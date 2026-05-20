ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)

Игдисамов может остаться тренером ЦСКА.

После решения не продолжать переговоры с Сандро Шварцем у ЦСКА осталось два варианта, сообщает инсайдер Иван Карпов .

Армейцы теперь могут или оставить во главе команды Дмитрия Игдисамова , исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини, или попытаться договориться с иностранцем.

Отмечается, что во втором случае речь идет о специалисте с опытом работы в топ-5 лиг Европы. Сейчас с ним ведутся консультации.

Решение по главному тренеру ЦСКА намерен принять до наступления июня.