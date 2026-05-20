Артета – первый экс-игрок АПЛ, выигравший Премьер-лигу как главный тренер

Микель Артета установил рекорд АПЛ.

«Арсенал » под его руководством оформил чемпионство за тур до завершения сезона.

Испанец стал первым бывшим игроком Премьер-лиги, выигравшим этот турнир в качестве главного тренера. В АПЛ он поиграл за «канониров» (2011–2016) и «Эвертон (2005–2011).