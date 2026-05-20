Экс-арбитр Федотов о матче «Ростов» – «Зенит»: «Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной – это всегда будет пенальти. На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова»

Экс-арбитр Федотов оценил судейство Карасева в матче «Ростова» с «Зенитом».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасева на матче «Ростов» – «Зенит» в 30-м туре Мир РПЛ.

В последнем туре «Зенит » одержал победу со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Александр Соболев с пенальти . Во втором тайме Дмитрий Чистяков был удален после подката против Вендела .



«На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту – именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал – вопрос к нему. Карасев видеть эпизод не мог, Кукуян на ВАР правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасев. Во-вторых, мяч был в игре, ВАР это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый.

Здравый смысл со стороны Карасева – отмена двойного наказания и желтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную. Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошел возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушел по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам. Правильное решение Кукуяна. Карасев, наверное, сам разобраться не мог – это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова ». Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности», – сказал Федотов.