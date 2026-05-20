Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что ЦСКА отказался продолжать переговоры с немецким специалистом, и тот подпишет со своей бывшей командой контракт на три года.
Армейцы предлагали 47-летнему тренеру 1,8 млн евро в год, «Динамо» – 2 млн.
О возвращении Шварца московский клуб объявит в ближайшие дни.
Сандро уехал из России в 2022 году и поработал в «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллс».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Самое главное, что Шварц, может и не выдающиеся тренер, но, как минимум, хороший для РПЛ, но и то, что он отличный человек, атмосфера в команде при нем была потрясающая, да и не бросил команду после известных событий, честно доработал сезон до конца.
Ну и отдельно хочу пожелать удачи Гусеву, не очень нравилась игра при нем, но шанса в команде попроще он точно заслуживает.
А то найдет шевелев шлак
Уже и собой решили пожертвовать
