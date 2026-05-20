Премьер-министр Великобритании Стармер: «Арсенал» вернулся туда, где нам место, после долгих 22 лет. Чемпионы!»

Премьер-министр Великобритании обрадовался чемпионскому титулу «Арсенала».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил с чемпионским титулом в АПЛ «Арсенал », за который он болеет.

«22 долгих года для «Арсенала». Но наконец-то мы вернулись туда, где нам место. Чемпионы!» – написал Стармер.

Премьер Британии – футбольный фанат. Ездит на выезды и вдохновляется Артетой