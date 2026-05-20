«Челси» одержал первую победу в АПЛ за 8 матчей – над «Тоттенхэмом»

«Челси» прервал серию без побед в АПЛ, длившуюся с начала марта.

Сегодня «синие» обыграли «Тоттенхэм » в домашнем матче 37-го тура Премьер-лиги (2:1).

Ранее «Челси» проиграл в АПЛ 6 матчей подряд и сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Побед не было с 4 марта – тогда лондонцы обыграли «Астон Виллу» (4:1).

«Челси » занимает 8-е место в АПЛ, набрав 52 очка. 24 мая команда сыграет с «Сандерлендом» в заключительном туре чемпионата.