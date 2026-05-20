Тренер «Челси» Макфарлейн о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Нам не хватало энергии после матча в субботу. Результат важнее всего – нужно было держаться вместе, и мы справились»

Тренер «Челси» Макфарлейн о 2:1 с «Тоттенхэмом»: результат важнее всего.

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси » Калум Макфарлейн высказался после победы над «Тоттенхэмом» в 37-м туре АПЛ (2:1).

«Результат важнее всего. Думаю, мы играли действительно хорошо. После [матча в] субботу (0:1 от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – Спортс’‘) нам не хватало энергии и накала. Нужно было бороться и держаться вместе, и я думаю, мы здорово справились с этим.

Мы не смогли спланировать все, потому что ситуация быстро изменилась. Суббота была эмоциональной, потому что мы оставались в игре. В воскресенье нужно было отдохнуть, а потом вернуться на один день, чтобы подготовиться к игре с «Тоттенхэмом », который борется за выживание. Нам нужно было посоревноваться с ними в борьбе, упорстве и решимости.

Иногда говорили об интенсивности и напряжении, которые будут ощущаться в игре. Некоторые игроки в раздевалках знали, что так будет, но мы не могли поддаться эмоциям», – сказал Макфарлейн.