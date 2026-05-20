«Сегодня Гвардиола немного расстроен. Но он величайший тренер всех времен, нельзя этого отрицать». Экс-защитник «Арсенала» Апсон о титуле лондонцев

Апсон про титул «Арсенала»: Гвардиола немного расстроен, но он величайший тренер.

Бывший защитник «Арсенала » Мэттью Апсон назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории.

Сегодня «Манчестер Сити » сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ , и «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии.

«Пеп Гвардиола выглядел немного расстроенным, не так ли? Казалось, он глубоко задумался.

Нельзя отрицать то положение, которое этот человек занимает в этом виде спорта. Он величайший тренер всех времен», – сказал Апсон в эфире BBC Radio 5 Live.

«Еще один год, Гвардиола» пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе