  • Холанд о втором сезоне «Ман Сити» без чемпионства: «Кажется, что прошла целая вечность. Мы должны разозлиться и сделать все, чтобы выиграть АПЛ в следующем году»
Холанд о втором сезоне «Ман Сити» без чемпионства: «Кажется, что прошла целая вечность. Мы должны разозлиться и сделать все, чтобы выиграть АПЛ в следующем году»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что упущенное чемпионство должно стать стимулом для команды в следующем сезоне.

В 37-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), что позволило «Арсеналу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

«В конечном счете каждая игра в Премьер-лиге сложна. Мы старались. Этого было недостаточно. Теперь вся команда должна использовать это как мотивацию. Мы должны разозлиться, мы должны почувствовать огонь внутри, потому что этого недостаточно.

Прошло уже два года [без чемпионства], а кажется, что целая вечность. Мы намерены сделать все, что в наших силах – все, кто будет здесь в следующем сезоне, – чтобы выиграть лигу», – сказал Холанд.

Источник: сайт «Манчестер Сити»
Что мешало как следует разозлиться в матче с Эвертоном или хотя бы пару часов назад с Борнмутом?
ОтветS100 Winner
Да ничего они не смогли сделать, ни Эвертону, ни Борнмуту! В обоих случаях, еле ноги унесли! О какой чемпионской игре они все глотки рвали, я так и не понял.
Пеп довел Сити до такого состояния, что борьба за чемпионство почти до последнего тура и второе место с отрывом это провал и неудача:) Просто сравните эту ментальность с каким-нибудь челси:))
Ответrigobersong
забудь о сити, мареска не потянет.
Ответrigobersong
У Сити самая большая зарплатная ведомость. По определению он должен бороться за чемпионство до последнего
Мне кажется о Сити можно забыть.
22 года ждали, с чемпионством красные!
Беги Эрлинг, беги с этой английской помойки
А он в курсе что Пеп уходит? Там перестройка пойдет и следующий год точно будет штормить. Так что арсенал скорее всего опять выиграет.
Холанд о втором сезоне «Ман Сити» без чемпионства: «Кажется, что прошла целая вечность. Мы должны разозлиться и подкупить всё и всех, чтобы купить титул АПЛ в следующем году»
И поэтому мы слили сегодня безвольно..
Но без Гвардиолы, в МЮ бы им не превратится
ОтветDaniZero
Кстати не исключено. Уж слишком хорош Гвардиола был в Сити.
Впервые в жизни Пеп не чемпион 2 года подряд. Впервые!
19 мая, 22:20
Гвардиола о будущем: «По контракту еще год. Ничего говорить не буду, надо все обсудить с председателем, игроками, штабом. Объявления по ходу сезона – это очень плохо»
19 мая, 21:45
«Сегодня Гвардиола немного расстроен. Но он величайший тренер всех времен, нельзя этого отрицать». Экс-защитник «Арсенала» Апсон о титуле лондонцев
19 мая, 21:23
