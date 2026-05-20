16-летний Доуман из «Арсенала» стал самым молодым победителем АПЛ в истории

16-летний полузащитник «Арсенала» Макс Доуман стал самым молодым футболистом в истории, выигравшим АПЛ.
«Арсенал» гарантировал себе чемпионский титул после ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ (1:1).
Доуман в возрасте 16 лет и 139 дней стал самым молодым чемпионом в истории Премьер-лиги. Ранее этот рекорд принадлежал хавбеку «Манчестер Сити» Филипу Фодену, который впервые выиграл чемпионство в 17 лет и 350 дней.
В нынешнем сезоне Доуман провел 5 матчей в АПЛ и забил один гол.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC Sport London
