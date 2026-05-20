  • Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд после исключения из плей-офф Чемпионшипа. Некоторым после вылета из АПЛ урезали зарплаты при условии восстановления после возвращения
Игроки «Саутгемптона» недовольны клубом на фоне исключения из плей-офф Чемпионшипа за шпионаж.

По информации The Athletic, футболисты в основном были далеки от этой истории и получили от руководства только базовую информацию. О радикальном решении Английской футбольной лиги (EFL) они узнали одновременно со всеми и были крайне возмущены.

Теперь игроки изучают возможность подачи судебного иска в отношении клуба в том случае, если EFL оставит свое решение в силе даже после апелляции. Их встреча с руководством «Саутгемптона» состоится в среду. Футболисты уже обратились за консультацией в профсоюз.

Отмечается, что игроки, которые после вылета из АПЛ в прошлом сезоне согласились на сокращение зарплаты на 40%, в случае возвращения в Премьер-лигу вновь получали бы деньги в прежнем объеме.

«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за АПЛ. Из-за аналитика-шпиона на тренировке соперника

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Более тупого поступка у проф клуба я не видел, какой толк от подсмотра тренировок ?🤦🏻‍♂️
Ответciao.ragazzi.2519
Огромный на самом деле. Многие клубы шпионят друг за другом.
Ведь в футболе давным давно все придумано.
Это тупая ошибка может дать старт долговременному провалу клуба. Сейчас игроки разбегутся, прежней игры нет и вряд ли в ближайшее время клуб поднимется в Апл
Могли бы просто с дрона подсмотреть, если так надо. Никто в европке не сможет определить, чей это был дрон.
ОтветФан Рубина
Да, вон латвия до сих пор не может (не хочет)🤡. Надо эстонского эксперта со спортса подключать
До этого шпионили и все ровно один раз проиграли а в другой сыграли в ничью, смысл этих шпионажей пипец
ОтветDaniZero
Может, сотрудники сотона латентные кук0лды?
Комментарий удален модератором
В концовке сезона показывали самую мощную игру в Чемпионшипе !
Воистину : Святая простота - хуже воровства ))
Так они в стыки вышли благодаря тем сведениям, что добыл сотрудник клуба. Так бы и сидели в шипе.
«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
19 мая, 18:59
«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
19 мая, 17:54
