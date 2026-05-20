Дмитрий Селюк: «Гусеву сам Путин вручал орден. Если таких заслуженных мастеров спорта не продлевать, это будет убийство российского тренерского цеха. С Карпиным – небо и земля»
Дмитрий Селюк выступил против назначения Сандро Шварца главным тренером «Динамо».
«Я как раз тот, который часто говорю: у меня определенный крен на европейских тренеров. Действительно, реально хороших российских тренеров можно по пальцам пересчитать. Но именно Гусев достоин того, чтобы «Динамо» его продлило. Если Гусева сравнить с Карпиным, то это небо и земля.
Гусеву дали возможность. Он проявил себя за короткий период. У него не было покупок, никого не приводил, пользовался тем, кто был под рукой. Это я еще не говорю, что есть часть игроков, с кем надо попрощаться. Он орденоносец: ему сам Путин вручал орден. И если таких тренеров – заслуженных мастеров спорта – не продлевать, то тогда это будет убийство российского тренерского цеха. Если такой, как Гусев, не нужен», – сказал футбольный агент.
Возможно ли наличие наград на родине по рождению - Эстония или на родине по любви - Испания ?
Сомнительно !
Наличие четвертого паспорта тоже )
Этажа с девятнадцатого. Чтоб наверняка.
Наоборот ,если вернётся это будет позитивный знак. Сам тренер хороший и игра симпатичная при нём.
Карпин конечно провел неудачные пол сезона, но Гусев ничего хорошего команде не дал и игру никакую не наладил.
Иногда не по заслугам, а по дружбе с родителями награждаемого, например, или в связи с юбилеем..
Велика ли ценность тех наград, от "СамПутина"?