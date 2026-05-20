Родри может перейти в «Реал». Хавбеку «Ман Сити» нравится идея возвращения в Испанию на фоне ухода Гвардиолы (Marca)

Родри может перейти в «Реал» из-за ухода Гвардиолы из «Ман Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри готов продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Marca, после того, как стало известно, что главный тренер Пеп Гвардиола покинет «Сити» после десяти лет в клубе, 29-летнему хавбеку начинается нравиться идея возвращения в Испанию, о чем он думал всегда.

В «Реале» считают, что при благоприятных обстоятельствах трансфер может состояться. Клуб давно восхищается лидерскими качествами Родри, тактическим чутьем, балансом и умением контролировать игру. И сам игрок очень хотел бы играть в составе «Мадрида ».

При этом подписать футболиста сборной Испании , контракт которого рассчитан еще на год, будет непросто. Помочь осуществлению сделки может желание Родри.

Испанец забил 1 гол и получил 3 желтых карточки в 21 матче АПЛ в этом сезоне.

Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)