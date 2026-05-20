Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд после исключения из плей-офф Чемпионшипа. Некоторым после вылета из АПЛ урезали зарплаты при условии восстановления после возвращения

Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд.

Игроки «Саутгемптона» недовольны клубом на фоне исключения из плей-офф Чемпионшипа за шпионаж.

По информации The Athletic, футболисты в основном были далеки от этой истории и получили от руководства только базовую информацию. О радикальном решении Английской футбольной лиги (EFL) они узнали одновременно со всеми и были крайне возмущены.

Теперь игроки изучают возможность подачи судебного иска в отношении клуба в том случае, если EFL оставит свое решение в силе даже после апелляции. Их встреча с руководством «Саутгемптона» состоится в среду. Футболисты уже обратились за консультацией в профсоюз.

Отмечается, что игроки, которые после вылета из АПЛ в прошлом сезоне согласились на сокращение зарплаты на 40%, в случае возвращения в Премьер-лигу вновь получали бы деньги в прежнем объеме.

