Де Дзерби про 1:2 с «Челси»: «Тоттенхэм» провел хорошую игру, но глупо пропустил второй гол. Не время слишком много думать об этом матче – надо готовиться к следующему»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Челси» в 37-м туре АПЛ (1:2).

«Мы создали первый момент благодаря Телю – санчес сделал отличный сэйв. Затем мы пропустили красивый гол, [Энцо] Фернандес – большой игрок, и мы могли бы сыграть лучше. Мы оставались в игре до второго гола, но глупо пропустили. Но перед этим мы создали отличный момент благодаря Ришарлисону. Думаю, мы провели очень хорошую игру.

Мы проиграли. Сейчас не время слишком много думать об этой игре. Нам нужно готовиться к следующей. Мы играем на своем стадионе с нашими болельщиками. Мы должны играть с нашими качествами, с характером, с гордостью и мужеством. Но я настроен позитивно, потому что сегодня мы сыграли хорошо», – сказал Де Дзерби в интервью Sky Sports.

Перед последним туром «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета. 24 мая «шпоры» сыграют с «Эвертоном» в заключительном матче сезона.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
он ууже готовил замену, в том числе Коло Муани, и тот отдал пас на Палмера
ОтветOkaka
он ууже готовил замену, в том числе Коло Муани, и тот отдал пас на Палмера
ну пас-то был хороший, чего уж
ОтветGavin Harris
ну пас-то был хороший, чего уж
проникающий
Коло Муани и Тель это тихий ужас. Жаль, что замены не успел провести. Очень не хватает ребят, что в лазарете. 1-2 человека и картина была бы иной
«Мы должны играть с нашими качествами..» - ох уж эти искусственные переводчики
при равенстве очков (допустим), кто выше Т или ВХ?
ОтветBarbudo
при равенстве очков (допустим), кто выше Т или ВХ?
Шпоры за счёт голов
ОтветShadow1882
Шпоры за счёт голов
а в случае выигрыша АВ ЛЕ, условный бормут/брайтон получит +1 путевку в ЛЧ (которую получит АВ автоматом, как победитель (допустим) ЛЕ?
