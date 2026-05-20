  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Селюк: «Гусеву сам Путин вручал орден. Если таких заслуженных мастеров спорта не продлевать, это будет убийство российского тренерского цеха. С Карпиным – небо и земля»
0

Дмитрий Селюк: «Гусеву сам Путин вручал орден. Если таких заслуженных мастеров спорта не продлевать, это будет убийство российского тренерского цеха. С Карпиным – небо и земля»

Дмитрий Селюк: Гусеву сам Путин орден вручал, с Карпиным – небо и земля.

Дмитрий Селюк выступил против назначения Сандро Шварца главным тренером «Динамо».

«Я как раз тот, который часто говорю: у меня определенный крен на европейских тренеров. Действительно, реально хороших российских тренеров можно по пальцам пересчитать. Но именно Гусев достоин того, чтобы «Динамо» его продлило. Если Гусева сравнить с Карпиным, то это небо и земля.

Гусеву дали возможность. Он проявил себя за короткий период. У него не было покупок, никого не приводил, пользовался тем, кто был под рукой. Это я еще не говорю, что есть часть игроков, с кем надо попрощаться. Он орденоносец: ему сам Путин вручал орден. И если таких тренеров – заслуженных мастеров спорта – не продлевать, то тогда это будет убийство российского тренерского цеха. Если такой, как Гусев, не нужен», – сказал футбольный агент.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37375 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoСандро Шварц
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
logoВладимир Путин
logoДмитрий Селюк
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Когда человек разыгрывает карту "Путин сказал", "сам Путин орден вручал" и т.п. это признак отчаяния и интеллектуальной немощи.
ОтветDr. Sheldon Cooper
Когда человек разыгрывает карту "Путин сказал", "сам Путин орден вручал" и т.п. это признак отчаяния и интеллектуальной немощи.
Комментарий скрыт
ОтветDr. Sheldon Cooper
Когда человек разыгрывает карту "Путин сказал", "сам Путин орден вручал" и т.п. это признак отчаяния и интеллектуальной немощи.
Тут даже и возразить Селюку невозможно. Орден от Путина - это показатель! Гусев теперь пожизненно должен тренеровать Динамо. Никакому Клоппу или Энрике такая награда и не снилась
А как собственно говоря орден помогает тренировать? Чёт у условного Фергюсона или Гвардиолы нет наград от Путина, но тренера они хорошие
ОтветАртём Околович_1117028492
А как собственно говоря орден помогает тренировать? Чёт у условного Фергюсона или Гвардиолы нет наград от Путина, но тренера они хорошие
Вы у Газзаева спроси - он и про ордены и про чудотворцев все знает 😅
ОтветАртём Околович_1117028492
А как собственно говоря орден помогает тренировать? Чёт у условного Фергюсона или Гвардиолы нет наград от Путина, но тренера они хорошие
У условного Фергюсона приставка Сир есть если чо))))
Открыт новый персонаж - "Тренер-орденоносец"!
Ответpyritanza
Открыт новый персонаж - "Тренер-орденоносец"!
У Карпина только государственное почетное звание : Заслуженный мастер спорта России ( 2012 )
Возможно ли наличие наград на родине по рождению - Эстония или на родине по любви - Испания ?
Сомнительно !
Наличие четвертого паспорта тоже )
ОтветOldRedWhite
У Карпина только государственное почетное звание : Заслуженный мастер спорта России ( 2012 ) Возможно ли наличие наград на родине по рождению - Эстония или на родине по любви - Испания ? Сомнительно ! Наличие четвертого паспорта тоже )
Ну нет Карпина еще Дегтярев не знает..тоже почетно
Он еще Терешковой орден Гагарина вручал. Давайте ее на "Спартак" бросим, пусть чемпионами сделает!
ОтветLeser
Он еще Терешковой орден Гагарина вручал. Давайте ее на "Спартак" бросим, пусть чемпионами сделает!
Да-да!
Этажа с девятнадцатого. Чтоб наверняка.
Да что такого сделал Гусев? Ну выдали хороший отрезок в самом начале, дальше что? Не дали стать Краснодару чемпионом преподносится как достижение? Всё у Шварца в Динамо было хорошо, ушёл без скандалов ,чуть ли не последним когда истерия была раздута и уезжали все. Тот же Кордоба если кто забыл уехал в аренду на полгода в Бундеслигу и потом вернулся.
Наоборот ,если вернётся это будет позитивный знак. Сам тренер хороший и игра симпатичная при нём.
ОтветGladiator91
Да что такого сделал Гусев? Ну выдали хороший отрезок в самом начале, дальше что? Не дали стать Краснодару чемпионом преподносится как достижение? Всё у Шварца в Динамо было хорошо, ушёл без скандалов ,чуть ли не последним когда истерия была раздута и уезжали все. Тот же Кордоба если кто забыл уехал в аренду на полгода в Бундеслигу и потом вернулся. Наоборот ,если вернётся это будет позитивный знак. Сам тренер хороший и игра симпатичная при нём.
Без Воронина не то. Концовку чемпа Сандро провалил
А как он себя проявил, не пойму? Занял итоговое 7 место и вылетел из Кубка? Вот уж действительно высоко пронес знамя российского тренерского цеха.
Карпин конечно провел неудачные пол сезона, но Гусев ничего хорошего команде не дал и игру никакую не наладил.
"СамПутин" много кому вручал награды.
Иногда не по заслугам, а по дружбе с родителями награждаемого, например, или в связи с юбилеем..
Велика ли ценность тех наград, от "СамПутина"?
В общем,мы как болельщики соперники,не против что бы Гусев и дальше тренировал Динамо,а то привезут какого нибудь Шварца и Динамо начнет побеждать,а нам это зачем)))
Вот это поворот сюжета!
Селюк любит с козырей ходить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
19 мая, 21:15
«Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)
19 мая, 14:50
«Динамо» предлагает Шварцу 1,7 млн евро в год («СЭ»)
19 мая, 12:32
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
18 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
40 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
47 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
49 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
7 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
10 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
15 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
27 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
34 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
57 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем