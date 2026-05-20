  • Родри может перейти в «Реал». Хавбеку «Ман Сити» нравится идея возвращения в Испанию на фоне ухода Гвардиолы (Marca)
Родри может перейти в «Реал». Хавбеку «Ман Сити» нравится идея возвращения в Испанию на фоне ухода Гвардиолы (Marca)

Родри может перейти в «Реал» из-за ухода Гвардиолы из «Ман Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри готов продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Marca, после того, как стало известно, что главный тренер Пеп Гвардиола покинет «Сити» после десяти лет в клубе, 29-летнему хавбеку начинается нравиться идея возвращения в Испанию, о чем он думал всегда.

В «Реале» считают, что при благоприятных обстоятельствах трансфер может состояться. Клуб давно восхищается лидерскими качествами Родри, тактическим чутьем, балансом и умением контролировать игру. И сам игрок очень хотел бы играть в составе «Мадрида».

При этом подписать футболиста сборной Испании, контракт которого рассчитан еще на год, будет непросто. Помочь осуществлению сделки может желание Родри.

Испанец забил 1 гол и получил 3 желтых карточки в 21 матче АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37374 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Желание Родри понятно: сидеть на больничном лучше в солнечном Мадриде, чем в дождливом Манчестере
Желание Родри понятно: сидеть на больничном лучше в солнечном Мадриде, чем в дождливом Манчестере
о каких больничным вы говорите? у него кроме крестов больше серьезных травм не было, стабильно +30 игр за сезон в чемпионате
о каких больничным вы говорите? у него кроме крестов больше серьезных травм не было, стабильно +30 игр за сезон в чемпионате
Он 134 дня пропустил в этом сезоне:

https://www.transfermarkt.co.uk/rodri/verletzungen/spieler/357565/plus/1
Там как раз Карвахаль ушёл, место в лазарете освободилось.
Там как раз Карвахаль ушёл, место в лазарете освободилось.
Да там куча лазаретчиков уходит летом
Да там куча лазаретчиков уходит летом
Жаль не все, Милитао останется вроде
не надо
пожалуй что и надо. Моур будет катать в 2 опорныхк гадалке не ходи
пожалуй что и надо. Моур будет катать в 2 опорныхк гадалке не ходи
Тчу-Вальверде?
Сразу и мячик золотой вини пуху привезёт 😂
Честно говоря, по мне так пусть уходит, все что мог он уже отдал Сити. Надо наигрывать Нико, ведь начало сезона у него очень даже получалось. После травмы так и не оправился, нет былой гарантированной арматуры в центре. По крайней мере, если изъявит желание, уж лучше отпустить. В принципе Сити никогда не славился тем, что цеплялся за своих игроков.
29 лет не приговор !
Как в той рекламе про Сиалекс :
А что , а вдруг ))
29 лет не приговор ! Как в той рекламе про Сиалекс : А что , а вдруг ))
Вот в том-то и дело, что в случае Родри именно "а вдруг". Возраст-то не приговор. В тридцатник блистал Зидан. К тридцати годам вышел на уровень абсолютного топа Модрич. И помимо них немало примеров от полузащиты было. Но при этом, с учётом истории травм Родри, точка зрения, что он всё-таки немножко мимо этой когорты, таки не выглядит маргинальной. Даже наоборот, сомневаться в чисто физической стабильности игрока здесь более чем допустимо и разумно.
Пусть в Атлетико Мадрид возвращается!
С понижением зарплаты и контрактом на один год ещё можно взять
Перес поведётся на его ЗМ?
Родри можно продать, мне кажется что АПЛ с него хватит
