0

Артета – первый экс-игрок АПЛ, выигравший Премьер-лигу как главный тренер

Микель Артета установил рекорд АПЛ.

«Арсенал» под его руководством оформил чемпионство за тур до завершения сезона.

Испанец стал первым бывшим игроком Премьер-лиги, выигравшим этот турнир в качестве главного тренера. В АПЛ он поиграл за «канониров» (2011–2016) и «Эвертон (2005–2011).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37374 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
logoМикель Артета
logoЭвертон
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
рекорды

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще, к Артете и его футболу может быть разное отношение
Но главное в этой истории то, как руководство Арсенала не уволило его, когда долго запрягал. А поверило и поддерживало, и по мере более серьёзных результатов - давало больший карт-бланш и больше финансов/трансферов
И в этом плане чемпионство - закономерный и заслуженный итог, особенно во времена, когда тренеров увольняют чуть-чего, даже при небольшом периоде спада(который рано или поздно бывает за счёт физической формы, вечно её держать на уровне невозможно) Да, есть случаи, когда держат дольше, но обычно это уже именитых тренеров, а здесь молодому тренеру, по сути начинающему, дали всю поддержку, и она окупилась. Здорово!
ОтветKing_X
Вообще, к Артете и его футболу может быть разное отношение Но главное в этой истории то, как руководство Арсенала не уволило его, когда долго запрягал. А поверило и поддерживало, и по мере более серьёзных результатов - давало больший карт-бланш и больше финансов/трансферов И в этом плане чемпионство - закономерный и заслуженный итог, особенно во времена, когда тренеров увольняют чуть-чего, даже при небольшом периоде спада(который рано или поздно бывает за счёт физической формы, вечно её держать на уровне невозможно) Да, есть случаи, когда держат дольше, но обычно это уже именитых тренеров, а здесь молодому тренеру, по сути начинающему, дали всю поддержку, и она окупилась. Здорово!
Он и показывал что может улучшить результаты кубок и суперкубок он добыл, в ПЛ и ЧЛ пусть и без трофея но все дальше и дальше проходили. И вот закономерный итог. А руководство тоже молодцы, со всеми трансферами поддержали.
ОтветKing_X
Вообще, к Артете и его футболу может быть разное отношение Но главное в этой истории то, как руководство Арсенала не уволило его, когда долго запрягал. А поверило и поддерживало, и по мере более серьёзных результатов - давало больший карт-бланш и больше финансов/трансферов И в этом плане чемпионство - закономерный и заслуженный итог, особенно во времена, когда тренеров увольняют чуть-чего, даже при небольшом периоде спада(который рано или поздно бывает за счёт физической формы, вечно её держать на уровне невозможно) Да, есть случаи, когда держат дольше, но обычно это уже именитых тренеров, а здесь молодому тренеру, по сути начинающему, дали всю поддержку, и она окупилась. Здорово!
Почему "футбол Артеты" всегда в таких комментариях упоминается в контексте ложки дёгтя? будто 5 из 6.5 лет у руля клуба Артета не ставил красивейший футбол? Будто 2 из 3 вторых мест подряд не были добыты таким футболом? Почему тут именно, как в знаменитой поговорке про построил 100 мостов, 1 раз сделал кое что ртом, запомнят как делателя кое-чего ртом? ПОЛТОРА СЕЗОНА прагматичного футбола (как оказалось не зря), но почему-то об этом говорят так, будто до этого не было 5 лет другого футбола, который результата не дал, и пришлось попробовать зайти с другой стороны. Почему вместо того, чтоб хвалить Артету за гибкость, за то что он вовремя вспомнил, что он ученик не только Гвардиолы, но и Мойеса и привел в итоге команду к чемпионству - все осознанно и неосознанно пытаются занизить его заслугу, будто он с первого дня играл в тот футбол, который Арсенал показывал в этом сезоне. Да не было же такого! Возвращаясь к первоначальному своему вопросу, я сам конечно понимаю ПОЧЕМУ, учитывая какая была кампания по обесцениваю этого возможного титула Арсенала последние полгода, но всё же, даже ваш комплиментарный комментарий с ложкой дёгтя о "футболе Артеты", и это абсолютно несправедливо.
Футбольный человек
Спасибо Артета, не зря верили в процесс!
И снова это дурацкое разделение, будто до 90-х футбола в Англии не существовало.
И бывший капитан Арсенала.
Помню его, как он пенальти не забил важнецкий...
А теперь свою команду чемпионом сделал. Молодец, мужик!
Там еще другой рекорд у Арсенала - 500 clean sheet‘ов.
Артете можно пожелать только выиграть финал ЛЧ в этом сезоне, тогда это будет незабываемо на все времена!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🏆«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года
19 мая, 22:30
Пеп Гвардиола: «Поздравляю «Арсенал» и Артету с чемпионством, они заслужили. «Сити» был близок к тому, чтобы в последний момент добиться успеха»
19 мая, 21:10
Венгер – «Арсеналу»: «Вы это сделали. Чемпионы продолжают идти, когда остальные останавливаются»
19 мая, 20:53Видео
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
18 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
40 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
47 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
49 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
7 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
10 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
15 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
27 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
34 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
57 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем