  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Федотов о матче «Ростов» – «Зенит»: «Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной – это всегда будет пенальти. На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова»
0

Экс-арбитр Федотов о матче «Ростов» – «Зенит»: «Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной – это всегда будет пенальти. На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова»

Экс-арбитр Федотов оценил судейство Карасева в матче «Ростова» с «Зенитом».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасева на матче «Ростов» – «Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ.

В последнем туре «Зенит» одержал победу со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Александр Соболев с пенальти. Во втором тайме Дмитрий Чистяков был удален после подката против Вендела.
 
«На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту – именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал – вопрос к нему. Карасев видеть эпизод не мог, Кукуян на ВАР правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасев. Во-вторых, мяч был в игре, ВАР это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый.

Здравый смысл со стороны Карасева – отмена двойного наказания и желтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную. Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошел возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушел по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам. Правильное решение Кукуяна. Карасев, наверное, сам разобраться не мог – это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова». Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности», – сказал Федотов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37008 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoРостов
logoЗенит
logoПавел Кукуян
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoСергей Карасев
logoПедро дос Сантос
logoДмитрий Чистяков
logoАлексей Миронов
Игорь Федотов
logoВендел
logoЧемпионат.com

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
всё верно... но ненавистникам Зенита нравится, когда судьи ошибаются или судят против Зенита, а это происходит чаще, чем с другими клубами... поэтому они так недовольны Карасёвым... они хотели, чтобы он ошибся, и не назначил пенальти, и не удалил ростовчанина...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бубнов назвал «левым» пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: «Там ничего не было, их подстраховали. Вдруг в компенсированное время при 0:0 дурака пропустят или рикошет?»
18 мая, 17:52
Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»
17 мая, 19:13
«Зенит» – позор российского футбола» скандировали болельщики «Ростова» после удаления Чистякова
17 мая, 16:49
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» объявил об уходе Алабы
8 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
9 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
23 минуты назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
35 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
40 минут назад
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
54 минуты назадТесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
57 минут назад
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Жоан Лапорта: «Барса» снова вселяет страх в соперников. У нас отличный тренер, команда действительно нравится людям»
сегодня, 14:47
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
10 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
17 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
56 минут назад
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
сегодня, 13:20
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
сегодня, 12:58
Рекомендуем