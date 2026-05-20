Дмитрий Селюк: «Гусеву сам Путин вручал орден. Если таких заслуженных мастеров спорта не продлевать, это будет убийство российского тренерского цеха. С Карпиным – небо и земля»

Дмитрий Селюк: Гусеву сам Путин орден вручал, с Карпиным – небо и земля.

Дмитрий Селюк выступил против назначения Сандро Шварца главным тренером «Динамо».

«Я как раз тот, который часто говорю: у меня определенный крен на европейских тренеров. Действительно, реально хороших российских тренеров можно по пальцам пересчитать. Но именно Гусев достоин того, чтобы «Динамо» его продлило. Если Гусева сравнить с Карпиным , то это небо и земля.

Гусеву дали возможность. Он проявил себя за короткий период. У него не было покупок, никого не приводил, пользовался тем, кто был под рукой. Это я еще не говорю, что есть часть игроков, с кем надо попрощаться. Он орденоносец: ему сам Путин вручал орден. И если таких тренеров – заслуженных мастеров спорта – не продлевать, то тогда это будет убийство российского тренерского цеха. Если такой, как Гусев, не нужен», – сказал футбольный агент.