обратился к команде после первого чемпионства в «Арсенале».
«Мы снова сотворили историю – вместе.
Я невероятно счастлив и горд за всех, кто связан с этим футбольным клубом. Давайте насладимся моментом», – сказал Артета в ролике, выпущенном «Арсеналом» после завоевания титула.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
В этом году команда боролась и играла на результат , в чем также нельзя их упрекнуть и Артета с командой действительно сотворили 2 истории в этом году.
20 лет Арсенал не был в финале ЛЧ
22 года Арсенал не брал трофей АПЛ.
Так что наконец поздравляем Арсенал, заслужили!
Всегда симпатизировал арсеналу за их открытый красивый футбол
Вот оказалось, что для выигрыша нужно другое…
Болею за Арс с 2000 года.
Застал еще последние чемпионства на Хайбери…
Если еще ЛЧ возьмем, то будет просто легендарный сезон🙌🏼
Ну а если еще и ТТХ в Шип отъедет, то будет просто мегаультрасупер к-к-комбо🤣