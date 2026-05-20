  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о будущем: «По контракту еще год. Ничего говорить не буду, надо все обсудить с председателем, игроками, штабом. Объявления по ходу сезона – это очень плохо»
0

Гвардиола о будущем: «По контракту еще год. Ничего говорить не буду, надо все обсудить с председателем, игроками, штабом. Объявления по ходу сезона – это очень плохо»

Пеп Гвардиола: ничего не скажу про будущее, надо все обсудить с боссом.

Пеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

– Сказал бы, что у меня остался еще один год контракта. Из моего опыта: любое объявление, которое ты делаешь во время сезона, – это очень, очень плохой результат.

Первый человек, с которым я должен поговорить, – это председатель правления. Мы вместе принимаем решения, когда завершается сезон. Посмотрим, поговорим – вот и все. Тогда и примем решение.

– Значит, решение еще не принято?

– У меня остался один год по контракту. Здесь я вам ничего говорить не буду, потому что сначала мне нужно обсудить это с председателем, с игроками и со штабом.

Я самый счастливый человек на планете из-за того, что работаю в этом клубе. Этот клуб – нечто особенное, – сказал главный тренер «горожан».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37373 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Даже в типо "неудачный сезон" выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии 🏆🏆
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Даже в типо "неудачный сезон" выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии 🏆🏆
С учётом того, что задачей шейхов на сезон являлись АПЛ и ЛЧ, он по факту неудачный, объективно говоря. Второсортные и третьесортные чашки - это незначительные бонусы для такого сверхбогатого и сверхвлиятельного гиганта, как МС. Радоваться таким "успехам" присуще Кристал Пэлас и максимум Ньюкаслу без чемпионских задач и амбиций, но уж точно не МС.
ОтветS100 Winner
С учётом того, что задачей шейхов на сезон являлись АПЛ и ЛЧ, он по факту неудачный, объективно говоря. Второсортные и третьесортные чашки - это незначительные бонусы для такого сверхбогатого и сверхвлиятельного гиганта, как МС. Радоваться таким "успехам" присуще Кристал Пэлас и максимум Ньюкаслу без чемпионских задач и амбиций, но уж точно не МС.
Руководство мс за эти годы показало себя очень адекватными управленцами. И они прекрасно понимают, что
За эти годы штормило всех : Барса опустилась до ле. Милан на несколько лет стал середняком , Челси скатился при боули, про МЮ сами понимаете , Реал сейчас опять же .
И таких топ команд за 10 лет очень много.
А мс стабильно на вершине, всегда с трофеями , и даже в плохой сезон 2 как вы говорите «третьесортной чашки»
То есть не 6 место и ноль трофеев, как у мю например долгие годы, а 2 кубка за сезон и 2 место АПЛ )))
Зря вообще Гвардиола вел тему ухода, с кем он там об этом говорил, слив этой информации уж точно никак не помог Сити сегодня, а наоборот даже возможно сыграл во вред
Весьма символично, что это не Арсенал победил на чемпионство, а Сити в очередной раз отдал победу
ОтветBlue Monster
Весьма символично, что это не Арсенал победил на чемпионство, а Сити в очередной раз отдал победу
Да там в последнем туре у Арсенала был максимально замотивированный проиграть Пэлас. За проигрыш им бы 10 миллионов прилетело + надо было бы ротировать состав ради еврокубка, ведь хочется в еврокубках и в следующем сезоне играть. Так что всё нужное Арсенал уже выиграл.
ОтветBlue Monster
Весьма символично, что это не Арсенал победил на чемпионство, а Сити в очередной раз отдал победу
в очередной (???) гляньте статистику АПЛ за последнее десятилетие и попробуйте в сравнение со всей остальной лигой)
Не знаю для меня Де брейне был олицетворением сити. С ним игра была виртуозной. Считаю что КДБ лучший игрок эпохи Гвардиолы в сити. Быть может не совсем по теме но все же.
ОтветNo fear
Не знаю для меня Де брейне был олицетворением сити. С ним игра была виртуозной. Считаю что КДБ лучший игрок эпохи Гвардиолы в сити. Быть может не совсем по теме но все же.
Та как раз по теме
Без КДБ Сити потерял в креативе впереди, а Родри вчера откровенно провалил матч...
Не такой уж у него и большой выбор. Есть место в ЦСКА. В Динамо уже заняли. :))
ОтветАлександр Панков
Не такой уж у него и большой выбор. Есть место в ЦСКА. В Динамо уже заняли. :))
там Родина под выход в премьерку может под задачи серьёзные взять, неплохой специалист в целом
Правильно сказал. Он мог спокойно уйти после конца сезона, а теперь только и вопросы лишние, теряется концентрация у команды, штаба и руководства. Надеюсь все таки решит остаться. Назло всем кротам кто слил инфу до конца сезона.
ОтветUlukbek Kiyazov
Правильно сказал. Он мог спокойно уйти после конца сезона, а теперь только и вопросы лишние, теряется концентрация у команды, штаба и руководства. Надеюсь все таки решит остаться. Назло всем кротам кто слил инфу до конца сезона.
Нечего было самому языком трепать, а теперь шестерок ищет
ОтветUlukbek Kiyazov
Правильно сказал. Он мог спокойно уйти после конца сезона, а теперь только и вопросы лишние, теряется концентрация у команды, штаба и руководства. Надеюсь все таки решит остаться. Назло всем кротам кто слил инфу до конца сезона.
Нельзя ему ни в коем случае оставаться, он серьёзно выгорел.

Это видно даже по отсутствию той хватки и тем интервью. Арсенал вновь подарил им Чемпионство, а они упустили его в матчах с Эвертоном и Борнмутом
Вполне открыто говорит, что уходит из клуба, а может и из футбола тоже (он всегда говорил, что долго тренировать у него нет намерений). Если бы оставался, то про какой-то разговор с руководством не говорил бы. Пепа должен нанять ФИФА, чтобы вернуть красоту в футбол, который в 2020-е превращается в безликую, беззвездную игру суператлетов, и у такого шоу нету будущего.
Ответversus_
Вполне открыто говорит, что уходит из клуба, а может и из футбола тоже (он всегда говорил, что долго тренировать у него нет намерений). Если бы оставался, то про какой-то разговор с руководством не говорил бы. Пепа должен нанять ФИФА, чтобы вернуть красоту в футбол, который в 2020-е превращается в безликую, беззвездную игру суператлетов, и у такого шоу нету будущего.
Он говорил, что не собирается тренировать до 70 лет

Ему всего 55, ещё может вернуться отдохнув пару лет
Председатель правления ? (с)
Может он и не хотел во время сезона объявлять, но слухи дело такое, что просачиваются. И если ты это даже шпнул кому-то в приватной беседе это быстро разлетается. Другое дело что тут как раз таки оставалось всего две игры и сам Пеп понимал что вряд-ли догонит Арсенал и уже не держал в секрете свое решение. Поздравление Арсеналу и всем болелам с первым за 22 года титулом. Теперь ждем финал ЛЧ и надеемся что год для пушкарей станет поистине историческим
Ответredsplean
Может он и не хотел во время сезона объявлять, но слухи дело такое, что просачиваются. И если ты это даже шпнул кому-то в приватной беседе это быстро разлетается. Другое дело что тут как раз таки оставалось всего две игры и сам Пеп понимал что вряд-ли догонит Арсенал и уже не держал в секрете свое решение. Поздравление Арсеналу и всем болелам с первым за 22 года титулом. Теперь ждем финал ЛЧ и надеемся что год для пушкарей станет поистине историческим
Ну если самим не обыгрывать Борнмут, то конечно догнать шансов нет
Спорно. Некоторые так лч выигрывали.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сегодня Гвардиола немного расстроен. Но он величайший тренер всех времен, нельзя этого отрицать». Экс-защитник «Арсенала» Апсон о титуле лондонцев
19 мая, 21:23
Пеп Гвардиола: «Поздравляю «Арсенал» и Артету с чемпионством, они заслужили. «Сити» был близок к тому, чтобы в последний момент добиться успеха»
19 мая, 21:10
«Еще один год, Гвардиола» – пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе
19 мая, 20:53
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
18 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
40 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
47 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
49 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
7 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
10 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
15 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
27 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
34 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
57 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем