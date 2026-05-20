Артета – первый экс-игрок АПЛ, выигравший Премьер-лигу как главный тренер
Микель Артета установил рекорд АПЛ.
«Арсенал» под его руководством оформил чемпионство за тур до завершения сезона.
Испанец стал первым бывшим игроком Премьер-лиги, выигравшим этот турнир в качестве главного тренера. В АПЛ он поиграл за «канониров» (2011–2016) и «Эвертон (2005–2011).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
Но главное в этой истории то, как руководство Арсенала не уволило его, когда долго запрягал. А поверило и поддерживало, и по мере более серьёзных результатов - давало больший карт-бланш и больше финансов/трансферов
И в этом плане чемпионство - закономерный и заслуженный итог, особенно во времена, когда тренеров увольняют чуть-чего, даже при небольшом периоде спада(который рано или поздно бывает за счёт физической формы, вечно её держать на уровне невозможно) Да, есть случаи, когда держат дольше, но обычно это уже именитых тренеров, а здесь молодому тренеру, по сути начинающему, дали всю поддержку, и она окупилась. Здорово!
А теперь свою команду чемпионом сделал. Молодец, мужик!