Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)

«Динамо» договорилось со Шварцем.

Сандро Шварц возвращается в «Динамо».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что ЦСКА отказался продолжать переговоры с немецким специалистом, и тот подпишет со своей бывшей командой контракт на три года.

Армейцы предлагали 47-летнему тренеру 1,8 млн евро в год, «Динамо » – 2 млн.

О возвращении Шварца московский клуб объявит в ближайшие дни.

Сандро уехал из России в 2022 году и поработал в «Герте» и «Нью-Йорк Ред Буллс».