Родри может перейти в «Реал». Хавбеку «Ман Сити» нравится идея возвращения в Испанию на фоне ухода Гвардиолы (Marca)
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри готов продолжить карьеру в «Реале».
Как сообщает Marca, после того, как стало известно, что главный тренер Пеп Гвардиола покинет «Сити» после десяти лет в клубе, 29-летнему хавбеку начинается нравиться идея возвращения в Испанию, о чем он думал всегда.
В «Реале» считают, что при благоприятных обстоятельствах трансфер может состояться. Клуб давно восхищается лидерскими качествами Родри, тактическим чутьем, балансом и умением контролировать игру. И сам игрок очень хотел бы играть в составе «Мадрида».
При этом подписать футболиста сборной Испании, контракт которого рассчитан еще на год, будет непросто. Помочь осуществлению сделки может желание Родри.
Испанец забил 1 гол и получил 3 желтых карточки в 21 матче АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)
