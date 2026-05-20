  • «Сегодня Гвардиола немного расстроен. Но он величайший тренер всех времен, нельзя этого отрицать». Экс-защитник «Арсенала» Апсон о титуле лондонцев
Бывший защитник «Арсенала» Мэттью Апсон назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ, и «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии.

«Пеп Гвардиола выглядел немного расстроенным, не так ли? Казалось, он глубоко задумался.

Нельзя отрицать то положение, которое этот человек занимает в этом виде спорта. Он величайший тренер всех времен», – сказал Апсон в эфире BBC Radio 5 Live.

«Еще один год, Гвардиола» пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36834 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Радует, что даже игроки Арсенала признают очевидное
Вот титул величайшего тренера всех времен это максимально субъективная оценка. У игроков все понятно, там двое спорят. А вот тренеры, тут намного разнообразнее. Для кого то это Михелс, для кого то Лобановский, для кого то сэр Алекс…
Величайший никогда не работал средними командами или с около топ не поднимал в супертоп, хотя работа Пепа всегда импонировала, но работал он всегда в клубах где бюджет резиновый, мне больше в Апл Сэр Алекс Фергюсон ближе, тот же Венгер без огромных затрат приводил канониров к чемпионству, Анчелотти не боялся в Евертоне или Наполи работать, а так работа Луиса Энрике для меня эталонная и его работа со своими футболистами это уровень...но опять каждому свое.
Из этой новости я узнал, что Апсон внезапно играл за Арс, а то я его помню только по ВХЮ и Бирмингему
