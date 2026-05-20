«Арсенал» отпраздновал чемпионство на базе клуба
«Арсенал» бурно отпраздновал чемпионский титул АПЛ на клубной базе.
Сегодня лондонцы досрочно, в 37-м туре, стали чемпионами после того, как «Ман Сити» потерял очки в игре с «Борнмутом» (1:1). «Канониры» завоевали титул в лиге впервые за 22 года.
Футболисты, тренеры и персонал «Арсенала» собрались на клубной базе Sobha Realty Training Centre и стали бурно радоваться после завершения матча «горожан».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports News
