Де Дзерби про 1:2 с «Челси»: «Тоттенхэм» провел хорошую игру, но глупо пропустил второй гол. Не время слишком много думать об этом матче – надо готовиться к следующему»

Де Дзерби после 1:2 с «Челси»: мы провели хорошую игру.

Главный тренер «Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Челси » в 37-м туре АПЛ (1:2).

«Мы создали первый момент благодаря Телю – санчес сделал отличный сэйв. Затем мы пропустили красивый гол, [Энцо] Фернандес – большой игрок, и мы могли бы сыграть лучше. Мы оставались в игре до второго гола, но глупо пропустили. Но перед этим мы создали отличный момент благодаря Ришарлисону. Думаю, мы провели очень хорошую игру.

Мы проиграли. Сейчас не время слишком много думать об этой игре. Нам нужно готовиться к следующей. Мы играем на своем стадионе с нашими болельщиками. Мы должны играть с нашими качествами, с характером, с гордостью и мужеством. Но я настроен позитивно, потому что сегодня мы сыграли хорошо», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports.

Перед последним туром «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета. 24 мая «шпоры» сыграют с «Эвертоном» в заключительном матче сезона.