«Сегодня Гвардиола немного расстроен. Но он величайший тренер всех времен, нельзя этого отрицать». Экс-защитник «Арсенала» Апсон о титуле лондонцев
Апсон про титул «Арсенала»: Гвардиола немного расстроен, но он величайший тренер.
Бывший защитник «Арсенала» Мэттью Апсон назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории.
Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ, и «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии.
«Пеп Гвардиола выглядел немного расстроенным, не так ли? Казалось, он глубоко задумался.
Нельзя отрицать то положение, которое этот человек занимает в этом виде спорта. Он величайший тренер всех времен», – сказал Апсон в эфире BBC Radio 5 Live.
«Еще один год, Гвардиола» пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36834 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии