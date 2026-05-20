Гвардиола о будущем: «По контракту еще год. Ничего говорить не буду, надо все обсудить с председателем, игроками, штабом. Объявления по ходу сезона – это очень плохо»

Пеп Гвардиола: ничего не скажу про будущее, надо все обсудить с боссом.

Пеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что уйдет из «Манчестер Сити » по окончании сезона.

– Сказал бы, что у меня остался еще один год контракта. Из моего опыта: любое объявление, которое ты делаешь во время сезона, – это очень, очень плохой результат.

Первый человек, с которым я должен поговорить, – это председатель правления. Мы вместе принимаем решения, когда завершается сезон. Посмотрим, поговорим – вот и все. Тогда и примем решение.

– Значит, решение еще не принято?

– У меня остался один год по контракту. Здесь я вам ничего говорить не буду, потому что сначала мне нужно обсудить это с председателем, с игроками и со штабом.

Я самый счастливый человек на планете из-за того, что работаю в этом клубе. Этот клуб – нечто особенное, – сказал главный тренер «горожан».