  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
0

ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)

Игдисамов может остаться тренером ЦСКА.

После решения не продолжать переговоры с Сандро Шварцем у ЦСКА осталось два варианта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Армейцы теперь могут или оставить во главе команды Дмитрия Игдисамова, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини, или попытаться договориться с иностранцем.

Отмечается, что во втором случае речь идет о специалисте с опытом работы в топ-5 лиг Европы. Сейчас с ним ведутся консультации.

Решение по главному тренеру ЦСКА намерен принять до наступления июня.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37263 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЦСКА
logoДмитрий Игдисамов
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чемпионат не выиграют и с Гвардиолой, а в первую лигу не вылетят и с Игдисамовым.
Ответленнорыч-абрамович
Чемпионат не выиграют и с Гвардиолой, а в первую лигу не вылетят и с Игдисамовым.
Хорошо сказано) Правда можем если не вылететь, то еще ниже упасть, чего точно не хотелось бы.
Ответленнорыч-абрамович
Чемпионат не выиграют и с Гвардиолой, а в первую лигу не вылетят и с Игдисамовым.
Что-то какое-то неуважение к Пепу, Пеп как раз берёт чемпионаты, просто он не пойдёт туда где не дадут средств на сильных игроков, где не дадут ему зарплату огромную и туда где нет еврокубков, да даже если они были бы. Поэтому не стоит затрагивать Пепа. А вот с Игдисамовым могут и замахнуться на топ-5 или топ-3, если кони будут так весь сезон пахать и играть сильно как это было в матче с Локо, тогда будут конкурентами достойными в борьбе за чемпионство или кубок, а если выстрелят с ним только осенью, а весной игроки выйдут вновь сами не свои + кому-то может тренер и поднадоест (такие игроки во всех командах, кто-то молчит, кто-то вслух, кто-то перейдя в другую команду начинает крякать), тогда точно пригласят иностранца, это если именно не сейчас позовут иностранца, а сделают ставку на своего. Но я не фанат коней, и мне было бы конечно интересно посмотреть на роль главного в лице Игнашевича например, почему нет? А вдруг...
Короче завтра будет солнечно или пасмурно.
Вы прослушали прогноз погоды на завтра
Ответvag36
Короче завтра будет солнечно или пасмурно. Вы прослушали прогноз погоды на завтра
А в итоге будет просто облачно
Ответvag36
Короче завтра будет солнечно или пасмурно. Вы прослушали прогноз погоды на завтра
Как гласит известная пословица- Бабушка надвое сказала. Либо дождик либо снег. Или будет или нет
ЦСКА за Дмитрия Игдисамова
ОтветКруглый Квадрат_1117115255
ЦСКА за Дмитрия Игдисамова
Давно привык за всех говорить?
Ответolander
Давно привык за всех говорить?
В моем сердце только ЦСКА. Только ЦСКА. Только ЦСКА. И эта команда хочет Игдисамова. Пусть лучше он ничего не выиграет, чем залётный гастролёр.
Лучше не торопится с Игдисамовым - нанять опытного тренера, а Игдисамов пусть набирается опыта и в следующем заходе станет ГТ. Сейчас рисков много - больше вероятность что не справится, чем справится - все таки 3 матча рулить командой и целый сезон включая сборы это совсем разные вещи, препосылок что сходу у него получится нет, а терять возможно потенциально хорошего тренера не хочется.
Ответraulka
Лучше не торопится с Игдисамовым - нанять опытного тренера, а Игдисамов пусть набирается опыта и в следующем заходе станет ГТ. Сейчас рисков много - больше вероятность что не справится, чем справится - все таки 3 матча рулить командой и целый сезон включая сборы это совсем разные вещи, препосылок что сходу у него получится нет, а терять возможно потенциально хорошего тренера не хочется.
И опытного тогда весной пораньше увольнять, а не когда Мойзес взорвётся. И у Игдисамова будет матчей больше. И так каждый год ☺️
Ответraulka
Лучше не торопится с Игдисамовым - нанять опытного тренера, а Игдисамов пусть набирается опыта и в следующем заходе станет ГТ. Сейчас рисков много - больше вероятность что не справится, чем справится - все таки 3 матча рулить командой и целый сезон включая сборы это совсем разные вещи, препосылок что сходу у него получится нет, а терять возможно потенциально хорошего тренера не хочется.
Ради чего нанимать за 1,5-2 ляма иностранного тренера? Чтобы занять 3 место вместо 5? Тяжело верится, что с таким составом ЦСКА займет место выше 3.
Смысл назначать иностранца - сильный тренер не пойдет, посредственность ничего положительного не сделает. К тому же большинство в составе команды Россияне.
Даже любопытно что это за такой загадочный «иностранный тренер из топ-5 лиг Европы» )

Но можно было бы попробовать все таки Игдисамова - задатки у него есть.
ОтветКирилл
Даже любопытно что это за такой загадочный «иностранный тренер из топ-5 лиг Европы» ) Но можно было бы попробовать все таки Игдисамова - задатки у него есть.
Да кто только на дне Бундеслиги и Лиги 1 не тренировал. Можно найти Тер-Закаряна или "с опытом" Бородюка
ОтветКирилл
Даже любопытно что это за такой загадочный «иностранный тренер из топ-5 лиг Европы» ) Но можно было бы попробовать все таки Игдисамова - задатки у него есть.
Гвардиола)
Оставьте Дмитрия Игоревича. Не боги горшки обжигают, возможно у него получится вдохнуть жизнь в ЦСКА. Тем более его воспитанников чуть ли не пол-команды.
Ответbaikal000
Оставьте Дмитрия Игоревича. Не боги горшки обжигают, возможно у него получится вдохнуть жизнь в ЦСКА. Тем более его воспитанников чуть ли не пол-команды.
Такие же мысли: пусть набивает шишки вместе с молодежью, глядишь через сезон-другой команда выстрелит, к тому времени может и еврокубки вернутся
Игдисамов не плохой вариант, может нашим игрокам нормально на русском объяснить как играть, в своë время Газзаев В. Г. хорошо стимулировал.
Игдисамову дать бы шанс😎
игдисамов обладает большим плюсом - тренировал молодежку, в т.ч. на ключевые позиции может порекомендовать молодых (с паспортом) из других клубов (если они с его тз классные, но почему-то не в полной мере задействованы). кроме того, важно правильно провести предсезонку.
минус - отсутствие опыта работы ГТ (а откуда ему взяться?)
с другой стороны, в каждом клубе есть группировки. как они порешают, так и будет и плюсы и минусы кого-либо - просто лирический вопрос.
слуцкий и рахимов - это старая телега, из тех, кто у нас поработал ИМХО только Ивичу респект и уважуха.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
19 мая, 21:15
ЦСКА интересен Мурило. Экс-защитник «Локо» играет за «Палмейрас» (Фелипе Лемос)
19 мая, 19:52
Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА, но вопросы к себе есть: «Начиная с физики, с позиции на поле. Мы провалились весной, причины сложно назвать – время покажет»
19 мая, 16:12
Рекомендуем
Главные новости
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение остается за Аллегри»
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
10 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
17 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
19 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
41 минуту назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
50 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
27 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
35 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
57 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Рекомендуем