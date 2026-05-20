  • Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
«Динамо» договорилось со Шварцем.

Сандро Шварц возвращается в «Динамо».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что ЦСКА отказался продолжать переговоры с немецким специалистом, и тот подпишет со своей бывшей командой контракт на три года.

Армейцы предлагали 47-летнему тренеру 1,8 млн евро в год, «Динамо» – 2 млн.

О возвращении Шварца московский клуб объявит в ближайшие дни.

Сандро уехал из России в 2022 году и поработал в «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллс».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
А Шварц какой-то супертренер, за что ему 2млн насыпать? А главное зачем, когда нет еврокубков
Всё лучше, чем Карпину 2,5
Комментарий удален модератором
отправьте руководству динамо последний подкаст мэддисона, он там озвучил аргументы против назначения шварца
Кто это?
Британский футболист, американский блогер
Вы бы знали, как я рад. Сандро когда-то вернул во мне страсть к футболу, которая уже потихоньку затихала, на фоне ужасного периода Динамовских выступлений. Да, многие относятся скептически, мол у него ничего не получилось после ухода Воронина из штаба (спорный вопрос, там помимо ухода Андрея были еще некоторые события, команда явно была в моральном упадке + уехал так же главный защитник - Ордец). Еще говорят, что не добился успехов дальше по карьере, но это тоже не совсем так, финал МЛС с довольно слабой командой - отличный результат.
Самое главное, что Шварц, может и не выдающиеся тренер, но, как минимум, хороший для РПЛ, но и то, что он отличный человек, атмосфера в команде при нем была потрясающая, да и не бросил команду после известных событий, честно доработал сезон до конца.
Ну и отдельно хочу пожелать удачи Гусеву, не очень нравилась игра при нем, но шанса в команде попроще он точно заслуживает.
Комментарий скрыт
Яро отвечаю - мне абсолютно все равно, почему
представьте как Гусеву сейчас обидно)
Что обидного, шансом не воспользовался, неопытных аниматоров набрал в тренерский штаб
Может свое резюме отправить в Цска.
Глупое назначение, если не будет серьезного обновления состава. Не представляю, как заторможенный Артур и пропадающий к 60-й минуте Бителло будут изображать шварцевский гегенпрессинг без помощи каких-нибудь качественных трудяг вроде Шиманьски и Моро. И не забываем про нынешних хламарей из обороны, легко пускающих за спину. Трансферы, нужны трансферы.
Когда Шварц приходил первый раз, то же самое было, никаких особых закупок под него было. Кто знал Моро, Тюкавина и т. д.? Возможно это один из факторов того, что адекватная часть руководства хочет назначения Шварца, что он умеет раскрывать игроков, не боится работать с молодёжью. Когда он уходил, игроков очень удачно продали в нормальные чемпионаты.
Ура! Как болельщик ЦСКА радуюсь. Отвело
Знать бы кого возьмём вместо.
А то найдет шевелев шлак
Да по любому. Раз про Личку не говорят ничего, значит от его кандидатуры отказались, значит Бьелица или аналогичный шарлатан...
Как болельщика "Динамо" искренне интересует простой и почти риторический вопрос - зачем?! Чтобы что? Чтобы развалить то, что потихонечку при Гусеве вроде бы начало получаться, склеиваться, налаживаться? Чтобы уволить ближе к концу первого круга за неимением нужных результатов? Чтобы показать, что предыдущее расставание было большой нелепостью и вот сейчас мы все вернем на круги своя и всех кааак а-та-такнем? Чтобы все поняли наконец, что Германия и США для такого топ-тренера - не уровень, а вот только именно наш чемпионат способен раскрыть в нем все грани его тренерского гения? Боюсь, что после следующего его увольнения Гусев со своим штабом, справедливо покрутя пальцем у виска, уже не придут на смену, и будем вновь пытаться вернуть Личку...
Как болельщик Динамо спрошу - а что начало получаться при Гусеве? Да после отставки Карпина команда на кураже побегала. А дальше? Абсолютно классическое непредсказуемое Динамо вернулось. Ну то есть любой соперник кажется по зубам, при этом знаешь, что поражение также не удивит.
Надо просто проанализировать, что нужно Динамо, чтобы вернуться на лидерские позиции. И это не фитнес по-карпински и не панибратство по-гусевски. Плюс штаба после карпина - уже нет таких провалов в защите, команда может терпеть в обороне, не так много травмированных из-за перетренированности. Это плюс физиотерапевту, он вроде из Аргентины, и Шаронову, который системно занимается организацией игры защиты и стандартами. А вот зачем там Юрик и Ролан, так и не поставившие атаку, стоит задуматься. В самом деле, столько нулевых ничьих это минус тренерам, это их неспособность наладить сыгранное нападение. Надежда на то что Нгамалё или Бителло что-то придумают, а Тюкавин наконец проснется и перестанет прятаться за соперниками - это все, что мы увидели во второй части сезона. Таке что нужен тренер, при котором команда начнет много забивать, без этого не стоит рассчитывать н результаты -пример Балтики это хорошо показал.
Это отличная новость Друзья !!!
для ЦСКА?
Радостного для нас нет ничего. У руля будет физрук, а не тренер, который может дать результат, и который уже давал его.
Братья спасают наш клуб, как могут
Уже и собой решили пожертвовать
Спасибо!
Ваш клуб уже ничего не спасёт, это нужно чтоб Зенит, Красновар, Спартак ушли в небесную лигу, чтоб в ближайшие 10-15 лет ЦСКА выиграл чемпионат
