Гвардиола о будущем: «По контракту еще год. Ничего говорить не буду, надо все обсудить с председателем, игроками, штабом. Объявления по ходу сезона – это очень плохо»
Пеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона.
– Сказал бы, что у меня остался еще один год контракта. Из моего опыта: любое объявление, которое ты делаешь во время сезона, – это очень, очень плохой результат.
Первый человек, с которым я должен поговорить, – это председатель правления. Мы вместе принимаем решения, когда завершается сезон. Посмотрим, поговорим – вот и все. Тогда и примем решение.
– Значит, решение еще не принято?
– У меня остался один год по контракту. Здесь я вам ничего говорить не буду, потому что сначала мне нужно обсудить это с председателем, с игроками и со штабом.
Я самый счастливый человек на планете из-за того, что работаю в этом клубе. Этот клуб – нечто особенное, – сказал главный тренер «горожан».
За эти годы штормило всех : Барса опустилась до ле. Милан на несколько лет стал середняком , Челси скатился при боули, про МЮ сами понимаете , Реал сейчас опять же .
И таких топ команд за 10 лет очень много.
А мс стабильно на вершине, всегда с трофеями , и даже в плохой сезон 2 как вы говорите «третьесортной чашки»
То есть не 6 место и ноль трофеев, как у мю например долгие годы, а 2 кубка за сезон и 2 место АПЛ )))
Без КДБ Сити потерял в креативе впереди, а Родри вчера откровенно провалил матч...
Это видно даже по отсутствию той хватки и тем интервью. Арсенал вновь подарил им Чемпионство, а они упустили его в матчах с Эвертоном и Борнмутом
Ему всего 55, ещё может вернуться отдохнув пару лет