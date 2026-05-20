ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
Игдисамов может остаться тренером ЦСКА.
После решения не продолжать переговоры с Сандро Шварцем у ЦСКА осталось два варианта, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Армейцы теперь могут или оставить во главе команды Дмитрия Игдисамова, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини, или попытаться договориться с иностранцем.
Отмечается, что во втором случае речь идет о специалисте с опытом работы в топ-5 лиг Европы. Сейчас с ним ведутся консультации.
Решение по главному тренеру ЦСКА намерен принять до наступления июня.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Но можно было бы попробовать все таки Игдисамова - задатки у него есть.
минус - отсутствие опыта работы ГТ (а откуда ему взяться?)
с другой стороны, в каждом клубе есть группировки. как они порешают, так и будет и плюсы и минусы кого-либо - просто лирический вопрос.
слуцкий и рахимов - это старая телега, из тех, кто у нас поработал ИМХО только Ивичу респект и уважуха.